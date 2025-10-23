Colombia

Abelardo de la Espriella celebró que Estados Unidos tenga en la ‘mira’ a Gustavo Petro: “El narco es...”

El abogado y precandidato presidencial, cercano al proyecto político uribista, sacó pecho por sus solicitudes ante el fiscal General de los Estados Unidos, y al director de la Ofac, para que investigaran las cuentas del jefe de Estado y su círculo más cercano

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Abelardo de la Espriella hizo
Abelardo de la Espriella hizo duros comentarios sobre el presidente Gustavo Petro, que podría ser sancionado por Estados Unidos - crédito EFE - @ABDELAESPRIELLA/x

Las insinuaciones desde Estados Unidos para que se sancione al presidente de la República, Gustavo Petro, con la posible inclusión del jefe de Estado en la Specially Designated Narcotics Traffickers, o más conocida como la Lista Clinton, en un escenario que sería promovido -entre otros- por el senador colombo estadounidense Bernie Moreno, continúa causando fuertes reacciones en la escena política.

La más reciente proviene del abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, que vería con buenos ojos la decisión del Gobierno de los Estados Unidos de tomar medidas contra el jefe de Estado, debido no solo a lo que sería su falta de cooperación en la lucha antidrogas, sino además por la defensa velada de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, siendo este señalado de ser el cabecilla del cartel de los Soles.

El precandidato presidencial expuso en un video en las redes sociales que en marzo de 2025 ya había pedido esta serie de medidas para que se castigue al jefe de Estado ante las autoridades estadounidenses - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El letrado y aspirante al primer cargo de la Nación expresó su satisfacción por la atención internacional sobre el mandatario. “El Gobierno americano sabe que el narco es Petro, no el pueblo colombiano, y estoy seguro de que esas serán las sanciones que se vienen”, afirmó el hombre que, sin ser político de base, quiere convertirse en el nuevo jefe de Estado para los próximos cuatro años y -justamente- el sucesor de Petro.

Abelardo de la Espriella sacó pecho por gestiones ante las autoridades americanas

De la Espriella, en un video en sus redes sociales, recordó que desde marzo de 2025 elevó una solicitud formal a las autoridades estadounidenses para que investigaran a Petro, por presuntos vínculos con el narcotráfico. La petición la hizo ante la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, y al director de la Ofac, Scott Kennet, que investigaran al jefe por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

“Fui claro, contundente y preciso. Petro y sus cómplices deben responder por sus actos”, declaró el abogado, que además de estas pesquisas también pidió que se le retirara la visa americana al presidente. Esto último se hizo efectivo no por el precandidato, sino por las declaraciones hechas por el gobernante colombiano el 26 de septiembre, a las afueras de la sede de la ONU, en las que invitó al ejército desobedecer a Trump.

Abelardo de la Espriella es
Abelardo de la Espriella es cercano al expresidente Álvaro Uribe Vélez - crédito @AlvaroUribeVel / X

En su argumentación, el abogado remarcó que Estados Unidos ha dado un paso que considera histórico. “Hoy, el gobierno de los Estados Unidos, liderado por el presidente Donald Trump, ha dicho y ha dado un paso histórico al actuar contra Petro por sus nexos claros con el narcotráfico. Ya le quitaron, como lo pedí en su momento, la visa. Y ya ha afirmado el mismo Trump que Petro es un narco”, sostuvo De la Espriella.

En su análisis, el aspirante presidencial enfatizó que las sanciones que se tomarán no están dirigidas contra la nación colombiana, sino contra individuos específicos. “Las medidas que se avecinan no son contra Colombia, no son contra nuestro pueblo noble y trabajador, son contra Gustavo Petro como individuo, contra sus bienes y contra quienes lo han secundado y lo han acompañado en sus oscuros manejos”, explicó.

En un nuevo pronunciamiento desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump aseguró que Gustavo Petro es un mal tipo - crédito @atrupar/X

El papel del senador republicano de origen colombiano Bernie Moreno también fue destacado por De la Espriella. “El senador republicano de origen colombiano, Bernie Moreno, fue determinante para convencer al gobierno del presidente Trump que no había que castigar a todo un país por las locuras y las irresponsabilidades del señor Gustavo Petro”, refirió el abogado en sus explicaciones.

Finalmente, De la Espriella interpretó estas acciones como un mensaje contundente sobre la justicia y el futuro de Colombia. “Estas sanciones que yo mismo solicité hace meses son un mensaje claro: la justicia no se negocia, la verdad no se oculta. Colombia merece un futuro libre de las sombras del narcotráfico y el crimen. Por eso, hoy más que nunca estoy ¡firme por la patria!”, concluyó el precandidato presidencial.

