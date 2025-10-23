Que hay que llevar en el kit de carretera en Colombia para evitar multas: Ministerio de Transporte aclaró finalmente las dudas

Los conductores podrán impugnar un comparendo por concepto del kit de carreteras - crédito Policía Nacional y Freepik

El Ministerio de Transporte y la ley de tránsito en Colombia han puesto punto final a la controversia sobre el contenido obligatorio del equipo de carretera que deben portar los conductores.

Durante años, la falta de claridad en la normativa generó interpretaciones dispares entre agentes de tránsito y ciudadanos, lo que derivó en sanciones y discusiones frecuentes en las vías del país.

Ahora, la legislación establece de manera inequívoca cuáles son los elementos mínimos que deben incluirse en la maleta de emergencia de cualquier vehículo.

uno de los motivos de sanción que más incertidumbre generaba era la exigencia del kit de carretera - crédito Mapfre

La ley 769 de 2002, conocida como el Código Nacional de Tránsito, regula la circulación de vehículos y conductores en el territorio nacional.

Entre las infracciones más habituales se encuentran el exceso de velocidad, que implica una multa de $604.100, la ausencia de licencia de conducción, sancionada con $321.800, y la falta de un Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) vigente, que puede acarrear una multa de $1′207.800 y la inmovilización del vehículo.

Sin embargo, uno de los motivos de sanción que más incertidumbre generaba era la exigencia del kit de carretera, ya que la interpretación de la norma variaba según el criterio de los agentes.

Los conductores pueden impugnar comparendo por kit de carreteras - crédito Dirección Tránsito y Transporte

El artículo 30 del Código Nacional de Tránsito Terrestre establece que “ningún vehículo podrá transitar por las vías del territorio nacional sin portar el siguiente equipo de carretera como mínimo”.

A pesar de la aparente claridad de la norma, en la práctica surgían dudas sobre la lista exacta de elementos requeridos.

Esta ambigüedad se reflejaba en situaciones como la difundida en redes sociales, donde un agente de tránsito impuso una multa a un conductor por no llevar un chaleco reflectivo en el kit, a pesar de que la ley no lo exige.

La sanción por no portar alguno de los elementos obligatorios del kit de carretera asciende a $711.750 y puede implicar la inmovilización del vehículo. Ante la reiteración de estos episodios, el Ministerio de Transporte intervino para aclarar el alcance de la normativa y evitar interpretaciones arbitrarias por parte de las autoridades de tránsito.

La lista definitiva de elementos obligatorios, según la ley, incluye nueve componentes:

Un gato con capacidad para elevar el vehículo.

Una cruceta.

Los señales de carretera en forma de triángulo fabricadas en material reflectivo y provistas de soportes para colocarlas en posición vertical o, en su defecto, lámparas de señal de luz amarilla intermitente o de destello.

Un botiquín de primeros auxilios.

Un extintor.

Dos tacos para bloquear el vehículo.

Una caja de herramienta básica que contenga alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.

Una llanta de repuesto y una linterna.

La ausencia de cualquiera de estos elementos constituye motivo suficiente para la imposición de un comparendo.

El debate sobre la inclusión de otros objetos, como el chaleco reflectivo, guantes o cables para iniciar baterías, ha quedado resuelto. Aunque algunos conductores optan por llevar estos artículos por razones de seguridad personal, la ley no los exige y su falta no puede ser sancionada.

El texto legal es explícito al respecto: “la ley en Colombia zanja la discusión de una vez por todas al pedir únicamente estos nueve elementos”.

El Ministerio de Transporte ha reiterado que sus orientaciones y recomendaciones no tienen carácter obligatorio ni efectos vinculantes, ya que cumplen una función didáctica y de comunicación, tal como lo estableció la Corte Constitucional en la sentencia C-542 de 2005.

Según este pronunciamiento, “se trata de orientaciones, puntos de vista, consejos y cumplen tanto una función didáctica como una función de comunicación fluida y transparente”.

En caso de que un conductor reciba una multa por la supuesta falta de un elemento no contemplado en la lista oficial, la ley garantiza el derecho a impugnar la sanción, ya sea que la infracción haya sido detectada en flagrancia o mediante cámaras de fotomultas.

Esta garantía busca proteger a los ciudadanos de interpretaciones erróneas o excesos por parte de los agentes de tránsito.

Los conductores deben llevar al día su kit de carretera- crédito Infobae

La definición precisa del contenido del kit de carretera representa un avance en la seguridad jurídica de los conductores y en la transparencia de la actuación de las autoridades.

Con la publicación de la lista oficial, se elimina la discrecionalidad y se facilita el cumplimiento de la norma, evitando sanciones injustificadas y promoviendo una cultura de respeto a las reglas de tránsito en Colombia.