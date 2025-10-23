Colombia

Congresista Juan Espinal propone darles la máxima distinción de la Cámara de Representantes a los senadores de EE. UU. Bernie Moreno y Rubén Gallego: “Demostraron su compromiso con el país”

Ambos congresistas y seguidores del presidente Donald Trump se convirtieron en los primeros legisladores de ascendencia colombiana en ocupar un escaño en el Senado de Estados Unidos

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

Guardar
crédito @RubenGallego/X | @berniemorenoforohio/IG |
crédito @RubenGallego/X | @berniemorenoforohio/IG | @juan_espinalr/IG

Por medio de un documento que compartió en su cuenta de X el miércoles 22 de octubre de 2025, el representante a la Cámara Juan Fernando Espinal Ramírez (Centro Democrático), informó que quedó radicado un documento con dos peticiones que tienen como protagonistas a los senadores de Estados Unidos Bernie Moreno y Rubén Gallego, ambos de origen colombiano.

“Con la firma de 24 Representantes a la Cámara radicamos una proposición en la que exaltamos a los senadores de origen colombiano @berniemoreno y @RubenGallego quienes demostraron su compromiso con el país, evitando consecuencias de tipo económico que afectarían a empresarios y ciudadanos”, señala al principio de su publicación el congresista colombiano.

“Además, solicitamos que se les otorgue la Máxima distinción de la @CamaraColombia”, finaliza el mensaje, que tiene adjuntas las dos imágenes del registro fotográfico donde constan las firmas de sus colegas.

crédito @Juan_EspinalR/X
crédito @Juan_EspinalR/X

Esto se da en medio de la creciente tensión diplomática que marca la relación entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, liderados por Gustavo Petro y Donald Trump, marcada por ataques a través de mensajes en redes sociales y en declaraciones a través de medios de comunicación y declaraciones oficiales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el documento reza lo siguiente:

“La Cámara de Representantes en ejercicio de sus funciones constitucionales, manifiesta su profunda preocupación por el debilitamiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y los Estados Unidos, aliado estratégico por más de dos siglos en el que compartimos principios de libertad, democracia y cooperación mutuas.

En los últimos meses se ha evidenciado una preocupante pérdida de confianza entre ambos gobiernos, producto de decisiones, declaraciones y posturas ideológicas del presidente Gustavo Petro, las cuales han deteriorado el diálogo político y afectado los intereses económicos y sociales de los colombianos.

Ante este escenario, la Cámara hace un llamado al gobierno nacional, Senado de la República y el Congreso en su conjunto, a tomar decisiones orientadas a conservar y fortalecer esta relación histórica, priorizando los intereses ciudadanos y evitando discursos o posturas que pongan en riesgo la cooperación económica y la agenda bilateral con los Estados Unidos.

Apoyamos el trabajo de los senadores estadounidenses Bernie Moreno y Rubén Gallego, quienes representan el sentir de muchos colombianos en Estados Unidos y han reiterado en el Congreso estadounidense el respaldo a nuestra democracia, así como el interés de continuar la cooperación binacional.

Solicitamos al gobierno nacional y su cuerpo diplomático desplegar esfuerzos para propiciar un ambiente de confianza, diálogo y respeto mutuo entre ambos países, reafirmando el valor estratégico de esta relación para la seguridad, estabilidad y desarrollo de Colombia".

En total 24 congresistas firmaron
En total 24 congresistas firmaron la petición - crédito @Juan_EspinalR/X

Temas Relacionados

Bernie MorenoRubén GallegoSenadores de Estados UnidosPropuesta para condecorarlosCámara de Representantes de ColombiaCongreso de la RepúblicaRelación entre Colombia y Estados UnidosGustavo PetroDonald TrumpJuan EspinalCentro DemocráticoColombia-Noticias

Más Noticias

Inscripción al servicio militar en la Armada de Colombia: estos son los beneficios para los jóvenes

Quienes cumplen con un requisito de edad podrán hacer parte de la institución y recibir ciertos privilegios

Inscripción al servicio militar en

Socavón en el Metro de Medellín: Federico Gutiérrez aseguró que después de cuatro días “se están interviniendo 17 puntos críticos del río”

El alcalde de Medellín recorrió la zona afectada y señaló la urgencia de intervenir otros sectores críticos, mientras las obras de reparación avanzan y se estima una suspensión de al menos ocho días más

Socavón en el Metro de

La fresa más nea reveló impactantes audios del día de la muerte de Baby Demoni: “Estoy desesperada”

El entorno de la creadora de contenido denuncia episodios de violencia y presiona por avances en la investigación

La fresa más nea reveló

Yina Calderón reaccionó negativamente a las burlas de sus hermanas por lo que pasó en ‘Stream Fighters’: “Hay que reírnos”

La empresaria respondió a los comentarios sarcásticos de Leonela y Claudia Calderón, quienes la llamaron “gallina” en vivo por abandonar la pelea con Valdiri veinte segundo después de iniciar el combate

Yina Calderón reaccionó negativamente a

Pasajeros de vuelo Bogotá - Leticia denuncian estar atrapados en la aeronave desde las 7 A.M. “No hemos desayunado, no hemos dormido”

Por la alta nubosidad que no permitió el funcionamiento del aeropuerto en la mañana del jueves 23 de octubre, varios vuelos fueron cancelados o retrasados por algunas horas

Pasajeros de vuelo Bogotá -
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinan a cantante que había

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

Ejército asestó duro golpe a las disidencias de Iván Mordisco: millonario cargamento de marihuana fue incautado en carreteras del Huila

Los Shottas niega haber amenazado con matar al contralor de Buenaventura, pese a que existe un audio con la advertencia: “Ojo pues, objetivo militar”

Ejército Nacional investiga el presunto asesinato de una menor de edad a manos de un soldado en Amazonas

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón reaccionó negativamente a

Yina Calderón reaccionó negativamente a las burlas de sus hermanas por lo que pasó en ‘Stream Fighters’: “Hay que reírnos”

Jenny López confirma capitulaciones matrimoniales con Jhonny Rivera y revela detalles de su boda: “Es lo correcto”

Esta es la ciudad en Colombia que Bad Bunny habría elegido para su nueva gira de conciertos en 2025

Aida Victoria Merlano respondió si volvería o no con Westcol y dejó a más de uno pensando: “Está muy guapo”

El secreto detrás del look de Luis Díaz: este es el barbero que se ganó la confianza del crack del Bayern

Deportes

Los dos nombres que Carlos

Los dos nombres que Carlos Antonio Vélez pidió de la selección Colombia Sub-20 para el equipo de mayores

Qué pasará con los partidos del Deportivo Pereira tras el cese de actividades por falta de pagos a los jugadores

James Rodríguez salió desanimado tras la derrota del León ante el Atlas de Camilo Vargas por la Liga MX

Luis Díaz habló de las sensaciones por su primer gol con el Bayern Múnich en Champions League: “Estaba buscándolo”

Reapareció Jhon Jader Durán: Fenerbahce reveló si el colombiano estará en el partido de Europa League contra Stuttgart