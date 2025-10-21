Edil de Kennedy resultó herido en un atentado con arma de fuego, en el occidente de Bogotá: esto fue lo que pasó

Sebastián Moreno fue atacado a bala en el sector de Hayuelos, noroccidente de Bogotá - crédito sebasmorenokennedy/TikTok y Nuevo Liberalismo

El edil de la localidad de Kennedy Sebastián Moreno González, representante por el Nuevo Liberalismo, fue atacado con arma de fuego durante la madrugada del domingo 19 de octubre en el sector de Hayuelos, en el occidente de Bogotá.

El evento dejó al político herido en el hombro derecho, según las primeras informaciones entregadas por las autoridades y confirmadas por él mismo en redes sociales.

El hecho fue calificado por el Nuevo Liberalismo como un atentado contra su vida, por medio de un comunicado.

De acuerdo con reportes preliminares confirmados por las autoridades, Moreno González recibió un impacto de bala tras ser víctima de tres disparos dirigidos, al parecer, en su contra.

La agresión ocurrió en una zona residencial, donde el edil circulaba en el momento del ataque.

Tras el ataque, fue trasladado de inmediato a la Clínica de Occidente, donde permanece bajo observación médica y recibe tratamiento especializado.

El equipo médico informó, según González, que el proyectil no comprometió órganos vitales, lo cual permite que la recuperación evolucione favorablemente. Aunque la herida se localizó en su hombro derecho, los profesionales evalúan practicarle una cirugía.

En un mensaje que Sebastián Moreno González transmitió desde el hospital a través de sus redes sociales, el edil relató que “fui víctima de un intento de homicidio, donde fui atacado con arma de fuego... uno me impactó en mi hombro derecho. Por fortuna no pasó a mayores, no afectó ningún órgano vital. Gracias a todas las personas que han estado pendientes, que me han llamado y me han escrito. Lamento de verdad este tipo de actos", dijo.

"Quiero decirle a las personas que hicieron esto, que esto no nos va a amedrentar. Vamos a seguir trabajando constante y fuerte por nuestra localidad. Que este tipo de actos delictivos no deberían pasar ni con ningún actor político, ni con ninguna persona, ningún ciudadano. Y de verdad rechazamos este tipo de actos completamente. Les cuento que estoy bien, que me estoy recuperando. Estoy a la espera de una cirugía que están programando. Y bueno, les estaré contando. Gracias a todos por sus buenos deseos y Dios me los bendiga. Gracias”, agregó.

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que abrió una investigación sobre las circunstancias del ataque, incluyendo la recolección de testimonios y grabaciones de cámaras de seguridad en el área.

En la zona donde ocurrió el ataque continúan las labores judiciales para identificar a los responsables material e intelectualmente.

El Nuevo Liberalismo expresó su rechazo a la violencia política y mostró respaldo a su edil mediante un comunicado.

En el texto, el partido hizo un llamado a las autoridades para que “se garantice la protección de todos los líderes sociales y políticos”.