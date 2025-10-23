Gustavo Petro le respondió en inglés a Donald Trump, que lo llamó “matón”: “I’m not a bully, I’m a democrat”

Gustavo Petro respondió a las acusaciones de Trump, defendiendo su postura democrática y anunciando acciones legales en Estados Unidos - crédito @petrogustavo/X

Las tensiones diplomáticas entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia han escalado tras las recientes declaraciones del mandatario Donald Trump, que calificó al presidente Gustavo Petro como “un matón y un hombre malo”.

Durante una conferencia en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense afirmó: “Él es un matón y es un hombre malo, y ha perjudicado mucho a su país. Les está yendo muy mal en Colombia. Producen cocaína. Tienen fábricas de cocaína. Cultivan todo tipo de porquerías que son drogas, drogas malas que entran a Estados Unidos, generalmente a través de México, y más le vale cuidarse, o tomaremos acciones muy serias contra él y su país; él ha convertido a su país en una trampa mortal”, dijo Donald Trump a los reporteros en el Despacho Oval.

La respuesta de Petro no se hizo esperar. El presidente colombiano recurrió a sus redes sociales para rechazar las acusaciones y defender su postura democrática.

“No soy un matón, soy un demócrata”, expresó el jefe de Estado en su cuenta de X, acompañando el mensaje con una fotografía junto a Edward Kennedy, prominente senador estadounidense y hermano menor del expresidente John F. Kennedy.

En inglés, reiteró: “I’m not a bully, I’m a democrat”, según publicó Petro en sus redes sociales.

El presidente Gustavo Petro responde a insultos de Donald Trump y anunció defensa judicial en EE. UU. - crédito @petrogustavo/X

Además de la confrontación directa con Trump, Petro anunció que recurrirá a la vía judicial en territorio estadounidense para responder a las acusaciones.

“De las calumnias que me han lanzado en el territorio de los EE. UU., altos funcionarios; me defenderé judicialmente con abogados estadounidenses en la justicia estadounidense”, escribió Gustavo Petro en su cuenta de X.

El clima de hostilidad se intensificó cuando el secretario de Estado de Estados Unidos también se refirió a Petro con términos despectivos. “El único problema en Colombia es un lunático, el tipo está loco. Está loco y no está bien. Y todos lo saben. Es muy impopular en Colombia. No sé si vieron hoy que el Congreso colombiano votó, creo que fue algo como 72 contra 20, para designar al régimen venezolano como una organización narcoterrorista”, aseveró el secretario de Estado estadounidense.

Añadió: “Así que eso demuestra que es una lástima que el pueblo colombiano tenga que soportar a este tipo hasta mayo del próximo año”.

“Cuando requieran nuestra ayuda para luchar contra el narcotráfico, la sociedad estadounidense, la tendrá, afirmó Petro - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

En medio de este cruce de acusaciones, Petro reafirmó su compromiso con la lucha contra el narcotráfico y la cooperación internacional. “Cuando requieran nuestra ayuda para luchar contra el narcotráfico, la sociedad estadounidense, la tendrá. Lucharemos contra los narcotraficantes con los estados que quieran nuestra ayuda”, manifestó Gustavo Petro.

Además, subrayó su postura frente a la violencia en la región: “Siempre estaré en contra de genocidios y asesinatos del poder en el Caribe”, afirmó Petro en su cuenta de X.

Petro anuncia defensa legal en EE.UU. tras acusaciones de Trump y escalada de tensiones - crédito Presidencia/EFE

La tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos escaló tras las declaraciones de Donald Trump, quien desde la Casa Blanca advirtió: “Mejor que se cuide, porque tomaremos acciones muy serias contra él y su país”.

El presidente estadounidense también anunció: “A partir de hoy hemos interrumpido todos los pagos a Colombia”, intensificando la crisis entre ambos países, que han sido aliados históricos en la lucha contra el narcotráfico y socios comerciales.

En respuesta, Gustavo Petro comunicó en redes sociales su decisión de recurrir a la vía legal en territorio estadounidense: “Me defenderé judicialmente en Estados Unidos de las calumnias que me han lanzado”, afirmó el mandatario colombiano, quien detalló: “De las calumnias que me han lanzado en el territorio de los EE. UU., altos funcionarios; me defenderé judicialmente con abogados estadounidenses en la justicia estadounidense”.

El enfrentamiento verbal se agravó cuando Trump calificó a Petro de “mal tipo” y “maleante”, además de retirarle la visa estadounidense y quitarle la certificación a Colombia como aliado antidrogas.

El embajador colombiano en Washington, Daniel García-Peña, consideró que estas acciones representan un trato “similar” al que recibe el presidente venezolano Nicolás Maduro. “Desafortunadamente, el tratamiento es similar al que están haciendo con Maduro”, señaló el diplomático, quien agregó que acusar a Petro de capo del narco “no tiene ni pies ni cabeza” y advirtió que esa postura es “peligrosa”.

La posibilidad de que Petro emprenda acciones legales en Estados Unidos enfrenta obstáculos, ya que Trump cuenta con inmunidad presidencial y la primera enmienda protege la libertad de expresión, lo que complica cualquier demanda por difamación o calumnia.