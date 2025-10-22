Karina García compartió el elegante regalo que le envió Manelyk antes de su combate en Stream Fighters 4: “Esto tan hermoso”

Colombia

La mexicana dio un elegante
La mexicana dio un elegante regalo y una carta a la paisa antes de su pelea contra Karely Ruiz - crédito @karinagarciaoficiall/ Instagram

La influencer Karina García compartió con sus seguidores el emotivo gesto que recibió por parte de la celebridad mexicana Manelyk González antes de participar en el evento Stream Fighters 4.

A través de sus redes sociales, García mostró el arreglo floral que le fue regalado y reveló el mensaje de apoyo que la acompañó en la antesala de su combate contra Karely Ruiz, realizado el sábado 18 de octubre.

En un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde suma una amplia comunidad de seguidores, García exhibió el “enorme adorno floral” que le obsequió Manelyk González antes de la pelea. “Miren esto tan hermoso que me dio mi bebé. O sea, háblenme de este jarrón tan caché... Esas son de las rosas más top, huelen delicioso”, expresó la influenciadora en la grabación, destacando tanto la calidad del arreglo como el valor emocional del detalle recibido.

Manelyk González viajó desde México para acompañar a Karina García durante el enfrentamiento, que finalmente terminó con la victoria de Karely Ruiz pese al notable esfuerzo realizado por la deportista paisa.

Este fue el elegante arreglo
Este fue el elegante arreglo de flores que le envió Manelyk a Karina previo a su pelea en Stream Fighters - crédito @karinagarciaoficiall/ Instagram

García señaló que, debido al trajín del evento, no pudo leer de inmediato la tarjeta que adornaba el regalo, y solo hasta varias horas después descubrió el mensaje que la mexicana le había escrito.

El contenido de la nota destacaba la admiración, orgullo y cariño de Manelyk hacia su amiga. “Karina con doble ‘L’ al final, hoy es tu día y quiero que sepas que estoy orgullosa de ti con el alma. Eres una mujer fuerte, valiente y con un corazón gigante. Una perra empoderada que pelea con garra, con pasión y con propósito. Pase lo que pase hoy, ya ganaste, porque tener tu entrega, tu esfuerzo y tu corazón es ganar en la vida. Te adoro, amiga, estoy contigo en cada golpe, en cada respiro, en cada victoria. Con todo mi amor, Manelyk”, escribió la reconocida figura mexicana, resaltando la valentía de Karina para asumir retos y prepararse durante meses para el combate.

La paisa agradeció el gesto
La paisa agradeció el gesto de Mane y destacó la amistad que llevan - crédito @karinagarciaoficiall/ Instagram

Foto viral de Karina García tras Stream Fighters 4 desata polémica y reflexiones sobre el respeto en redes

La controversia entre Karina García y Karely Ruiz tras su combate en el evento Stream Fighters 4 ha reavivado el debate sobre la autoaceptación y el respeto en redes sociales, luego de la viralización de una fotografía en la que se evidencian imperfecciones físicas de la deportista paisa. La imagen, difundida en las plataformas digitales por la propia Karely Ruiz, quien resultó vencedora en el enfrentamiento, generó una ola de reacciones y mensajes encontrados en la conversación pública.

A pesar de que Ruiz eliminó la publicación poco después de compartirla, la foto ya había circulado ampliamente, atrayendo la atención sobre la intención detrás del posteo. Entre la comunidad digital, surgieron interrogantes sobre si el acto fue mera imprudencia o una provocación innecesaria, especialmente después del gesto de respeto que ambas compartieron al finalizar el combate.

Esta es la imagen viral
Esta es la imagen viral que se convirtió en tendencia en las redes sociales - crédito Karina García / Instagram

Frente al impacto emocional de la imagen, Karina García optó por pronunciarse mediante historias en su cuenta de Instagram, donde enfatizó la importancia del amor propio y la solidaridad entre mujeres.

“Sí, tengo celulitis y he luchado mucho por eliminarla. Soy mamá y mujer, no somos perfectas”, expresó la creadora de contenido, quien recibió numerosas muestras de apoyo y reconocimiento. Así mismo, García destacó que nunca ha hablado negativamente de Karely Ruiz y que tras la pelea la felicitó públicamente por el triunfo.

“Ella sube esta foto tratándome de hacer sentir mal, después la borra porque la empezaron a atacar. Mi pregunta es: ¿por qué lo haces? Tú ganaste, disfruta tu triunfo, yo te felicité. Mi corazón es tan noble que después de toda la mierda que hablaste de mí, aunque según tú era para el show, nunca me has caído mal, nunca te he tirado mala energía, al contrario, pero dices que la subiste porque yo subí una foto tuya tirada en el piso. Los que me conocen saben que jamás lo hice de mala intención. Pero tú sí lo haces a propósito, con la intención de hacer sentir mal a una mujer”, señaló García.

El mensaje de Karina García
El mensaje de Karina García fue aplaudido por muchos - crédito Karina García / Instagram

La paisa insistió en su exhortación a frenar los ataques entre mujeres en el entorno digital y a priorizar la sororidad. “¿Cuál es la necesidad, Karely? Tú ganaste, ¿qué más quieres? ¿Qué te duele? En serio que entre mujeres no podemos seguir atacándonos de esa manera. ¡Hagamos un stop! No más. Hay miles de mujeres en el mundo con miles de inseguridades. Hoy les digo: sí, tengo celulitis, he luchado mucho para eliminarla, es algo por lo que he sufrido y es natural. Recuerden que soy mamá y mujer. Mujer, tú que me estás viendo, no te reprimas y no te sientas mal. No somos perfectas”, añadió la paisa.

