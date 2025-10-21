Colombia

Edil de Kennedy resultó herido en un atentado con arma de fuego, en el occidente de Bogotá: esto fue lo que pasó

El partido político condenó la agresión al joven e instó a proteger a los líderes sociales mientras las autoridades descargan grabaciones y testimonios para esclarecer el caso

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Guardar
Sebastián Moreno fue atacado a
Sebastián Moreno fue atacado a bala en el sector de Hayuelos, noroccidente de Bogotá - crédito sebasmorenokennedy/TikTok y Nuevo Liberalismo

El edil de la localidad de Kennedy Sebastián Moreno González, representante por el Nuevo Liberalismo, fue atacado con arma de fuego durante la madrugada del domingo 19 de octubre en el sector de Hayuelos, en el occidente de Bogotá.

El evento dejó al político herido en el hombro derecho, según las primeras informaciones entregadas por las autoridades y confirmadas por él mismo en redes sociales.

El hecho fue calificado por el Nuevo Liberalismo como un atentado contra su vida, por medio de un comunicado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con reportes preliminares confirmados por las autoridades, Moreno González recibió un impacto de bala tras ser víctima de tres disparos dirigidos, al parecer, en su contra.

La agresión ocurrió en una zona residencial, donde el edil circulaba en el momento del ataque.

Tras el ataque, fue trasladado de inmediato a la Clínica de Occidente, donde permanece bajo observación médica y recibe tratamiento especializado.

El equipo médico informó, según González, que el proyectil no comprometió órganos vitales, lo cual permite que la recuperación evolucione favorablemente. Aunque la herida se localizó en su hombro derecho, los profesionales evalúan practicarle una cirugía.

En un mensaje que Sebastián Moreno González transmitió desde el hospital a través de sus redes sociales, el edil relató que “fui víctima de un intento de homicidio, donde fui atacado con arma de fuego... uno me impactó en mi hombro derecho. Por fortuna no pasó a mayores, no afectó ningún órgano vital. Gracias a todas las personas que han estado pendientes, que me han llamado y me han escrito. Lamento de verdad este tipo de actos", dijo.

"Quiero decirle a las personas que hicieron esto, que esto no nos va a amedrentar. Vamos a seguir trabajando constante y fuerte por nuestra localidad. Que este tipo de actos delictivos no deberían pasar ni con ningún actor político, ni con ninguna persona, ningún ciudadano. Y de verdad rechazamos este tipo de actos completamente. Les cuento que estoy bien, que me estoy recuperando. Estoy a la espera de una cirugía que están programando. Y bueno, les estaré contando. Gracias a todos por sus buenos deseos y Dios me los bendiga. Gracias”, agregó.

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que abrió una investigación sobre las circunstancias del ataque, incluyendo la recolección de testimonios y grabaciones de cámaras de seguridad en el área.

En la zona donde ocurrió el ataque continúan las labores judiciales para identificar a los responsables material e intelectualmente.

El Nuevo Liberalismo expresó su rechazo a la violencia política y mostró respaldo a su edil mediante un comunicado.

En el texto, el partido hizo un llamado a las autoridades para que “se garantice la protección de todos los líderes sociales y políticos”.

Temas Relacionados

Sebastián Moreno edil KennedyAtentatopBalaNuevo LiberalismoHayuelosColombia-Noticias

Más Noticias

Manelyk González habló de los errores en la pelea de Yina Calderón y Andrea Valdiri: “Me parece de lo peor, una falta de respeto”

La puesta en escena inspirada en Dragon Ball Z y la retirada anticipada de la influencer generaron dudas sobre el compromiso y la seriedad del espectáculo

Manelyk González habló de los

La reciente entrevista de Gustavo Petro provocó duras reacciones en políticos del país: “Ya es un hazmerreír entre los colombianos y lo será cada vez más”

Luego de la extensa conversación del presidente con el periodista Coronell, diferentes figuras políticas opinaron sobre su manejo de la diplomacia y su afinidad con Nicolás Maduro

La reciente entrevista de Gustavo

Trabajadores del aeropuerto El Dorado habían advertido riesgos antes del accidente que dejó un operador fallecido: “Personal sin capacitación”

El empleado murió tras ser atropellado por un vehículo de Avianca en Bogotá, mientras sindicatos advierten que la ausencia de formación adecuada y rotación excesiva de personal ya habían sido reportadas a las autoridades

Trabajadores del aeropuerto El Dorado

Incertidumbre en la Policía Nacional por posible salida del general Triana: ni siquiera él sabe si Petro lo sacó del cargo

La expectativa por un relevo en la cúpula abre interrogantes sobre el futuro de la institución y la seguridad nacional

Incertidumbre en la Policía Nacional

En video quedó el momento en el que conductor de Medellín atropelló a presuntos fleteros tras persecución

El conductor presenció la escena y decidió tomar justicia por mano propia, por lo que los atropelló para evitar la huida de los supuestos delincuentes

En video quedó el momento
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La JEP publicó video de

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

Confirman el rescate de las dos niñas indígenas que permanecían en poder de las disidencias de las Farc

Judicializan a un hombre que engañó a un campesino que sería presentado como “baja en combate”

El audio con el que vinculan a alias Chejo con amenazas de desplazamiento forzado en Antioquia: “Que se quede una persona por casa si tiene que ordeñar”

Reportan combate activo entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes de las disidencias en plena jornada electoral, en Cauca

ENTRETENIMIENTO

Manelyk González habló de los

Manelyk González habló de los errores en la pelea de Yina Calderón y Andrea Valdiri: “Me parece de lo peor, una falta de respeto”

Valentino reveló que Yina Calderón habría hecho millonarias apuestas a favor del triunfo de La Valdiri: “Perdió para recuperar la plata”

Cuál sería la multa que tendría que pagar Yina Calderón por abandonar el combate con Andrea Valdiri en ‘Stream Fighters 4’: abogada especialista explicó

⁠Aida Victoria Merlano estaría saliendo con un reconocido empresario paisa: las pruebas son virales en redes sociales

Marcela Reyes se refirió al enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri: “Ella en persona es diferente”

Deportes

Nueva polémica con Neiser Villarreal

Nueva polémica con Neiser Villarreal tras la Copa Mundial Sub-20: no llegó a los entrenamientos con Millonarios

Dos figuras de la selección Colombia fueron resaltados por la prensa internacional luego del Mundial Sub-20

Se conoció fuerte regaño de Jorge Luis Pinto a los jugadores de la selección Colombia por culpa de Lionel Messi: “Cómo nos va a hacer gol un enano”

Bayern Múnich vs. Brujas de Bélgica: hora y dónde ver a Luis Díaz en la ‘Champions League’

Hora y dónde ver a los colombianos en la ‘Champions League’: Real Madrid y Newcastle United, los rivales más destacados