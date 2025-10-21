Colombia

Gustavo Petro y su familia serían incluidos en la Lista Clinton, afirmó el senador estadounidense Bernie Moreno

El republicano aseguró que la administración Trump planea sanciones personales, en respuesta a supuestos vínculos del mandatario colombiano con carteles de drogas

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Guardar
Bernie Moreno anticipó que la
Bernie Moreno anticipó que la inclusión de Gustavo Petro y colaboradores en la lista de la Ofac respondería además a una política firme contra el narcotráfico - crédito Presidencia/Reuters

El senador Bernie Moreno anunció que el presidente Gustavo Petro, su familia y colaboradores serán incluidos en la Lista Clinton, una medida que implicaría sanciones personales en el contexto de las crecientes tensiones diplomáticas entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos.

El legislador republicano sostuvo que la administración de Donald Trump avanzará en estas acciones debido a investigaciones sobre el supuesto apoyo de carteles del narcotráfico en el ascenso del mandatario colombiano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La declaración de Moreno fue emitida durante una entrevista con la cadena Fox News, en la cual afirmó: “Lo que tenemos en Colombia es un presidente que fue elegido gracias a la ayuda de los carteles de la droga. Vamos a seguir investigando eso; de hecho, vamos a acelerar esa investigación”.

Según el senador, la decisión implicaría la inclusión no solo de Petro, sino de su familia extendida y colaboradores directos en la lista Ofac, de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, así como el señalamiento de carteles adicionales como organizaciones terroristas extranjeras.

El anuncio de Bernie Moreno
El anuncio de Bernie Moreno marca un punto sin precedentes en la relación bilateral, mientras la comunidad internacional y la administración de Gustavo Petro observan con expectativa el curso de las próximas decisiones - crédito Sue Ogrocki/AP - Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Moreno asoció esta iniciativa con la política de seguridad de Trump, al declarar: “La Doctrina Trump es simple: las Américas serán liberadas de las drogas ilegales mortales, de los cárteles que las trafican y de los políticos corruptos que permiten esta actividad y se benefician de ella”.

El senador añadió que el presidente Trump no va a permitir que países a los que considera aliados envíen sustancias perjudiciales a territorio estadounidense.

Esta advertencia se conoce tras la reciente tensión entre Trump y Petro, marcada por declaraciones públicas y la posibilidad de sanciones económicas.

La Casa Blanca contempla la imposición de aranceles, una medida que crearía incertidumbre entre los sectores productivos colombianos.

Moreno, de origen colombiano, recordó en la misma entrevista que existe afinidad entre los pueblos de Colombia y Estados Unidos.

El senador republicano afirmó que
El senador republicano afirmó que Petro fue elegido presidente "por los carteles de la droga" - crédito Presidencia

De acuerdo con el senador, “en Colombia la gente apoya a Estados Unidos y Estados Unidos apoya al pueblo colombiano. Solo tienen a un líder imbécil al mando en este momento, pero hay elecciones el próximo año, y creo que eso va a ser muy diferente, y nuestra relación con Colombia volverá a encarrilarse una vez que este tipo se haya ido”.

El anuncio de la inclusión en la lista Clinton representaría un precedente en las relaciones bilaterales y deja pendiente la reacción oficial del gobierno colombiano.

Petro sobre crisis con Estados Unidos: “No me arrodillaré ante Trump”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, protagonizó una extensa entrevista el 20 de octubre de 2025 con el periodista Daniel Coronell, un día después de que Donald Trump lo acusara públicamente de ser narcotraficante.

La conversación, que duró poco más de dos horas, cubrió temas clave como posibles sanciones de Estados Unidos y la migración de venezolanos.

Durante el diálogo, Petro declaró que “Trump no sería rey en Colombia” y enfatizó que “no me arrodillaré ante Trump”, subrayando su postura de independencia frente a presiones externas.

Gustavo Petro afirmó que no
Gustavo Petro afirmó que no se arrodillará ante Donald Trump - crédito Juan Diego Cano/Presidencia y REUTERS/Kevin Lamarque

El presidente también atribuyó en dicha entrevista a Estados Unidos la responsabilidad de la crisis migratoria surgida desde Venezuela, argumentando que las políticas de Washington detonaron el éxodo masivo.

“Los gringos desataron la migración de Venezuela”, afirmó Petro durante una entrevista reciente, en la que analizó el profundo impacto de este fenómeno sobre su país.

