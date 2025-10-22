Icbf anunció medidas tras muerte de un bebé de dos meses en un jardín infantil de Cali

Bebé de dos meses falleció en un jardín infantil de Cali - crédito Euro Press

El fallecimiento de un bebé de dos meses en Cali ha generado una respuesta inmediata por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), que ha activado los protocolos de vigilancia y control sobre las instituciones privadas encargadas de la protección infantil.

Según el comunicado emitido por el Icbf, la Dirección Regional Valle del Cauca fue notificada por la Fundación Bambi Chiquitines, una entidad privada autorizada bajo la Ley 1098 de 2006 para la atención y servicios de adopción, acerca del traslado de un bebé a un centro de salud debido a un estado crítico de salud.

Posteriormente, el menor falleció. Las circunstancias que rodean la muerte del niño están siendo investigadas por las autoridades competentes.

El instituto ha informado que, en cumplimiento de los procedimientos establecidos, ha realizado las acciones de vigilancia y control pertinentes sobre la Fundación Bambi Chiquitines y ha entregado toda la información recabada a las autoridades encargadas de la investigación.

Además, el Instituto ha señalado que, conforme avancen las indagaciones, adoptará las medidas que considere necesarias en relación con este caso.

En su comunicado, la entidad también expresó su profundo pesar por lo ocurrido y exhortó a los padres, familias, instituciones privadas y demás integrantes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar a reforzar la corresponsabilidad y la coordinación institucional para garantizar la protección integral y los derechos de las niñas y los niños en Colombia.

La tragedia ocurrió el 20 de octubre de 2025, cuando el infante, quien encontraba bajo el cuidado de la Fundación Chiquitines, fue retirado de su cuna por un niño de 6 años y posteriormente hallado en estado crítico dentro del establecimiento, según informó la Policía Metropolitana de Cali.

El jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Cali, coronel Jairo Arturo Sanabria, explicó a Caracol Radio que el caso salió a la luz después de que el personal de la fundación advirtiera la ausencia del menor en la sala cuna. “Tras revisar las cámaras de seguridad, se evidenció que otro niño de 6 años habría retirado al infante de su cuna y lo habría llevado hasta una cuneta ubicada dentro del mismo centro infantil, donde fue encontrado en estado crítico”, detalló el oficial.

El bebé fue trasladado de inmediato a la Clínica Valle del Lili, una de las más reconocidas del país, donde los médicos confirmaron el fallecimiento.

Las autoridades judiciales y policiales acudieron al lugar para iniciar la recolección de pruebas y tomar testimonios al personal del centro infantil, con el propósito de esclarecer los hechos. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía General de la Nación, según reiteraron voceros de la institución.

Desde la Fundación Chiquitines se difundió un comunicado en el que la directiva manifestó su “profundo dolor” frente al suceso y destacó que “desde el primer momento activaron los protocolos establecidos”, reiterando también su disposición a colaborar plenamente con las autoridades y el compromiso de proteger la integridad de la niñez.

La Personería Distrital de Cali intervino en el debate público, solicitando una “investigación exhaustiva y el fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia y protección institucional para niños en situación de vulnerabilidad”, texto en el que subrayaron el deber de las entidades de velar por entornos seguros en los centros de atención infantil.

Este hecho se suma a la lista de los episodios que en los últimos meses han terminado con la vida de bebés en diferentes instituciones educativas del país, o que se han visto involucradas en los casos, por lo que las entidades de educación adelantan estrategias para mitigar los riesgos en las mismas para los menores de edad.