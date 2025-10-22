Colombia

Deudores del Icetex pueden acogerse a Ley de Insolvencia en Colombia: así es el proceso

Personas con créditos educativos impagos tienen la opción de reestructurar sus obligaciones mediante un proceso legal que suspende embargos y permite negociar nuevos plazos o reducción de intereses

Frank Saavedra

Por Frank Saavedra

Guardar
La Ley de Insolvencia permite
La Ley de Insolvencia permite a deudores del Icetex negociar sus obligaciones y evitar embargos - crédito Pixabay/Icetex

La posibilidad de que los deudores del Icetex accedan a la Ley de Insolvencia en Colombia cobró relevancia ante el aumento de personas que, tras financiar sus estudios superiores, enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones crediticias.

Miles de colombianos han recurrido a créditos educativos para costear matrículas universitarias, pero la acumulación de cuotas impagables y tasas de interés elevadas ha llevado a muchos a buscar alternativas legales para reorganizar sus finanzas y evitar consecuencias como embargos o reportes negativos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Ley de Insolvencia de Persona Natural No Comerciante constituye un mecanismo legal que permite a quienes no ejercen actividades comerciales y se encuentran en cesación de pagos negociar acuerdos con sus acreedores, entre los que se incluye al Icetex.

Esta figura, regulada por la Ley 1564 de 2012 y la Ley 2445 de 2025, ofrece dos caminos principales: la negociación de deudas y la liquidación patrimonial.

El Icetex participa como acreedor
El Icetex participa como acreedor prioritario en los procesos de insolvencia de personas naturales - crédito Colprensa

El proceso inicia cuando el deudor, a través de un centro de conciliación autorizado o una notaría habilitada, presenta la documentación requerida y solicita formalmente acogerse a la ley.

Para acceder a este procedimiento, el solicitante debe cumplir ciertos requisitos: ser persona natural no comerciante, haber incumplido el pago de al menos dos obligaciones con dos o más acreedores por más de 90 días, y que el valor total de las deudas en mora represente al menos el 50% del total de sus obligaciones.

Además, no debe haber sido declarado insolvente en los últimos cinco años. Una vez admitida la solicitud, el conciliador convoca a todos los acreedores, incluido el Icetex, a una audiencia para discutir un plan de pagos ajustado a la capacidad real del deudor.

Durante el trámite, se suspenden temporalmente los embargos y los procesos de cobro coactivo, lo que otorga al deudor un margen de maniobra para negociar.

El objetivo principal es alcanzar un acuerdo de pago que puede contemplar la reestructuración de la deuda, la reducción de intereses o la ampliación de plazos.

Si no se logra un acuerdo o si el deudor incumple lo pactado, el proceso avanza a la etapa de liquidación patrimonial, en la que los bienes del deudor —como vivienda o vehículo— pueden ser vendidos para cubrir las deudas hasta donde sea posible.

En el contexto de la insolvencia, el Icetex es considerado un acreedor más y debe participar en la negociación. No obstante, las deudas con esta entidad tienen la particularidad de ser clasificadas como créditos de primera clase, lo que les otorga prioridad en el orden de pago durante la liquidación patrimonial, sólo por detrás de las obligaciones laborales y los costos del proceso. A pesar de esta prioridad, la deuda con el Icetex puede ser objeto de negociación y, en caso de liquidación, saldada con los bienes del deudor.

El Icetex ofrece alternativas de
El Icetex ofrece alternativas de refinanciación y condonación parcial fuera del proceso judicial - crédito Icetex

El propio Icetex reconoce la posibilidad de que sus beneficiarios morosos se acojan a este proceso. En su documento oficial sobre Gestión de Insolvencia de Personas Naturales No Comerciantes, la entidad establece que “el Icetex, a través de la Dirección de Cobranza, se presentará a las audiencias de negociación de deudas (…) promovidas por beneficiarios aceptados al trámite de insolvencia”.

Esto implica que, si un estudiante o egresado inicia el procedimiento formal y es admitido por un juez o notario, el Icetex debe ser citado y participar en la negociación del acuerdo de pago.

Es fundamental comprender que acogerse a la ley no implica la condonación automática de la deuda ni exime al codeudor, si lo hay, de su responsabilidad.

Si el deudor incumple el nuevo acuerdo, el proceso puede declararse fallido y derivar en la liquidación patrimonial, lo que podría afectar sus bienes y su historial crediticio. La principal ventaja de este trámite es la protección judicial frente a embargos y reportes negativos mientras dura la negociación, así como la posibilidad de acordar plazos más flexibles o reducción de intereses. Sin embargo, los expertos en derecho financiero advierten que se trata de una herramienta excepcional y no de un “perdón de deudas”.

