Colombia

Petro arremetió contra Álvaro Uribe e insistió en la “gobernanza paramilitar” del expresidente: “Tiene miedo de la verdad”

Durante una nueva edición de su Consejo de Ministros televisado, el jefe de Estado no ocultó su frustración frente al fallo en segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá, que absolvió de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal al expresidente

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Guardar
Gustavo Petro no evitó referirse
Gustavo Petro no evitó referirse al caso del expresidente Álvaro Uribe en su reciente Consejo de Ministros - crédito Presidencia

En una nueva y fuerte declaración sobre el proceso judicial que afronta el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, que fue absuelto en segunda instancia por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, el primer mandatario, Gustavo Petro, se refirió sobre el papel ente que tendrá la responsabilidad de definir la siguiente etapa procesal: la Corte Suprema. Y dejó en el aire una frase que fue entendida como una dura advertencia.

Durante el Consejo de Ministros televisado, efectuado en la noche del martes 21 de octubre, el jefe de Estado hizo un extenso recuento de cómo se desarrolló el caso del exmandatario, sus supuestos vínculos con estructuras paramilitares y, en consecuencia, la manera en que tendrá que proceder el alto tribunal: al que fue trasladada la petición de que se adelante el recurso extraordinario de casación, frente a este caso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el Consejo de Ministros, el primer mandatario lanzó duras pullas hacia el alto tribunal, del que no espera esté permeado por un nuevo cartel de la toga - crédito Presidencia

En efecto, Petro hizo insinuaciones sobre si habrá -en su juicio- un fallo adecuado a la justicia frente a las actuaciones de Uribe, acusado de fraude procesal y soborno en actuación penal, pero que fue declarado inocente por el tribunal. Aunque lo que causó polémica, fue que esbozó que, en caso de que no ocurra, es porque estarían operando nuevos ‘carteles de la toga’; en afirmaciones que no pasaron desapercibida.

“Qué triste que en Colombia pasen esas cosas. Ya veremos si la Corte Suprema admite eso o no, o si hay justicia, o si los carteles de la toga siguen manejando esto”, dijo Petro en uno de los fragmentos de su declaración en el citado consejo. Pero lo que causó mayor revuelo, es que, según el presidente, el exmandatario tiene “miedo de la verdad” frente a lo que sería su caso, por más de que la justicia ya lo sacó en limpio.

Los ‘dardos’ de Gustavo Petro contra Álvaro Uribe, durante el Consejo de Ministros

En su exposición de lo que sería una “gobernanza paramilitar”, con un punto central en lo ocurrido en la Hacienda Guacharacas, en la que estaría implicado el expresidente Uribe, Petro empezó hablando de cómo el 35% del Congreso de ese entonces estaba cooptado por los paramilitares y salió en defensa del exministro Iván Velásquez, por su labor como magistrado auxiliar de la Corte Suprema, en la conocida ‘parapolítica’.

Petro recordó el papel que desempeñó en la apertura de este debate hace más de una década, y cómo la continuidad de la investigación recayó en otros actores políticos. “Ese debate lo hice yo año 2007. Y Iván Cepeda lo continuó como congresista. Tenía la ayuda de uno de los que- asesores míos en la UTL, que estuvo, también conmigo y con él. Entonces podía continuar la investigación”, explicó.

Pese a que el Tribunal
Pese a que el Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez, el presidente Gustavo Petro insistió en los nexos paramilitares del exmandatario con los paramilitares - crédito Juan David Duque/REUTERS

El testimonio de Juan Guillermo Monsalve, exparamilitar y testigo clave, marcó un punto de inflexión en el caso. “Yo no llegué a Monsalve. Iván sí. Y Monsalve, como paramilitar que fue, se declaró testigo de haber visto los paramilitares y de estar él mismo en la Hacienda Guacharacas”, contó el presidente, que salió en defensa del testimonio de este exmiembro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La estrategia de los abogados de Uribe, según Petro, consistió en revertir los testimonios que comprometían a su defendido. “Ahí empezó cómo los abogados de Uribe intentaron voltear todos esos testimonios, hasta que un magistrado de la Corte Suprema, buscando un delincuente en sus llamadas, que interfirió por orden judicial legítima, encontró que (Uribe) estaba metido en el problema”, acotó.

Según Gustavo Petro, el expresidente
Según Gustavo Petro, el expresidente Álvaro Uribe extraditó a los exparamilitares, como Salvatore Mancuso, por miedo a que se conozca la verdad - crédito Colprensa - Juan Cano/Presidencia

El presidente también se refirió a la polémica surgida por la legalidad de las interceptaciones telefónicas que involucraron a Uribe. “Ahora dicen que lo que hizo el magistrado de la Corte Suprema, violó -porque la conversación que esperaba fuera el delincuente que ordenó por orden judicial, resultó ser la voz de Álvaro Uribe Vélez-, a esto lo llamó, hoy, intimidad”, expresó Petro frente al Tribunal Superior de Bogotá.

