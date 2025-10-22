Estudiante de la Universidad Nacional de Medellín fue encontrada sin vida, luego de ser secuestrada por las disidencias de las Farc

La estudiante de Ingeniería Administrativa fue secuestrada por disidencias de las Farc en agosto de 2025 - crédito Colprensa/Fiscalía

El hallazgo sin vida de Angie Pahola Tovar Calpa se confirmó en la mañana del miércoles 22 de octubre, cuando se conoció sobre el paradero de la joven estudiante de la Universidad Nacional sede Medellín.

La joven cursaba el último semestre de Ingeniería Administrativa en la facultad de Minas, había desaparecido el 27 de agosto de 2025, luego de haber sido secuestrada por disidencias de las Farc durante su regreso a la capital antioqueña.

La noticia de su muerte se difundió tras un comunicado oficial emitido por la propia institución educativa a través de sus redes sociales. Allí, la universidad lamentó “con profundo dolor” la pérdida de la estudiante y enfatizó el impacto que su partida genera en la comunidad académica.

“La partida de Angie Pahola nos duele profundamente y nos recuerda la urgencia de construir un país en paz, donde las juventudes puedan vivir y desarrollarse sin miedo”, , publicó la universidad en su cuenta oficial de X.

El hallazgo del cuerpo de Angie Pahola conmociona a estudiantes y docentes de la Universidad Nacional - crédito Universidad Nacional

Entre líneas seguidas, la institución agregó: “Reafirmamos nuestra convicción de que la educación, el diálogo y la memoria son caminos indispensables para sanar las heridas del conflicto y sostener la esperanza de un futuro más justo y digno para todas y todos”.

Ante estos hechos, la Universidad Nacional solicitó a las autoridades avanzar de manera diligente en las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias de la muerte, subrayando la importancia de “garantizar a la familia el acceso a la verdad y a la justicia, como parte esencial del respeto por la vida y la dignidad humana”.