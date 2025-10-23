Colombia

La Jesuu confesó que le iba a pegar a Yina Calderón y a sus hermanas al final de ‘Stream Fighters 4’: “Aquí nos vamos a conocer realmente”

En redes sociales la vallecaucana aseguró que no logró cumplir su objetivo de enfrentarse cara a cara con las que la intimidaron y salieron corriendo

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

La Jesuu confesó que esperó afuera del Coliseo MedPlus para enfrentarse a las Calderón - crédito @letengoelchisme/IG

La disputa entre Valentina Ruiz, conocida como La Jesuu, y la empresaria de fajas Yina Calderón escaló en redes sociales luego de las acusaciones y amenazas intercambiadas públicamente.

Juliana Calderón aseguró que ella y su hermana Yina eran “unas gaminas” y que no respondían si la vallecaucana pisaba Bogotá.

“No copio de absolutamente nada. Y que no se les olvide a la care’ mico y a la otra que estamos en mi ciudad, que se llama Bogotá. Entonces, esa vaina de estar azarando y haciendo videos… ¡ay, no!, pues ¡qué miedo, mire cómo tiemblo!”, fueron las declaraciones de Juliana Calderón.

La Jesuu respondió las amenazas
La Jesuu respondió las amenazas de Yina y Juliana Calderón y detalló acciones legales - crédito @tuprimalajesu @yinacalderontv/ Instagram

La Jesuu se vio envuelta en la polémica luego de las declaraciones de Calderón, quien afirmó en diferentes transmisiones digitales que la influencer tenía malos hábitos de higiene personal durante su participación en La casa de los famosos Colombia, programa que se ha convertido en escenario frecuente de enfrentamientos entre celebridades.

“Sí, hueles feo, porque no te bañas. Eso no es un problema… una cosa que sea blanca, negra, como ella está tratando de hacerle ver a la gente, no. Ella huele feo y en la casa de los famosos olía feo porque sencillamente no se bañaba, no se cepillaba y mantenía chupando dedo debajo de un comedor durante todo el día”, expresó en video dirigido directamente a su contrincante.

La Jesuu asistió al 'Stream
La Jesuu asistió al 'Stream Fighters 4' y no logró su objetivo de enfrentarse a las Calderón - crédito @lajesuu/IG

Estas advertencias generaron rechazo entre seguidores y aumentaron la tensión en el entorno digital. Semanas después, en paralelo a la pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri en el evento Stream Fighters 4, La Jesuu decidió enfrentar la situación con sus propios términos.

Días después del encuentro de boxeo en el que Valdiri resultó vencedora, la influencer vallecaucana apareció a través de sus redes y relató que, tal como se había anunciado en redes sociales, esperó a Yina y sus hermanas a las afueras del evento para “dar la cara” y resolver el altercado, pero esto no ocurrió.

En sus declaraciones, La Jesuu narró: “Me pegaron una menospreciada allá afuera. Cuando recién estaba el evento empezando, dije ‘nos vemos aquí’. Aquí es que nos vamos a conocer realmente. Aquí es. Y no me voy a mover de aquí”.

La Jesuu esperó a las
La Jesuu esperó a las Calderón para enfrentarlas, pero estas no salieron hasta que la vallecaucana tuvo un descuido - crédito cortesía Canal RCN

Agregó que al concluir el evento, permaneció en el lugar esperando a las hermanas Calderón y se negaban a salir de las instalaciones del Coliseo Medplus.

“De parte de ellas decían: ‘Ellas no van a salir hasta que usted se vaya’. Y yo: ‘Entonces no nos vamos a ir de aquí’”.

Explicó que, al identificar movimiento en los camerinos, intentó encontrarse frente a frente, pero finalmente solo recibió reportes de que sus rivales abandonaban el recinto rápidamente: “Ahí va saliendo. Ahí va saliendo Valentina, va a salir ya. Y yo, hijueputa. Y yo, papi, los que corren”.

Qué más dijo La Jesuu

Las famosas protagonizaron una acalorada
Las famosas protagonizaron una acalorada discusión en La casa de los famosos - crédito captura de pantalla La casa de los famosos Colombia

Después de que se conocieran estas declaraciones, se conocieron nuevos detalles en los que La Jesuu asegura que Calderón “está muy pasada”. ¿Las razones? Tiene mucho que ver con la actitud del público cuando la DJ se retiró del ring.

Según dijo la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, la empresaria de fajas divulgó en su canal de TikTok que la culpable de que el público lanzara botellas al cuadrilátero era culpa de La Jesuu.

“Entonces según ella yo me paré en frente con el micrófono y dije ‘tírenle botellas’... A lo bien, pórtese seria, tonta, ya usted está muy vieja para ponerse con esas vainas... Usted y toda su familia”, fueron las declaraciones de Ruiz, bastante molesta por los comentarios, en los que incluso Calderón la llama “negra”.

