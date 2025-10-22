Colombia

Qué es casación, el paso que seguiría ante la Corte Suprema en el caso de Álvaro Uribe

El caso del expresidente Uribe permanece abierto, ya que la etapa de casación puede prolongarse varios años

Yeison Andrés López Romero

Yeison Andrés López Romero

El proceso judicial contra Álvaro
El proceso judicial contra Álvaro Uribe Vélez continúa tras absolución en segunda instancia - crédito Juan David Duque/REUTERS

El Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los cargos de soborno a testigos y fraude procesal en un fallo dividido, que recibió dos votos a favor y uno en contra.

La decisión emitida por el tribunal representa una nueva etapa jurídica en este caso de alta relevancia política y judicial en Colombia.

La directriz mayoritaria del tribunal consideró ilegales las interceptaciones telefónicas entre Uribe Vélez y su exabogado Diego Cadena por considerar que se vulneró el derecho a la intimidad de los implicados.

La exclusión de estas pruebas resultó determinante para la resolución exculpatoria. El tribunal señalará que existió una “vulneración al derecho a la intimidad”, lo que impide usar ese material dentro del proceso.

La decisión no es definitiva. Como reacción inmediata, la bancada de las víctimas anunció la interposición de un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia.

El proceso establece que, el grupo afectado tiene un plazo de cinco días para presentar formalmente la apelación. Posteriormente, se deben cumplir requisitos de sustentación y radicación del recurso, lo que puede extenderse por treinta días más, prorrogables bajo ciertas condiciones legales.

Una vez radicada la solicitud, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia designará a un magistrado ponente encargado de verificar el cumplimiento formal de la demanda.

El ponente evaluará si el recurso reúne los requisitos indispensables para su trámite. En caso de que la demanda cumpla dichos parámetros y sea admitida, las partes tendrán oportunidad de exponer sus argumentos en una audiencia sumaria de diez minutos por parte.

Seguidamente, el magistrado presentará su proyecto de fallo ante la sala, compuesta en esta instancia por cinco votantes.