Según el mandatario, Colombia ha asumido los principales gastos derivados de la atención a millones de ciudadanos venezolanos que han cruzado la frontera en busca de mejores condiciones.

Petro explicó que la prioridad de su Gobierno es velar por el bienestar de aproximadamente 14 millones de personas que residen en la zona fronteriza, tanto del lado colombiano como venezolano.

“Colombia es el que paga la estadía de millones de venezolanos en el país”, enfatizó el jefe de Estado.

Por último, el presidente también cuestionó la política de la administración anterior, encabezada por Iván Duque Márquez, de cerrar la frontera bilateral.

Calificó esa decisión como un error y aseguró que con esa medida “se la entregó a la mafia”.

Temas Relacionados

Lista ClintonLucha antidrogasGustavo PetroBernie MorenoEstados Unidos y ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Qué es la Lista Clinton en la que Estados Unidos incluiría a Petro y su familia por presuntos nexos con el narcotráfico

El senador de Estados Unidos, Bernie Moreno, destacó que aparecer en la lista mancha la reputación y limita la capacidad de operar en el sistema financiero internacional

Qué es la Lista Clinton

El antojo que “mató” el expresidente Álvaro Uribe luego de quedar absuelto: “Entramos aquí a pecar”

El exmandatario visitó una heladería en Santa Marta, donde se relajó y pasó un dulce momento: “A mí me dan miedo las que explotan”

El antojo que “mató” el

Estados Unidos sancionó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por presuntos vínculos con el narcotráfico

El presidente, su esposa, Verónica Alcocer, y su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, entraron a la Lista Clinton. También aparece el ministro Armando Benedetti

Estados Unidos sancionó al presidente

‘Pipe Tuluá’ reiteró el deseo de dialogar con el Gobierno Petro, luego de las declaraciones de Otty Patiño: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Andrés Felipe Marín Silva aseguró que el arma que él entregó en la cárcel La Picota de Bogotá iba a ser utilizada para atentar contra negociador del grupo armado ilegal Comando de Fronteras

‘Pipe Tuluá’ reiteró el deseo

Curioso hurto a carro de valores en Manizales: ladrones lo encontraron encendido, le prendieron fuego a una puerta y no se llevaron toda la plata

En la bóveda del vehículo fue hallada la caja fuerte intacta, y con todo el dinero en su interior, aunque las autoridades investigan si había más plata por fuera de la caja de seguridad

Curioso hurto a carro de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

‘Pipe Tuluá’ reiteró el deseo

‘Pipe Tuluá’ reiteró el deseo de dialogar con el Gobierno Petro, luego de las declaraciones de Otty Patiño: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Coronel de la reserva activa del Ejército le envió mensaje desde Ucrania a Petro para combatir a los grupos armados ilegales en Colombia: “No son sicarios, asesinos ni mercenarios”

Petro destacó millonaria incautación de cocaína en la frontera con Ecuador e invitó a Trump a Colombia: “Veamos cómo se incauta cocaína sin matar gente”

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

ENTRETENIMIENTO

Aida Merlano se fue contra

Aida Merlano se fue contra seguidora que criticó su maternidad: “Ser una madre presente no significa renunciar a tu vida”

Marbelle se refirió a la profunda amistad que la unía a Jota Mario Valencia con una foto nunca antes vista: “No se olvidan las personas”

Marcela Reyes expllicó cómo convierte las críticas en ingresos y crecimiento en redes sociales: “No me puedo enfocar en lo malo”

Natasha Klauss reveló que se separó y cómo el complicado proceso la alejó de sus hijas: “No paraba de llorar”

Así fue el lanzamiento de ‘Monstruo’ con un concierto gratuito de Feid y Tainy en Medellín

Deportes

Santa Fe vs. Millonarios: hora

Santa Fe vs. Millonarios: hora y dónde ver el clásico capitalino por la Liga BetPlay

Borussia Mönchengladbach vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver en Colombia a Luis Díaz por la Bundesliga

Técnico de Fenerbahçe se refirió al regreso de Jhon Durán tras el partido ante Stuttgart por Europa League: “Hay que darle minutos”

Qué pasará con el partido del Deportivo Pereira y Águilas Doradas tras confirmarse el incumplimiento por pagos

James Rodríguez se molestó por ser remplazado en el partido que perdió el Club León contra Atlas reveló la prensa mexicana: “No le gustó para nada”