La Ley 1564 de 2012
La Ley 1564 de 2012 y la Ley 2445 de 2025 regulan la insolvencia para deudores no comerciantes en Colombia - crédito Luisa González/Reuters

Además de la vía judicial, el Icetex ofrece alternativas como refinanciaciones, ampliaciones de plazo y condonaciones parciales en casos específicos. En su portal oficial, la entidad informa que los deudores pueden solicitar reestructuración sin necesidad de acudir a instancias judiciales, siempre que cumplan con los requisitos y presenten la solicitud formal.

En ocasiones, se han habilitado planes de condonación parcial de capital e intereses para beneficiarios que demuestren dificultades económicas comprobadas o que hayan participado en programas sociales determinados.

La Ley de Insolvencia se presenta así como una herramienta legal a la que pueden recurrir los deudores del Icetex que enfrentan una situación económica crítica, permitiendo la reorganización de sus obligaciones bajo condiciones específicas y con la intervención de un conciliador autorizado.

Temas Relacionados

Ley de InsolvenciaIcetexDeuda IcetexDirección de CobranzaLey 1564 de 2012NotaríaDeuda educativaConciliadorEmbargo en ColombiaColombia-ServiciosColombia-noticias

Más Noticias

Lotería de la Cruz Roja resultados 21 de octubre: números ganadores del premio mayor de $7.000 millones

Este popular sorteo cuenta con un plan de premios que ofrece más de 50 premios principales. Aquí están los números ganadores de cada uno de ellos

Lotería de la Cruz Roja

Exesposa de Gustavo Petro lo defendió luego que el gobierno de los Estados Unidos mencionara que este podría incluirse en la lista Clinton

Mary Luz Herrán aseguró que detrás de la iniciativa estaría involucrado el sector de la derecha, con un plan orquestado en contra del presidente de manera mancomunada con el Gobierno estadounidense

Exesposa de Gustavo Petro lo

La impresionante doble atajada del colombiano Kevin Mier en el Necaxa vs. Cruz Azul por la Liga MX

El guardameta colombiano detiene dos remates consecutivos en los primeros minutos, que evitaron la caída de su arco y mantener el empate

La impresionante doble atajada del

María Carolina Hoyos compartió en fotos cómo su hermano, Miguel Uribe Turbay, sembró en sus hijos la pasión por la música y el ajedrez: “Que fueran como tú”

El mismo día que se conoció la condena en contra de Carlos Eduardo Mora, conocido como alias el Veneco, se celebró una eucaristía en el colegio Los Nogales, en Bogotá, donde Uribe Turbay se graduó de bachiller

María Carolina Hoyos compartió en

La curiosa comparación que hizo la hermana de Armando Benedetti sobre la tensión entre Petro y Trump con una historia de su perro chihuahua: “Cree que es Hulk”

Ángela Benedetti sorprendió en redes sociales al usar una historia sobre su chihuahua para ilustrar la reciente escalada de declaraciones entre Gustavo Petro y Donald Trump tras acusaciones de narcotráfico

La curiosa comparación que hizo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército asestó duro golpe a

Ejército asestó duro golpe a las disidencias de Iván Mordisco: millonario cargamento de marihuana fue incautado en carreteras del Huila

Los Shottas niega haber amenazado con matar al contralor de Buenaventura, pese a que existe un audio con la advertencia: “Ojo pues, objetivo militar”

Ejército Nacional investiga el presunto asesinato de una menor de edad a manos de un soldado en Amazonas

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

Confirman el rescate de las dos niñas indígenas que permanecían en poder de las disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Laura González reaccionó a “puño”

Laura González reaccionó a “puño” de Karina García por supuesto romance con su expareja

La Barbie colombiana filtró mensajes privados con Marcela Reyes y dio por terminada su amistad: “Merezco gente firme”

Shakira se refirió a la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl y recordó su experiencia en 2020: “Ya era hora”

Shakira reveló cómo fue el proceso con Ed Sheeran y Beéle para nueva versión de ‘Hips Don’t Lie’: “Sabía que aportaría algo nuevo”

⁠Andrea Valdiri reapareció en redes para celebrar su triunfo en el ‘Stream Fighters 4’: contó cómo se ha beneficiado de la pelea

Deportes

La impresionante doble atajada del

La impresionante doble atajada del colombiano Kevin Mier en el Necaxa vs. Cruz Azul por la Liga MX

EN VIVO Atlético Nacional vs. Once Caldas: partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Colombia 2025

EN VIVO Colombia vs. Costa de Marfil: fecha 2 del Grupo E de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

Movistar confirmó decisión definitiva para el futuro de Nairo Quintana en el ciclismo

Mackalister Silva, figura de Millonarios, habló sobre la actitud de Neiser Villarreal, estrella de la selección Colombia: “Tiene la cabeza en otro lado”