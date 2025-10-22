Colombia

Manuela Gómez admite que su pelea con Yina Calderón en 2020 fue un montaje y la comparó con el combate de Stream Fighters: “Ahí si era una pantera para pegarme”

La empresaria paisa reaccionó al desempeño de Yina en el reciente combate de boxeo y le pidió a Westcol que la dejara subir al ‘ring’ para enfrentarla, porque tienen una pelea pendiente

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

La empresaria paisa recordó la
La empresaria paisa recordó la pelea que tuvo con Calderón en el 2020 después de reaccionar al desempeño de ella en la pelea con La Valdiri en Stream Fighters - crédito @manugomezfranco1 / Instagram

Manuela Gómez, figura reconocida en redes sociales, reveló recientemente que la pelea física que sostuvo con Yina Calderón en 2020 fue planeada.

Esa confesión se dio después de sorprenderse al ver que se retiró de pelea con La Valdiri en Stream Fighters 4, y se difundió a través de historias en su cuenta de Instagram. En esa red social la empresaria compartió detalles inéditos sobre el incidente que en su momento causó amplia repercusión mediática.

Gómez explicó que el video en el que ambas aparecen agrediéndose en el interior de un restaurante no correspondió a un enfrentamiento genuino, sino a una escena preacordada para generar repercusión digital.

“Ella es experta en pelear, no se acuerdan la mechoneada que Yina me pegó a mí, eso fue planeado, pero ahí sí era una pantera para pegarme, ese show casi se sale de control”, expuso la influencer, que durante años fue señalada por la agresividad del episodio viral.

En el video que circuló por redes, Yina Calderón aparece sujetando el cabello de Manuela Gómez, en una escena que generó impacto entre sus seguidores, pero según el relato reciente de Gómez, todo fue fingido.

Aunque el altercado de hace 5 años fue planeado por las influencers, Manuela asegura que en la actualidad le gustaría pelar de verdad con Calderón - crédito @emfuror /Instagram

“Eso casi se sale de control porque cogió una botella en medio del furor y de la pelea, y eso que era un show y casi me pega con eso, y pues esa mechoneada fue planeada”, añadió Manuela.

La revelación se dio en medio del debate generado por la reciente pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri en el evento Stream Fighters, donde Calderón abandonó el combate tras un primer round que duró únicamente diez segundos. La decisión de Calderón provocó numerosas reacciones y cuestionamientos, y varios conocidos del mundo del espectáculo se pronunciaron al respecto, entre ellos Manuela Gómez.

En sus declaraciones, Gómez admitió que no sigue de cerca los acontecimientos en redes, pero sí se enteró de la decisión de Calderón de retirarse del ring.

Manuela pidió a Westcol que
Manuela pidió a Westcol que la deje pelear contra Yina en el proximo Stream Fighters - crédito @manugomezfranco1/ Instagram

Ante este contexto, Gómez expresó públicamente su deseo de enfrentar a la empresaria de fajas el próximo año en el mismo evento. “Hay de que decirle mejor a Westcol que me deje pelear a mí, que también me las debe, que me ponga el otro año será, porque ella también me las debe, pero me avisan”, dijo.

Además, reaccionó a la polémica que desató Calderón cuando se retiró de la pelea con La Valdiri. “Dicen que ella se quitó, fue porque Andrea es boxeadora, por eso es que toca ponerle a alguien que no boxee como yo”, añadió Gómez.

Cómo fue la pelea de Yina y Manuela en 2020

A mediados de 2020, Yina Calderón y Manuela Gómez, se vieron envueltas en una fuerte controversia cuando se difundió un video en el que ambas aparecen discutiendo y peleando en un establecimiento público de Medellín. Las imágenes mostraron un altercado físico que incluyó gritos y golpes, generando una ola de reacciones en redes sociales y atrayendo la atención de medios nacionales.

En el viral video que aún recorre las redes sociales con miles de interacciones, se ve el momento en que Calderón le lanza a Manuela el líquido que había en uno de los vasos de la mesa, lo que desata la pelea de las exparticipantes de realities, instante en que se toman del cabello una a la otra y empiezan a agredirse frente a todos.

Las creadoras de contenido se fueron a los golpes en un lugar público en Medellín que, según Manuela, fue planeado por las dos - crédito Packman El Costeño / Facebook

Tras viralizarse el registro del incidente, Calderón y Gómez utilizaron sus perfiles en redes sociales para pronunciarse, aunque sin aclarar los motivos exactos de la pelea. Manuela Gómez publicó una selfie en la que transmitía serenidad, acompañada del mensaje: “Solo PAZ en medio de la tormenta”, lo que buscó tranquilizar a sus seguidores y deslizar que no existía un conflicto mayor.

A pesar de que ambas exprotagonistas enviaron mensajes públicos sobre el enfrentamiento, en su momento ninguna dio explicaciones concretas respecto al motivo que las llevó a enfrentarse físicamente en el concurrido Parque Lleras, fue hasta casi 5 años después que Manuela confesó que se trataba de un momento planeado.

