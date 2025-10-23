Congresista Juan Espinal propone darles la máxima distinción de la Cámara de Representantes a los senadores de EE. UU. Bernie Moreno y Rubén Gallego: “Demostraron su compromiso con el país”

crédito @RubenGallego/X | @berniemorenoforohio/IG | @juan_espinalr/IG

Por medio de un documento que compartió en su cuenta de X el miércoles 22 de octubre de 2025, el representante a la Cámara Juan Fernando Espinal Ramírez (Centro Democrático), informó que quedó radicado un documento con dos peticiones que tienen como protagonistas a los senadores de Estados Unidos Bernie Moreno y Rubén Gallego, ambos de origen colombiano.

“Con la firma de 24 Representantes a la Cámara radicamos una proposición en la que exaltamos a los senadores de origen colombiano @berniemoreno y @RubenGallego quienes demostraron su compromiso con el país, evitando consecuencias de tipo económico que afectarían a empresarios y ciudadanos”, señala al principio de su publicación el congresista colombiano.

“Además, solicitamos que se les otorgue la Máxima distinción de la @CamaraColombia”, finaliza el mensaje, que tiene adjuntas las dos imágenes del registro fotográfico donde constan las firmas de sus colegas.

Esto se da en medio de la creciente tensión diplomática que marca la relación entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, liderados por Gustavo Petro y Donald Trump, marcada por ataques a través de mensajes en redes sociales y en declaraciones a través de medios de comunicación y declaraciones oficiales.

En el documento reza lo siguiente:

“La Cámara de Representantes en ejercicio de sus funciones constitucionales, manifiesta su profunda preocupación por el debilitamiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y los Estados Unidos, aliado estratégico por más de dos siglos en el que compartimos principios de libertad, democracia y cooperación mutuas.

En los últimos meses se ha evidenciado una preocupante pérdida de confianza entre ambos gobiernos, producto de decisiones, declaraciones y posturas ideológicas del presidente Gustavo Petro, las cuales han deteriorado el diálogo político y afectado los intereses económicos y sociales de los colombianos.

Ante este escenario, la Cámara hace un llamado al gobierno nacional, Senado de la República y el Congreso en su conjunto, a tomar decisiones orientadas a conservar y fortalecer esta relación histórica, priorizando los intereses ciudadanos y evitando discursos o posturas que pongan en riesgo la cooperación económica y la agenda bilateral con los Estados Unidos.

Apoyamos el trabajo de los senadores estadounidenses Bernie Moreno y Rubén Gallego, quienes representan el sentir de muchos colombianos en Estados Unidos y han reiterado en el Congreso estadounidense el respaldo a nuestra democracia, así como el interés de continuar la cooperación binacional.

Solicitamos al gobierno nacional y su cuerpo diplomático desplegar esfuerzos para propiciar un ambiente de confianza, diálogo y respeto mutuo entre ambos países, reafirmando el valor estratégico de esta relación para la seguridad, estabilidad y desarrollo de Colombia".

