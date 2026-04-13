Por amenazas de muerte, Roy Barreras envió mensaje de solidaridad a Paloma Valencia: “Tienen mezquinos intereses”

Roy Barreras y Paloma Valencia, candidatos presidenciales para el próximo 31 de mayo de 2026 - crédito Lina Gasca/Colprensa/@PalomaValenciaL/X

Las amenazas contra Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, y los daños en una de sus sedes de campaña motivaron una reacción del candidato presidencial Roy Barreras.

A través de su cuenta oficial en X, el exembajador de Colombia en Londres expresó un mensaje de solidaridad y afirmó que toda amenaza resulta cobarde, además de señalar que quienes las difunden tendrían supuestos intereses en generar miedo.

“Toda amenaza es cobarde y quienes las difunden, ciertas o falsas, tienen mezquinos intereses para generar miedo y envenenar el proceso democrático. Toda la solidaridad y toda la protección para la senadora y candidata Paloma Valencia”, señaló Roy Barreras.

El expresidente del Senado recordó su trabajo junto a la candidata en la Comisión Primera, el cual, según él, se extendió durante 12 años.

Por este motivo, expresó su respeto intelectual y personal hacia Paloma Valencia. Roy Barreras solicitó al Estado colombiano brindar protección a la candidata del Centro Democrático.

“Fue mi compañera por 12 años en la Comisión Primera del Senado y aunque en orillas opuestas me merece todo el respeto intelectual y personal. El Estado debe protegerla!”, aseveró el candidato presidencial en su cuenta oficial de X.

Roy Barreras expresó un mensaje de solidaridad y afirmó que toda amenaza resulta cobarde - crédito @RoyBarreras/X

Otras reacciones

La situación de Paloma Valencia provocó el rechazo de otros candidatos presidenciales, entre ellos Sergio Fajardo, quien, mediante un breve mensaje en su cuenta oficial de X, expresó su solidaridad con la senadora y su familia.

Según el exgobernador de Antioquia, la democracia en Colombia debe construirse con ideas y no con miedo. Afirmó que el país necesita debates respetuosos y libres de violencia.

“Paloma. Toda mi solidaridad contigo y tu familia por las amenazas y ataques a tu campaña. La democracia se construye con ideas, no con miedo. Colombia merece un debate respetuoso y sin violencia”, señaló Fajardo.

Sergio Fajardo expresó su solidaridad con Paloma Valencia y su familia tras denuncias de amenazas muerte en su contra - crédito @sergio_fajardo/X

La candidata presidencial Claudia López también envió un mensaje de solidaridad a Paloma Valencia, afirmando que es “inadmisible” cualquier amenaza o violencia política en Colombia.

“Toda mi solidaridad con Paloma. Es inadmisible toda forma de amenaza o violencia política en nuestra democracia”, expresó la exalcaldesa de Bogotá.

Claudia López también envió un mensaje de solidaridad a Paloma Valencia, afirmando que es “inadmisible” cualquier amenaza o violencia - crédito @ClaudiaLopez/X

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, condenó los ataques que sufrió la sede de campaña de Paloma Valencia. Asimismo, hizo un llamado al respeto y tratar con cuidado toda diferencia política en el territorio nacional.

“Condeno cualquier forma de agresión o violencia política contra mis adversarios. Llamo al respeto y a tratar con cuidado toda diferencia política. Rechazo las amenazas contra la vida de las candidatas y los candidatos que participan en el proceso electoral por la Presidencia de la República“, aseveró Iván Cepeda.

Iván Cepeda condenó los ataques que sufrió la sede de campaña de Paloma Valencia - crédito @IvanCepedaCast/X

Pronunciamiento de Paloma Valencia

La candidata presidencial Paloma Valencia manifestó su rechazo a las amenazas de muerte que circularon en redes sociales el domingo 12 de abril.

Ratificó su intención de continuar en la contienda electoral y reiteró su objetivo de trabajar por una Colombia más segura, en la que la ciudadanía no viva bajo el temor. Con este pronunciamiento, Valencia dejó clara su decisión de no ceder ante las intimidaciones.

El pronunciamiento de Valencia se produjo después de que se difundiera una imagen alusiva a su muerte, donde se mostraba una corona de flores con su nombre. Además, se reportaron actos vandálicos contra la sede de su campaña en Bucaramanga, hechos denunciados por los congresistas electos Óscar Villamizar y Jonathan Pineda, ambos del Centro Democrático.

La candidata del Centro Democrático expresó su rechazo a las intimidaciones que se han hecho públicas en las redes sociales y dejó en claro que no dará un paso al costado en su aspiración - crédito suministrado a Infobae Colombia

En un video publicado por su equipo, Valencia sostuvo que su propósito es lograr un país donde se respete la libre expresión y donde los actos violentos no condicionen la actividad política ni la participación ciudadana.

Subrayó que su motivación radica en transformar esa realidad y, a través de su perfil en X, agradeció las muestras de respaldo recibidas. La candidata aseguró que mantendrá su labor hasta lograr una Colombia sin miedo.