Alcalde de Barrancabermeja fue suspendido de su cargo por presunta participación en campaña electoral

La medida responde a una investigación disciplinaria sobre la intervención del alcalde en actos de campaña para el Senado 2026-2030 - crédito @Jsvasquezg/X

La Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente, por tres meses, al alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Stivel Vásquez Gómez, ante sospechas de presunta participación indebida en política.

De acuerdo con la información oficial difundida por el Ministerio Público, la decisión se fundamentó en la aparente intervención del mandatario local en actividades de promoción electoral para los comicios legislativos de 2026 a 2030.

Según la información proporcionada por la Delegada Primera para la Vigilancia Administrativa, el proceso disciplinario se centra en la supuesta presencia activa de Vásquez Gómez en eventos de campaña de varios precandidatos, entre quienes figura su esposa, Laura Cristina Ahumada García.

La entidad detalló que el alcalde habría realizado diversas publicaciones en redes sociales, utilizado indumentaria con imágenes y distintivos de campaña de su cónyuge durante actividades públicas, lo que constituye uno de los elementos clave de la investigación.

El proceso se centra en la supuesta presencia activa de Vásquez Gómez en eventos de campaña de varios precandidatos, incluida su esposa - crédito Alcaldía de Barrancabermeja/lauracahumada/Instagram

Al dar inicio a la investigación disciplinaria, la Procuraduría explicó que su propósito es esclarecer la veracidad de la conducta atribuida, determinar si constituye efectivamente una falta disciplinaria y también analizar si existe alguna causal que excluya la responsabilidad de Vásquez Gómez.

“La actuación disciplinaria que inició el Ministerio Público busca determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si Vásquez Gómez actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”, detalló en un comunicado.

La decisión de suspenderlo de manera provisional responde, según la entidad, a la necesidad de evitar que el funcionario reincida en los hechos señalados mientras se desarrolla la investigación.

Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el alcalde de Barrancabermeja - crédito lauracahumada7Instagram

¿Cuáles son las razones en Colombia para determinar que un funcionario está participando en política?

La participación en política por parte de funcionarios públicos en Colombia está regulada para garantizar la imparcialidad del Estado y asegurar la equidad en los procesos electorales.

La Constitución Política de 1991 prohíbe a los servidores públicos intervenir en actividades de partidos o movimientos políticos y en controversias electorales, con el fin de evitar el uso de recursos y la posición oficial para influir en el debate político o favorecer intereses particulares.

El Código Disciplinario Único, en su artículo 48, considera falta gravísima la intervención en política de los funcionarios públicos, incluyendo acciones como manifestar respaldo o rechazo a campañas, utilizar recursos estatales para fines proselitistas o coaccionar a subordinados con objetivos electorales.

De manera complementaria, el Decreto 1083 de 2015 regula la carrera administrativa de los empleados públicos y, en su artículo 2.2.18.1.4, establece la prohibición de realizar actividades de proselitismo político, apoyar u oponerse a candidatos desde el cargo, y emplear bienes oficiales para actividades electorales.

Según informó el Ministerio Público, el mandatario habría participado en varios actos de campaña de precandidatos al Senado de la República para el periodo 2026 – 2030, entre los cuales se encuentra su esposa, Laura Cristina Ahumada García - crédito Sergio Acero/ Colprensa

El decreto detalla conductas sancionables como asistir a actos de carácter político en horario laboral, influenciar a subordinados sobre decisiones de voto y emplear la imagen institucional para promocionar candidaturas. También incluye acciones virtuales, como publicaciones en redes sociales que utilicen la investidura pública para respaldar campañas.

Estas restricciones buscan prevenir que los funcionarios aprovechen su posición o los recursos estatales para impactar la elección de autoridades.

Las acciones investigadas y sancionadas pueden derivar en la pérdida del cargo e inhabilidad para ejercer funciones públicas. Tanto la Corte Constitucional como organismos de control destacan que estas limitaciones no afectan derechos fundamentales, como la libertad de expresión, sino que promueven el equilibrio democrático y la imparcialidad estatal, protegiendo la voluntad popular y la transparencia institucional.

De acuerdo con el Consejo de Estado y la Procuraduría General de la Nación, la neutralidad política fortalece la transparencia y la confianza en las instituciones, además de salvaguardar la autonomía de los votantes.

La Corte Constitucional y organismos de control han señalado que estas limitaciones no afectan los derechos fundamentales como la libertad de expresión, sino que promueven un equilibrio en la competencia democrática y la imparcialidad del aparato estatal. Así, las razones jurídicas y éticas detrás de esta normatividad buscan evitar conductas que alteren la voluntad popular y protejan la integridad del proceso democrático.