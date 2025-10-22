Esta es la isla solo para adultos cerca a Cartagena que fue incluida en la Guía Michelín

Isla Corona, Colombia - crédito Cerveza Corona

El reconocimiento internacional ha llegado a Isla Corona, un exclusivo destino ubicado a 45 minutos de Cartagena, Colombia, tras su reciente inclusión en la prestigiosa guía Michelin, una serie de guías turísticas publicadas anualmente por la editora francesa Michelin Éditions du Voyagey sus filiales en otros territorios para más de una docena de países.

Este enclave, reservado únicamente para adultos, ha despertado el interés global por su propuesta de descanso y actividades acuáticas en un entorno privilegiado del Caribe colombiano.

La distinción otorgada por la guía Michelin ha situado a Isla Corona en el radar de viajeros que buscan experiencias de lujo y privacidad.

El acceso a la isla está restringido a mayores de edad, lo que garantiza un ambiente de tranquilidad y exclusividad.

Además del descanso, los visitantes pueden disfrutar de una variada oferta de deportes acuáticos, consolidando a este destino como una alternativa diferenciada frente a otras opciones turísticas de la región.

El compromiso con la conservación ambiental y el turismo responsable define la experiencia en Isla Corona, ubicada frente a la costa de Cartagena y formando parte del archipiélago Islas del Rosario.

Impulsada por un enfoque de sostenibilidad, la isla prescinde de infraestructura tradicional: no se encuentran carreteras ni altavoces, sino que predomina un ambiente sereno en el que la suavidad de la arena y la calidez del mar son protagonistas desde la llegada.

El desarrollo de tecnología solar garantiza el suministro eléctrico, mientras que la dieta local prioriza alimentos provenientes de la propia región, reduciendo el impacto ambiental asociado a los traslados y la sobreexplotación. Además, la protección activa de los arrecifes de coral consolida a Isla Corona como un espacio de vida lenta y contemplativa, donde se busca equilibrar el disfrute turístico con la preservación de los ecosistemas marinos.

En el pasado, la zona se encontraba afectada por la sobrepesca y la presión del turismo masivo, fenómenos que alteraban la biodiversidad y erosionaban el atractivo natural del lugar. Actualmente, Isla Corona se presenta como un ejemplo de renovación sustentable, propiciando un estilo de vida en el que las jornadas inician junto al sonido de las olas y transcurren descalzo, en sintonía con el entorno.

La jornada culmina cuando el sol desaparece en el mar, de manera tan única como exprimir una lima sobre una cerveza fría, reflejando el ritmo pausado y consciente que distingue este rincón del Caribe colombiano.

Isla Corona se consolida así como un referente de turismo exclusivo en Colombia, combinando descanso, deportes acuáticos y reconocimiento internacional, tras su ingreso en la guía - crédito Cerveza Corona

El trayecto desde Cartagena hasta la isla se realiza en aproximadamente 45 minutos, lo que facilita la llegada de turistas nacionales e internacionales interesados en conocer este espacio que ahora figura entre los recomendados por la guía gastronómica y turística más influyente del mundo.

La presencia de Isla Corona en la guía Michelin no solo resalta la calidad de sus servicios, sino que también contribuye a posicionar a Colombia como un referente en el turismo de alto nivel.

La propuesta de este espacio se orienta a quienes buscan combinar el descanso con la práctica de deportes acuáticos, en un entorno natural cuidadosamente preservado. La isla ha sido diseñada para ofrecer una experiencia integral, donde la privacidad y el contacto con la naturaleza se convierten en los principales atractivos para sus visitantes.

La reciente inclusión en la guía Michelin ha incrementado el interés internacional por este destino, generando expectativas sobre el costo de visitarlo y las experiencias que ofrece. Aunque la información sobre tarifas específicas no es detallada, la exclusividad y los servicios de alta gama sugieren que se trata de una opción orientada a un público exigente, dispuesto a invertir en una experiencia única en el Caribe colombiano.

