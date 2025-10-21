Colombia

Valka se sumó a la segunda temporada de ‘La casa de Alofoke’ y ya se hace notar en redes sociales

El formato grabado en República Dominicana dio inicio a su segunda temporada y la cantante y expareja de Westcol no tardó en captar la atención de los seguidores del programa

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

Guardar
La cantante paisa Valka se
La cantante paisa Valka se sumó como una de las participantes de la segunda temporada de 'La casa de Alofoke' - crédito @soyvalka/Instagram

Los años 2020 en Latinoamérica vieron una revitalización del reality show como formato capaz de encapsular conversaciones en redes sociales. El auge de los creadores de contenido y las personalidades contrastadas en rede sociales terminó llevando a que espacios como La casa de los famosos alcanzaran estatus a nivel internacional.

Eso ha llevado que hasta los mismos influenciadores decidieran crear sus propios formatos de telerrealidad. El caso más notable hasta ahora corre a cargo del empresario dominicano Santiago Matías, conocido por su nombre artístico Alofoke.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El pasado 11 de agosto lanzó a través de su canal de YouTube la primera edición de La casa de Alofoke, en la cual convivieron durante 30 días un grupo de celebridades y creadores de contenido de distintos puntos de América Latina, y se transformó en un éxito viral al acumular más de 40 millones de horas vistas, con picos promedio de hasta 1,3 millones de espectadores conectados, y llegando a superar los 2 millones de espectadores conectados.

En esa temporada estuvo presente una colombiana, Karola, reconocida por su amistad con Emiro Navarro (exparticipante de La casa de los famosos Colombia), fue una de las sensaciones. Ahora, para la segunda temporada que se puso en marcha el pasado lunes 20 de octubre, la cuota colombiana la representa una figura que dio de qué hablar durante el primer semestre de 2025.

La cantante colombiana se sumó
La cantante colombiana se sumó a la segunda entrega del formato grabado en República Dominicana - crédito @pr1ncematias/Instagram

Se trata de Valka, cantante colombiana que fue noticia en la farándula nacional luego de que se conociera el final de su relación con Westcol, streamer con el que Alofoke mantiene una rivalidad desde hace tiempo. Luego de la ruptura, se produjo una serie de declaraciones cruzadas entre la artista y el creador de Stream Fighters, hecho que no pasó desapercibido una vez se hizo el anuncio de su presencia en La casa de Alofoke.

A través de sus historias de Instagram, Valka invitió a sus seguidores a que no se perdieran sus incidencias en el formato. “Espero verlos todos los días y obviamente todos los días les voy a dar mensajitos por la cámara para que estén muy pendientes. Los amo mucho, muchas gracias por el amor. Dios me los bendiga“, expresó en un video.

La cantante confirmada como parte del elenco para la segunda temporada del formato de telerrealidad hecho en República Domincana - crédito @soyvalka/Instagram

En las horas posteriores al inicio del formato, Valka ya se hizo notar por su facilidad para conectar con otros participantes, especialmente con la influenciadora dominicana Magaly, hecho que viene siendo destacado por los usuarios de forma recurrente.

La colombiana se sumó al
La colombiana se sumó al formato de telerrealidad pocos meses después del lanzamiento de su LP debut, 'Valkiria' - crédito @Conquecuenta/X
Valka se hizo notar rápidamente
Valka se hizo notar rápidamente en la segunda temporada de 'La casa de Alofoke' - crédito @MallusOnTour/X
La cercanía entre Valka y
La cercanía entre Valka y Magalys no tardó en hacerse notar en el arranque de la segunda temporada de 'La casa de Alofoke' - crédito @endodkongehadet/X

Cabe recordar que la segunda temporada de La casa de Alofoke tendrá una duración de 38 días, y el premio mayor es de 4 millones de pesos dominicanos (cerca de 245 millones de pesos colombianos). De igual modo, el propio Santiago Matías confirmó que el domingo 26 de octubre se conocerá el primer eliminado de la temporada.

