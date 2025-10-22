Colombia

Estudiante de la Universidad Nacional de Medellín fue encontrada sin vida, luego de ser secuestrada por las disidencias de las Farc

El fallecimiento de la estudiante Angie Pahola Tovar Calpa, secuestrada en agosto, moviliza a la Universidad Nacional, que exige esclarecimiento de los hechos

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Guardar
La estudiante de Ingeniería Administrativa
La estudiante de Ingeniería Administrativa fue secuestrada por disidencias de las Farc en agosto de 2025 - crédito Colprensa/Fiscalía

El hallazgo sin vida de Angie Pahola Tovar Calpa se confirmó en la mañana del miércoles 22 de octubre, cuando se conoció sobre el paradero de la joven estudiante de la Universidad Nacional sede Medellín.

La joven cursaba el último semestre de Ingeniería Administrativa en la facultad de Minas, había desaparecido el 27 de agosto de 2025, luego de haber sido secuestrada por disidencias de las Farc durante su regreso a la capital antioqueña.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La noticia de su muerte se difundió tras un comunicado oficial emitido por la propia institución educativa a través de sus redes sociales. Allí, la universidad lamentó “con profundo dolor” la pérdida de la estudiante y enfatizó el impacto que su partida genera en la comunidad académica.

“La partida de Angie Pahola nos duele profundamente y nos recuerda la urgencia de construir un país en paz, donde las juventudes puedan vivir y desarrollarse sin miedo”, , publicó la universidad en su cuenta oficial de X.

El hallazgo del cuerpo de
El hallazgo del cuerpo de Angie Pahola conmociona a estudiantes y docentes de la Universidad Nacional - crédito Universidad Nacional

Entre líneas seguidas, la institución agregó: “Reafirmamos nuestra convicción de que la educación, el diálogo y la memoria son caminos indispensables para sanar las heridas del conflicto y sostener la esperanza de un futuro más justo y digno para todas y todos”.

Ante estos hechos, la Universidad Nacional solicitó a las autoridades avanzar de manera diligente en las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias de la muerte, subrayando la importancia de “garantizar a la familia el acceso a la verdad y a la justicia, como parte esencial del respeto por la vida y la dignidad humana”.

Temas Relacionados

Hallazgo sin vidaAngie Pahola Tovar CalpaEstudiante de la Universidad Nacional de MedellínSecuestrada agosto 2025Secuestro disidencias de las FarcUniversidad Nacional de MedellínMedellínColombia-Noticias

Más Noticias

Shakira explicó cuál es la diferencia entre los trabajos discográficos de ‘Pies descalzos’ y ‘Fijación Oral’ con motivo de sus aniversarios

La cantante colombiana aseguró que le gustaría tener una colaboración con el cantante Chappell Roan en uno de sus temas más recordados

Shakira explicó cuál es la

Gustavo Petro rechazó su posible ingreso a la lista Clinton, y habló sobre la situación actual de su familia: “Yo no sé a quién va a castigar Trump”

El presidente colombiano explicó que por sus denuncias contra el narcotráfico varios miembros de su familia se exiliaron y recibieron amenazas

Gustavo Petro rechazó su posible

Jaime Lombana, abogado de Álvaro Uribe, habló del fallo que absolvió al expresidente: “Subjetivismos que son inaceptables”

El abogado Jaime Lombana se refirió a las interceptaciones de las llamadas entre Diego Cadena y el exmandatario, consideradas ilegales por el Tribunal Superior de Bogotá

Jaime Lombana, abogado de Álvaro

Eduardo Montealegre pidió a la Cidh medidas cautelares por investigaciones de la Procuraduría en su contra: acusó a Gregorio Eljach de supuesta ‘venganza’

El ministro de Justicia solicitó protección internacional tras denunciar presiones y censura por investigaciones disciplinarias en su contra impulsadas por la Procuraduría

Eduardo Montealegre pidió a la

Oso andino reaparece en Boyacá, autoridades llaman a protegerlo

Habitantes reportaron la presencia de un oso de esta especie en peligro crítico, lo que llevó a Corporinoquia a pedir acciones urgentes para evitar su caza y preservar el equilibrio ambiental

Oso andino reaparece en Boyacá,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército asestó duro golpe a

Ejército asestó duro golpe a las disidencias de Iván Mordisco: millonario cargamento de marihuana fue incautado en carreteras del Huila

Los Shottas niega haber amenazado con matar al contralor de Buenaventura, pese a que existe un audio con la advertencia: “Ojo pues, objetivo militar”

Ejército Nacional investiga el presunto asesinato de una menor de edad a manos de un soldado en Amazonas

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

Confirman el rescate de las dos niñas indígenas que permanecían en poder de las disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Laura González reaccionó a “puño”

Laura González reaccionó a “puño” de Karina García por supuesto romance con su expareja

La Barbie colombiana termina amistad con Marcela Reyes tras filtrar mensajes privados: “Yo merezco gente firme”

Shakira se refirió a la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl y recordó su experiencia en 2020: “Ya era hora”

Shakira reveló cómo fue el proceso con Ed Sheeran y Beéle para nueva versión de ‘Hips Don’t Lie’: “Sabía que aportaría algo nuevo”

⁠Andrea Valdiri reapareció en redes para celebrar su triunfo en el ‘Stream Fighters 4’: contó cómo se ha beneficiado de la pelea

Deportes

EN VIVO Atlético Nacional vs.

EN VIVO Atlético Nacional vs. Once Caldas: partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Colombia 2025

EN VIVO Colombia vs. Costa de Marfil: fecha 2 del Grupo E de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

Se definió el futuro de Nairo Quintana en el ciclismo: esta fue la decisión que tomó el Movistar Team con el colombiano

David Mackalister habló sobre la actitud de Neiser Villarreal, después del Mundial Sub-20: “Tiene la cabeza en otro lado”

La selección Colombia estrenará chaqueta para la Copa Mundial de la FIFA 2026: el diseño ya genera polémica