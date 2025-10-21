Valka se sumó a la segunda temporada de ‘La casa de Alofoke’ y ya se hace notar en redes sociales

La cantante paisa Valka se sumó como una de las participantes de la segunda temporada de 'La casa de Alofoke' - crédito @soyvalka/Instagram

Los años 2020 en Latinoamérica vieron una revitalización del reality show como formato capaz de encapsular conversaciones en redes sociales. El auge de los creadores de contenido y las personalidades contrastadas en rede sociales terminó llevando a que espacios como La casa de los famosos alcanzaran estatus a nivel internacional.

Eso ha llevado que hasta los mismos influenciadores decidieran crear sus propios formatos de telerrealidad. El caso más notable hasta ahora corre a cargo del empresario dominicano Santiago Matías, conocido por su nombre artístico Alofoke.

El pasado 11 de agosto lanzó a través de su canal de YouTube la primera edición de La casa de Alofoke, en la cual convivieron durante 30 días un grupo de celebridades y creadores de contenido de distintos puntos de América Latina, y se transformó en un éxito viral al acumular más de 40 millones de horas vistas, con picos promedio de hasta 1,3 millones de espectadores conectados, y llegando a superar los 2 millones de espectadores conectados.

En esa temporada estuvo presente una colombiana, Karola, reconocida por su amistad con Emiro Navarro (exparticipante de La casa de los famosos Colombia), fue una de las sensaciones. Ahora, para la segunda temporada que se puso en marcha el pasado lunes 20 de octubre, la cuota colombiana la representa una figura que dio de qué hablar durante el primer semestre de 2025.

Se trata de Valka, cantante colombiana que fue noticia en la farándula nacional luego de que se conociera el final de su relación con Westcol, streamer con el que Alofoke mantiene una rivalidad desde hace tiempo. Luego de la ruptura, se produjo una serie de declaraciones cruzadas entre la artista y el creador de Stream Fighters, hecho que no pasó desapercibido una vez se hizo el anuncio de su presencia en La casa de Alofoke.

A través de sus historias de Instagram, Valka invitió a sus seguidores a que no se perdieran sus incidencias en el formato. “Espero verlos todos los días y obviamente todos los días les voy a dar mensajitos por la cámara para que estén muy pendientes. Los amo mucho, muchas gracias por el amor. Dios me los bendiga“, expresó en un video.

En las horas posteriores al inicio del formato, Valka ya se hizo notar por su facilidad para conectar con otros participantes, especialmente con la influenciadora dominicana Magaly, hecho que viene siendo destacado por los usuarios de forma recurrente.

Cabe recordar que la segunda temporada de La casa de Alofoke tendrá una duración de 38 días, y el premio mayor es de 4 millones de pesos dominicanos (cerca de 245 millones de pesos colombianos). De igual modo, el propio Santiago Matías confirmó que el domingo 26 de octubre se conocerá el primer eliminado de la temporada.

A continuación, la lista completa de participantes de la segunda temporada de La casa de Alofoke:

Carlos Montesquieu (dominicano, creador de contenido)

Young Swagon (dominicano, influenciador)

Juan Carlos Pichardo Jr. (dominicano, humorista)

Shadow Blow (dominicano, cantante urbano)

La Perversa (dominicana, cantante y bailarina)

Randy Álvarez “Pollito Tropical” (cubano, influenciador)

Gracie Bon (panameña, modelo)

Luis Santana (dominicano, estilista)

Mami Nola (dominicana, cocinera y creadora de contenido)

Diosa Canales (venezolana, vedette y cantante)

Valka (colombiana, cantante)

Melina Rodríguez (dominicana, influenciadora y locutora)

Luis Polonia (dominicano, exbeisbolista)

Dianabel Gómez (dominicana, presentadora y modelo)

Andy de la Cruz “La Fruta” (dominicano, comediante)

Jlexis (puertorriqueño, creador de contenido)

Michael Flores (puertorriqueño, creador de contenido)

Julissa Gutiérrez “Magaly” (dominicana, influenciadora)

JD con su Flow (dominicano, comediante)

Daniela Barranco (venezolana, influenciadora y cantante)