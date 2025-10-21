Consejo Nacional Electoral rechazó solicitud de incluir nueva pregunta en la consulta presidencial del Pacto Histórico

Los votantes del Pacto Histórico recibirán tres tarjetones para elegir candidatos al Senado, Cámara de Representantes y Presidencia - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) generó claridad sobre los alcances de la consulta presidencial del 26 de octubre, del Pacto Histórico. En una resolución, el organismo declaró que no es posible añadir una nueva pregunta en el tarjetón electoral, como lo había solicitado un sector vinculado a la coalición.

El pronunciamiento del CNE dejó en firme los términos actuales de la consulta y negó cualquier modificación sobre su contenido. Según se explicó en el documento oficial, la solicitud carece de fundamento legal, ya que los candidatos involucrados no representan directamente a una organización con personería jurídica denominada Pacto Histórico, sino que fueron avalados por partidos distintos que sí cuentan con reconocimiento legal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La resolución se lee de forma categórica: “Se declara la carencia de objeto de la solicitud de aprobación de pregunta para la inclusión en la tarjeta electoral de la consulta del próximo 26 de octubre de 2025 para definir la precandidatura presidencial del Movimiento Político Pacto Histórico, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente”.

El CNE negó la inclusión de una nueva pregunta en la consulta presidencial impulsada por sectores del Pacto Histórico - crédito redes sociales

El Consejo precisó que el acto administrativo no afecta la participación de los candidatos ya inscritos en el proceso electoral. En cambio, sí establece los límites de actuación para quienes promueven iniciativas que no cumplen con las condiciones jurídicas requeridas.

El documento enfatizó que la postulación de los candidatos no proviene de un movimiento con personería jurídica propia, como se pretendía argumentar, sino de agrupaciones políticas distintas: “La postulación de los candidatos deviene del aval y/o avales de partidos políticos con personería jurídica distintos a la organización denominada Pacto Histórico”.

Noticia en desarrollo...