Colombia

Hombre amenazó con matar perrito usando un palo en Suba; hombre intervino para protegerlo y resultó intimidado: “Mal parqueado y lo mato hijue...”

El hecho ocurrió en un conjunto residencial del barrio La Gaitana, localidad de Suba: animalistas piden la acción de las autoridades

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Guardar
El enfurecido hombre se excusó
El enfurecido hombre se excusó en que la mascota no era propia del conjunto residencial - crédito @PlataformaALTO/X

No cesan los casos de intolerancia con los animales en Bogotá.

Un caso, registrado en la localidad de Suba de Bogotá, en el barrio La Gaitana, generó indignación en redes sociales tras difundirse un video en el que un hombre amenaza con agredir a un perro comunitario utilizando un palo.

La grabación, realizada por una vecino de un conjunto residencial, muestra al sujeto alterado profiriendo amenazas directas contra el animal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En sus palabras, captadas en el video, se le escucha decir: “Ese perro no es del conjunto, donde lo vuelva a ver, lo mato”.

Hombre amenazó con matar a un perro con un palo, en Suba - crédito @PlataformaALTO/X

La situación escaló cuando un trabajador de la unidad residencial intervino para proteger al animal, intentó alejar al hombre y evitó un posible ataque.

De acuerdo con los vecinos del sector, y con las grabaciones, esta intervención provocó que el trabajador también sufriera intimidaciones verbales por parte del agresor.

Varios presentes intentaron mediar y documentaron la escena, lo que facilitó la rápida viralización del caso en plataformas digitales.

La divulgación del video originó numerosas reacciones de rechazo entre usuarios y organizaciones locales, quienes exigieron mayor vigilancia en zonas residenciales y la implementación de protocolos para proteger tanto a los animales como al personal de servicio en los conjuntos habitacionales.

Foto de referencia. Las autoridades
Foto de referencia. Las autoridades no se han pronunciado ante la amenaza puesta por aprte del ciudadano - crédito Pexels

Vecinos y defensores de animales llamaron a las autoridades a investigar los hechos y tomar medidas preventivas ante situaciones similares.

Por el momento, la Policía de Bogotá no ha emitido ningún pronunciamiento oficial ni se han reportado acciones legales o administrativas relacionadas con el caso.

Diversos colectivos animalistas, como Plataforma Alto, reiteraron la urgencia de reforzar la protección animal y pidieron que la seguridad de trabajadores y residentes quede garantizada ante episodios de violencia o amenazas en espacios públicos y privados.

El pico de violencia contra animales en Bogotá durante el 2025

El Concejo de Bogotá alertó sobre un aumento del 62% en los casos de maltrato animal en la ciudad entre enero y julio de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Según cifras de la Policía Metropolitana, el número de reportes de violencia contra animales pasó de 134 a 217 casos en ese lapso, un incremento que ha generado preocupación entre autoridades y defensores de los derechos animales.

Los hechos también incluyen encierros,
Los hechos también incluyen encierros, desnutrición y violencia física - crédito Pixabay

La concejal María Clara Name destacó que abril de 2025 presentó el pico más alto, con 48 casos de maltrato animal, lo que representa un crecimiento del 300% frente a los tan solo 12 reportes en abril de 2024.

Lo que llama más la atención es que en el mes de abril se presentó el mayor número de delitos. Aquí está pasando algo que se debe identificar, ¿por qué este mes reportó tanto incremento? ¿Cuál fue la razón?”, cuestionó Name en declaraciones recogidas por el Concejo.

El análisis mensual muestra incrementos preocupantes en varios meses de 2025: en enero los casos subieron de 10 a 30 (200%), en febrero de 12 a 26 (117%), en marzo de 17 a 33 (94%), en abril de 12 a 48 (300%) y en mayo de 17 a 31 (82%).

“Llamamos al Instituto de Protección Animal del Distrito para que contrarreste este delito y evalúe los factores que han incidido en este aumento significativo”, agregó la cabildante Name.

Además, solicitó centralizar y actualizar las cifras de maltrato animal en la web oficial para facilitar la consulta y seguimiento de este flagelo social.

El Concejo sigue solicitando a
El Concejo sigue solicitando a la ciudadanía que denuncie - crédito Concejo de Bogotá

La concejal animalista hizo énfasis en la importancia de denunciar el maltrato animal a través de los canales oficiales. Los casos pueden reportarse en Bogotá mediante la Línea 123 de emergencias, la línea contra el maltrato del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (01 8000 115 161) o en los CAI de la Policía Nacional.

Las denuncias permiten identificar a los presuntos agresores y prevenir situaciones en las que los animales sufran hambre, sed, malestar físico, enfermedades por negligencia, o sean sometidos a condiciones que pongan en riesgo su vida o bienestar.

El Concejo de Bogotá insistió en la necesidad de implementar políticas públicas y acciones preventivas para reducir los índices de violencia contra los animales y garantizar una respuesta interinstitucional eficaz frente a este tipo de delitos.

Temas Relacionados

IntoleranciaMaltrato animalLa Gaitana SubaConjunto residencialColombia-Noticias

Más Noticias

Partidos Comunista y Unión Patriótica presentaron su renuncia ante el CNE para que la consulta del Pacto Histórico sea partidista

Ambas colectividades buscan garantizar que la consulta tenga carácter partidista, después de que el CNE la calificara como interpartidista

Partidos Comunista y Unión Patriótica

Padres de familia exigen respuestas tras caída de estudiante durante actividad escolar, en Soacha

Una alumna resultó gravemente herida luego de caerr desde 10 metros de altura, lo que ha provocado reclamos de padres por supuesta falta de protocolos de seguridad en la institución educativa

Padres de familia exigen respuestas

Senador estadounidense Bernie Moreno aseguró que presencia de Hezbollah en Colombia se ha incrementado durante la presidencia de Gustavo Petro

Legisladores estadounidenses, tanto demócratas como republicanos, debaten medidas para frenar la expansión del grupo libanés en la región, con énfasis en Venezuela y Colombia

Senador estadounidense Bernie Moreno aseguró

EN VIVO Colombia vs. Costa de Marfil: fecha 2 del Grupo E de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

La Tricolor está obligada a ganar para seguir con opciones de clasificar a los octavos de final del torneo juvenil que se juega en Marruecos

EN VIVO Colombia vs. Costa

Chontico Día resultados del último sorteo 22 de octubre 2025

Conozca si los números que eligió fueron los ganadores del sorteo de este día

Chontico Día resultados del último
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército asestó duro golpe a

Ejército asestó duro golpe a las disidencias de Iván Mordisco: millonario cargamento de marihuana fue incautado en carreteras del Huila

Los Shottas niega haber amenazado con matar al contralor de Buenaventura, pese a que existe un audio con la advertencia: “Ojo pues, objetivo militar”

Ejército Nacional investiga el presunto asesinato de una menor de edad a manos de un soldado en Amazonas

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

Confirman el rescate de las dos niñas indígenas que permanecían en poder de las disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Sin dinero y con ganas

Sin dinero y con ganas de volver a la competencia: así vieron a algunos de los exparticipantes del ‘Desafío’ para una nueva oportunidad en el programa

Exparticipante del ‘Desafío The Box’ denunció que un motociclista la atacó mientras trotaba: “Me agarró la nalga”

Luisa Fernanda W habló sobre los hombres que “ghostean” y dio trucos de lo que hay que hacer con ellos: “Uno se lo cuestiona todo”

Yina Calderón aseguró que ella no se retiró del combate ante Valdiri en ‘Stream Fighters’: “Fue el juez el que terminó la pelea”

Yina Calderón le respondió a Lina Tejeiro por burlarse de su pelea en ‘Stream Fighters 4’: “Una mujer llena de despecho y rencor”

Deportes

EN VIVO Colombia vs. Costa

EN VIVO Colombia vs. Costa de Marfil: fecha 2 del Grupo E de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

El fuerte cruce de Rafael Dudamel con periodista tras la eliminación del Pereira en la Copa Colombia: “Solo vienes cuando perdemos”

EN VIVO Atlético Nacional vs. Once Caldas: partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Colombia 2025

Alcalde de Medellín anuncia estadio de “talla internacional” para Atlético Nacional e Independiente Medellín

ABC de la Liga de Naciones Femenina: la selección Colombia quiere conquistar Sudamérica para ir al Mundial