A continuación, la lista completa de participantes de la segunda temporada de La casa de Alofoke:

  • Carlos Montesquieu (dominicano, creador de contenido)
  • Young Swagon (dominicano, influenciador)
  • Juan Carlos Pichardo Jr. (dominicano, humorista)
  • Shadow Blow (dominicano, cantante urbano)
  • La Perversa (dominicana, cantante y bailarina)
  • Randy Álvarez “Pollito Tropical” (cubano, influenciador)
  • Gracie Bon (panameña, modelo)
  • Luis Santana (dominicano, estilista)
  • Mami Nola (dominicana, cocinera y creadora de contenido)
  • Diosa Canales (venezolana, vedette y cantante)
  • Valka (colombiana, cantante)
  • Melina Rodríguez (dominicana, influenciadora y locutora)
  • Luis Polonia (dominicano, exbeisbolista)
  • Dianabel Gómez (dominicana, presentadora y modelo)
  • Andy de la Cruz “La Fruta” (dominicano, comediante)
  • Jlexis (puertorriqueño, creador de contenido)
  • Michael Flores (puertorriqueño, creador de contenido)
  • Julissa Gutiérrez “Magaly” (dominicana, influenciadora)
  • JD con su Flow (dominicano, comediante)
  • Daniela Barranco (venezolana, influenciadora y cantante)

Temas Relacionados

ValkaLa casa de AlofokeLa casa de Alofoke 2Colombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

David Vélez, dueño de Nu Bank, alertó sobre la crisis entre Estados Unidos y Colombia: “Cualquiera saldría corriendo”

La incertidumbre generada por la confrontación diplomática impulsa a empresarios y analistas a buscar alternativas para proteger el crecimiento nacional

David Vélez, dueño de Nu

Tensiones con Estados Unidos podrían terminar beneficiando políticamente a Petro: “Puede darle votos”, señaló analista

Las acusaciones del presidente Donald Trump contra Gustavo Petro y la suspensión de la ayuda estadounidense a Colombia abrieron un nuevo frente diplomático que podría redefinir los equilibrios políticos y económicos en la región

Tensiones con Estados Unidos podrían

Regulación de reclutamiento y financiamiento de mercenarios colombianos: esto dice el proyecto de ley

El Ministerio de Defensa y un grupo de congresistas buscan terminar con una problemática en la que han participado alrededor de 3.000 connacionales en los últimos años

Regulación de reclutamiento y financiamiento

Frank Fabra abrió la puerta a uno de los grandes del futbol colombiano: “¿Por qué no?”

El lateral colombiano no continuará en Boca Juniors de cara a la temporada 2026 y apunta a continuar su carrera en uno de los clubes más importantes del rentado nacional

Frank Fabra abrió la puerta

“Concierto del País de la Belleza” enciende polémica por millonario gasto público: congresista denuncia “derroche” del Gobierno

El evento musical en Santa Marta, financiado con recursos estatales, genera controversia por su elevado presupuesto y cuestionamientos sobre el verdadero propósito detrás de su realización

“Concierto del País de la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La JEP publicó video de

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

Confirman el rescate de las dos niñas indígenas que permanecían en poder de las disidencias de las Farc

Judicializan a un hombre que engañó a un campesino que sería presentado como “baja en combate”

El audio con el que vinculan a alias Chejo con amenazas de desplazamiento forzado en Antioquia: “Que se quede una persona por casa si tiene que ordeñar”

Reportan combate activo entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes de las disidencias en plena jornada electoral, en Cauca

ENTRETENIMIENTO

Actriz de ‘Lady, la vendedora

Actriz de ‘Lady, la vendedora de rosas’ reveló detalles de la difícil enfermedad que padece

Karely Ruiz le respondió a Yaya Muñoz tras retarla a subirse al ‘ring’: “Yo voy a pelear con gente viral”

A Mariam Obregón le preguntaron si su futuro esposo la deja ir a ‘La casa de los famosos’: “No tengo por qué pedir permiso”

Revelan hallazgos en el cuerpo de la creadora de contenido ‘Baby Demoni’: nuevos datos para la investigación

Así reaccionó The Grefg al reto de JH para pelear el próximo año en boxeo: “Eso no es de Dios”

Deportes

Frank Fabra abrió la puerta

Frank Fabra abrió la puerta a uno de los grandes del futbol colombiano: “¿Por qué no?”

EN VIVO Millonarios vs. Atlético Bucaramanga, fecha 16 de la Liga BetPlay 2025-II: los azules se juegan todo ante el Leopardo

Imagen de la Liga BetPlay en el mundo quedó en el piso: lidera polémico listado a nivel mundial

Figura de Santa Fe tendría hasta seis ofertas para salir del club: fue esencial para la décima estrella

Sebastián Villa se pronunció en redes sociales luego del fallo de absolución: “Gracias”