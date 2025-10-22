Abren licitación por $20.000 millones para rehabilitar la vía Panorama entre Riofrío y Bolívar

El proyecto beneficiará directamente a más de 150.000 personas y facilitará el transporte entre la región y el Eje Cafetero. - crédito Gobernación del Valle del Cauca

La Banca de Desarrollo Territorial (Findeter) abrió la licitación para rehabilitar la vía Panorama en el tramo comprendido entre Riofrío y Bolívar, en el norte del Valle del Cauca, con una inversión prevista de $20.000 millones.

Este proceso avanza tras la gestión de la gobernadora Dilian Francisca Toro, quien solicitó al Instituto Nacional de Vías (Invías) que los recursos de los peajes de Riofrío y Toro se asignaran a esta obra, considerada esencial para la conectividad de la región.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La licitación abarca el segmento de la vía Panorama entre los municipios de Riofrío y Bolívar, así como el mantenimiento periódico y la atención de emergencias entre Mediacanoa y Ansermanuevo.

Según la gobernadora Toro, “Ya se abrió la licitación por parte de Findeter para realizar la rehabilitación, inicialmente entre los municipios de Riofrío hasta Bolívar. Con esos recursos vamos a hacer esa rehabilitación”. El anuncio fue realizado tras la confirmación oficial de la apertura del proceso.

La gobernadora Dilian Francisca Toro estuvo durante la gestión de recursos destinados a fortalecer la infraestructura vial del Valle del Cauca. - crédito Colprensa

El proyecto forma parte del programa Vías del Samán, el cual articula esfuerzos conjuntos entre los departamentos de Valle del Cauca y Risaralda para promover el desarrollo regional, mejorar la infraestructura vial e impulsar la integración logística, especialmente hacia la zona franca de La Virginia y el puerto de Buenaventura.

Esta intervención responde a reclamos persistentes de comunidades y conductores, quienes han reiterado la urgencia de atender los daños estructurales, huecos y déficit de señalización en la vía. Los problemas han ocasionado dificultades en la circulación y un riesgo elevado de accidentes, afectando directamente la competitividad de la zona y los costos de operación para transportadores y habitantes.

De acuerdo con la información socializada, la rehabilitación permitirá mejorar la transitabilidad y la seguridad para más de 150.000 habitantes del norte del departamento. El corredor resulta clave para movilizar productos agrícolas, materias primas y bienes industriales hacia el Eje Cafetero y distintos puntos logísticos del Valle del Cauca.

“Esperamos que en siete meses ya Findeter saque la rehabilitación completa de toda la vía panorama. Es muy importante porque esto pertenece al proyecto de Vías del Samán, un programa que hacemos entre el Valle del Cauca y Risaralda y que por solicitud mía a Invías se logró que nos dieran los recursos de los dos peajes que existen en la vía panorama”, agregó la gobernadora del Valle.

El programa Vías del Samán impulsa la modernización de corredores estratégicos como la vía Panorama en el occidente colombiano. - crédito Invías

Los trabajos incluyen la rehabilitación estructural del pavimento, labores de mantenimiento rutinario y atención de emergencias, además de nueva señalización para optimizar la seguridad vial. La ejecución correrá a cargo de Findeter, que dispondrá de un plazo de siete meses para culminar la rehabilitación total de la vía Panorama, conforme a lo previsto por las entidades departamentales.

El cronograma establecido contempla que la adjudicación de la licitación se concrete antes de finalizar 2025, con el inicio de las obras programado para el primer trimestre de 2026. Líderes locales y usuarios habituales han solicitado que se prioricen los tramos más afectados de la vía, especialmente el segmento entre Bolívar y La Marina, que presenta hundimientos y baches más profundos.

El modelo de financiación adoptado para este proyecto está basado en los ingresos de los peajes de la zona, lo que, según la administración departamental, permitirá destinar recursos directamente a las necesidades de mantenimiento y mejora del corredor. La decisión fue tomada tras la gestión de la gobernadora ante Invías, bajo el objetivo de garantizar la ejecución efectiva y sostenida de la obra vial.

Equipos y personal ejecutarán labores de mantenimiento que buscan mejorar la seguridad y circulación en la vía Panorama. - crédito Gobernación del Valle del Cauca

La vía Panorama ha sido considerada un corredor estratégico para el desarrollo del norte del Valle del Cauca, favoreciendo el transporte de carga y pasajeros hacia los principales destinos del suroccidente del país. El mantenimiento y la rehabilitación de esta ruta permiten reducir costos de operación vehicular y mejorar la competitividad de los sectores productivos ubicados en los municipios de la región.

Según la la gobernadora del Valle, para los habitantes y transportadores, la decisión representa un avance hacia la solución de los problemas estructurales y un aporte relevante para la seguridad, la integración logística y la calidad de vida en la zona de influencia del proyecto.