No obstante, el fragmento más fuerte fue en el que acusó a Uribe de haber influido en la conformación del Bloque Metro de las AUC. “Cuando la Corte Constitucional ordenó que tenían que decir la verdad para recibir beneficios jurídicos, pues los extraditó porque sí querían decir la verdad”, afirmó Petro, que señaló al expresidente de querer poner como congresistas a los exmiembros de estas estructuras.

“Los extraditó porque él tiene miedo de la verdad de los paramilitares”, insistió el gobernante, al señalar que el referido bloque se conformó a partir de las Convivir, que fueron impulsadas -según él- por Uribe cuando fue gobernador de Antioquia. Y los involucró como primos segundos de la familia Ochoa Vásquez, aliada del asesinado capo del cartel de Medellín, Pablo Escobar; al punto de montarse, contó, “en el caballo del patriarca”.

Temas Relacionados

Gustavo PetroGobierno PetroCorte SupremaProceso Álvaro UribeJuicio Álvaro UribeÁlvaro Uribe inocenteColombia-Noticias

Más Noticias

Estos son los podcast mas escuchados de Spotify Colombia hoy

Caracterizados por ser uno de los formatos digitales más íntimos, este tipo de producciones auditivas han ganado fama y popularidad gracias a las diversas plataformas de streaming

Estos son los podcast mas

“Si tiene pruebas, yo renuncio”: ministro de Educación lanzó ácido desafío a Cathy Juvinao en pleno Congreso

El cruce entre Daniel Rojas Medellín y la representante a la Cámara no solo puso sobre la mesa las cifras de matrícula a universidades públicas, también destapó denuncias de presuntos contratos irregulares en educación

“Si tiene pruebas, yo renuncio”:

Karina García y Karely Ruiz protagonizan nueva polémica por foto viral tras Stream Fighters 4: “¿Qué te duele?”

La creadora de contenido se pronunció tras la difusión de una imagen por parte de su vencedora en la pelea

Karina García y Karely Ruiz

Turistas que iban a conocer Hidroituango fueron intimidados a bala: operativo frustró intento de secuestro

Un grupo de pasajeros fue interceptado por hombres armados cerca de Ituango, Antioquia, cuando se dirigían al embalse, pero la rápida reacción de Ejército y Policía evitó el secuestro y permitió la captura de dos sospechosos

Turistas que iban a conocer

Un robot “bailando” cumbia en la Costa Caribe causó furor en redes sociales: “¿Quién pidió esta señal?"

El video, grabado en lo que parece ser una feria universitaria, muestra a un robot moviéndose al ritmo de ‘Checumbia’ de Checo Acosta, en una escena que muchos calificaron como “caribe moment”

Un robot “bailando” cumbia en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército asestó duro golpe a

Ejército asestó duro golpe a las disidencias de Iván Mordisco: millonario cargamento de marihuana fue incautado en carreteras del Huila

Los Shottas niega haber amenazado con matar al contralor de Buenaventura, pese a que existe un audio con la advertencia: “Ojo pues, objetivo militar”

Ejército Nacional investiga el presunto asesinato de una menor de edad a manos de un soldado en Amazonas

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

Confirman el rescate de las dos niñas indígenas que permanecían en poder de las disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Qué ver esta noche en

Qué ver esta noche en Disney+ Colombia

JH de la Cruz fue expulsado de la iglesia a la que asistía por participar en ‘Stream Fighters 4′: “Dios no me va a mandar al infierno”

Video: Shakira y Ed Sheeran protagonizan el adelanto oficial de la nueva versión de “Hips Don’t Lie”

Nicolás Arrieta confesó por qué se postuló para ingresar a ‘La casa de los famosos Colombia’: “Es la tercera vez que me invitan”

Valka se sumó a la segunda temporada de ‘La casa de Alofoke’ y ya se hace notar en redes sociales

Deportes

Referente de la selección sub-20

Referente de la selección sub-20 reveló que fue contactado por James Rodríguez: “Me invitó a su casa”

Millonarios desplegó un ‘tifo’ en homenaje a Miguel Ángel Russo previo al partido ante Bucaramanga: “Todo se cura con amor”

Bucaramanga dejó a Millonarios al borde de la eliminación: empate 1-1 en El Campín por la Liga BetPlay

La selección Colombia femenina sería campeona de la Liga de Naciones Conmebol: esta es la razón

DIM vs. Santa Fe: asistentes al Atanasio Girardot vivieron un verdadero “caos” en medio de la lluvia que obligó a suspender el partido