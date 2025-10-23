Corte Suprema avaló extradición de Alias Gocho, cabecilla del Tren de Aragua, responsable de la muerte de un teniente venezolano en ese país

El presunto cabecilla del Tren de Aragua será extraditado a Chile para responder por varios delitos - crédito Fiscalía Colombia

La extradición a Chile del presunto líder del Tren de Aragua Luis Alfredo Carrillo Ortiz, conocido como “Gocho”, fue aprobada por la Corte Suprema de Justicia de Colombia.

Este ciudadano, identificado como uno de los cabecillas de la organización criminal y como uno de los presuntos responsables del homicidio del teniente venezolano Ronald Ojeda en la ciudad de Santiago de Chile, enfrenta cargos formales en el país sudamericano.

La decisión de la Corte Suprema responde a la solicitud realizada por autoridades chilenas tras la captura de Carrillo Ortiz en territorio colombiano.

De acuerdo con las investigaciones, “Gocho” habría participado directamente en la planificación y ejecución del asesinato del oficial venezolano, quien se encontraba exiliado y fue hallado sin vida tras ser secuestrado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel