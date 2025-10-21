‘Influencer’ compartió consejos para pasar por migración en Europa sin inconvenientes: “Con pasaporte colombiano lo van a mirar mal”

El influencer recomendó llevar todo el itinerario documentado para evitar sospechas en migración - crédito Freepik

Durante su reciente viaje por Europa, el influencer conocido por explorar la ciudad, ‘Cris Sin Límite’, relató a sus seguidores una experiencia marcada por la percepción de discriminación en los controles migratorios, especialmente por su nacionalidad colombiana.

En un video difundido en TikTok, el hombre compartió que, a su juicio, los ciudadanos de Colombia enfrentan un escrutinio más riguroso que otros viajeros al presentar su pasaporte en fronteras europeas o de Estados Unidos.

Según ‘Cris Sin Límite’, portar un pasaporte colombiano implica, en muchos casos, someterse a un interrogatorio más exhaustivo por parte de los agentes migratorios.

Criss sin límites contó que según su percepción, el pasaporte colombiano genera discriminación - crédito @crissinlimite / TikTok

“Lamento decirles, muchachos, que si usted va a migración de algún país —sea en Europa o en Estados Unidos— y muestra este pasaporte, lo van a tratar mal. Automáticamente, le harán más preguntas que al resto de los pasajeros que viajan con usted, porque a los colombianos nos tienen cierto prejuicio. Hay muchos colombianos que han actuado mal y, además, no somos un país tan próspero. Entonces, bueno... en fin, hay muchas cosas ahí”, expresó inicialmente.

A partir de su experiencia, ‘Cris Sin Límite’ elaboró una serie de recomendaciones dirigidas a quienes planean viajar al extranjero y desean evitar contratiempos en los controles de inmigración.

El primer consejo que ofreció fue la importancia de contar con toda la documentación de respaldo necesaria. Recomendó que los viajeros puedan demostrar, mediante documentos, que disponen de recursos económicos suficientes, alojamiento confirmado y un itinerario claro, incluyendo reservas en museos o festivales, preferiblemente en formato digital.

“Se tiene que tener todo soportado con documentos, cosa que usted le pueda mostrar a la persona de inmigración que, pues, usted tiene dinero, sabe dónde se va a quedar y qué planes va a hacer. Si tiene reservaciones de museos o de algún festival de música, que todo eso lo tenga en algún documento PDF”, aconsejó el influencer.

En cuanto a la presentación de estos documentos, ‘Cris Sin Límite’ aclaró que no es imprescindible llevar copias impresas, ya que los archivos digitales en el teléfono móvil suelen ser aceptados. Además, subrayó la necesidad de que las reservas de alojamiento coincidan exactamente con los días de estancia previstos, para evitar sospechas o preguntas adicionales por parte de los funcionarios migratorios.