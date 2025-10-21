Colombia

Cambio Radical pidió no votar en la consulta del Pacto el 26 de octubre: “El petrismo quiere que le paguemos la campaña”

La colectividad advirtió que cada voto en la consulta del 26 de octubre representará un gasto para las finanzas públicas e ingresos para la campaña del Pacto Histórico

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Guardar
Cambio Radical llamó a la
Cambio Radical llamó a la ciudadanía a no respaldar lo que consideran un negocio político - crédito Archivo/Infobae

El partido Cambio Radical criticó este miércoles 21 de octubre de 2025 al Gobierno de Gustavo Petro al referirse a la consulta electoral prevista para este domingo 26 de octubre.

Mediante una publicación en X, la colectividad expresó su rechazo a la iniciativa y consideró que la convocatoria implica un gasto injustificado para el Estado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El petrismo quiere que le paguemos la campaña”, afirmó el movimiento político.

De acuerdo con Cambio Radical, cada sufragio emitido en la denominada consulta representaría un costo para las arcas públicas.

Cada voto en la consulta ‘chimba’ del 26 de octubre le costará al país 2.555 pesos y es una reelección encubierta”, señaló.

Cambio Radical se despachó contra
Cambio Radical se despachó contra el petrismo por consulta del 26 de octubre - crédito @PCambioRadical

El partido exhortó a la ciudadanía a no participar en la jornada, al considerar que la propuesta es perjudicial para los intereses nacionales y favorece al oficialismo.

No votes su negocio, no su farsa”, escribió Cambio Radical, intensificando el debate sobre los alcances y la transparencia del proceso electoral impulsado desde el Gobierno.

El pronunciamiento de Cambio Radical se suma a las voces críticas que rodean la consulta, en un momento donde el ambiente político colombiano permanece polarizado ante las reformas planteadas por la administración de Petro.

Proponen imprimir adhesivos para ponerlos en los tarjetones de la consulta del Pacto

La consulta interna del Pacto Histórico, prevista para el 26 de octubre de 2025, enfrenta retos importantes tras decisiones tomadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal Superior de Bogotá y la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El último episodio de esta controversia gira en torno al tarjetón electoral que se entregará a los votantes, un elemento clave que ha suscitado inquietud entre los aspirantes y organizadores del proceso.

Este es el tarjetón que
Este es el tarjetón que reveló la Registraduría Nacional - crédito Registraduría

La inconformidad se originó cuando la exministra de Salud Carolina Corcho, el senador Iván Cepeda y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, advirtieron imprecisiones en el tarjetón que, según su análisis, podrían inducir “engaño” al electorado.

Los aspirantes solicitaron oficialmente a la Registraduría Nacional, liderada por Hernán Penagos, que se procediera con la reimpresión de 39 millones de tarjetones para corregir el error identificado.

De acuerdo con la carta enviada al registrador, el título del tarjetón indicaba que se debía elegir una candidatura a la presidencia de la República, lo que según los solicitantes confundía la verdadera naturaleza de la consulta del 26 de octubre.

Los políticos explicaron que no se estaba escogiendo al candidato definitivo para la contienda presidencial de 2026, sino a la persona que representará al Pacto Histórico en una nueva consulta con el Frente Amplio programada para el 8 de marzo de 2026.

“Esta redacción induce a engaño al electorado que participe en la consulta, que no estaría votando en los términos arriba declarados sino definiendo de quien gane la misma, una participación directa en la elección presidencial el 31 de mayo de 2026”, señalaron en el documento.

No obstante, la Registraduría rechazó la petición, argumentando que la impresión de los tarjetones ya se había completado y que no existían recursos ni tiempo para llevar a cabo una nueva impresión y distribución a nivel nacional.

La Registraduría Nacional del Estado
La Registraduría Nacional del Estado Civil no reimprimirá los tarjetones de la consulta del Pacto Histórico - crédito Colprensa

La autoridad expresó que, por razones materiales y presupuestales, era imposible satisfacer el requerimiento de los aspirantes en esta coyuntura.

La urgencia de encontrar una solución frente a la imposibilidad de imprimir nuevos tarjetones llevó a exfuncionarios y otros líderes políticos a proponer alternativas.

El exmagistrado del CNE Luis Guillermo Pérez sugirió que el Pacto Histórico podría imprimir siete millones de adhesivos para cubrir el título erróneo del tarjetón y reemplazarlo por un nuevo texto: “Voto para elegir precandidatura presidencial del Pacto Histórico a la Consulta del Frente amplio del 8 de marzo de 2026.”

Esta estrategia busca minimizar los riesgos jurídicos y asegurar la participación del ganador en la consulta del Frente Amplio el próximo año.

En su cuenta de X, Pérez solicitó la colaboración de la Registraduría, así como la veeduría de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, para garantizar transparencia y proteger la decisión del electorado.

“Esperamos la colaboración de la @Registraduria y el acompañamiento de la @PGN_COL y de la @DefensoriaCol para que no se desvirtúe la decisión del @PactoCol y el pueblo elija sin engaño alguno”, publicó el exmagistrado.

Temas Relacionados

Cambio RadicalPetrismoGustavo PetroPresidente PetroConsulta 26 de octubreConsulta Pacto HistóricoColombia-Noticias

Más Noticias

Nueva polémica con Neiser Villarreal tras la Copa Mundial Sub-20: no llegó a los entrenamientos con Millonarios

El goleador de la selección Colombia en la pasada Copa Mundial Sub-20 de la Fifa tiene un acuerdo de palabra con Cruzeiro, para jugar en el ‘Brasileirao’ a partir del 2026

Nueva polémica con Neiser Villarreal

Dos figuras de la selección Colombia fueron resaltados por la prensa internacional luego del Mundial Sub-20

Luego del tercer puesto logrado por la “Tricolor” en el certamen orbital, el equipo de César Torres dejó buenas sensaciones a lo largo del torneo

Dos figuras de la selección

Euro en Colombia hoy: precio de apertura en las primeros minutos del día

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Euro en Colombia hoy: precio

Valentino reveló que Yina Calderón habría hecho millonarias apuestas a favor del triunfo de Valdiri: “Perdió para recuperar la plata”

El creador de contenido cuestionó la actitud de la empresaria en el evento de boxeo y aseguró que todo se trató de una supuesta estrategia para ganar con apuestas

Valentino reveló que Yina Calderón

Andrés Carnes de Res responde tras el cierre de dos de sus locales: “las adecuaciones requeridas han sido ejecutadas en su totalidad”

La cadena de restaurantes responde luego del cierre de dos de sus restaurantes por presuntos incumplimientos en instalaciones eléctricas y de gas

Andrés Carnes de Res responde
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La JEP publicó video de

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

Confirman el rescate de las dos niñas indígenas que permanecían en poder de las disidencias de las Farc

Judicializan a un hombre que engañó a un campesino que sería presentado como “baja en combate”

El audio con el que vinculan a alias Chejo con amenazas de desplazamiento forzado en Antioquia: “Que se quede una persona por casa si tiene que ordeñar”

Reportan combate activo entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes de las disidencias en plena jornada electoral, en Cauca

ENTRETENIMIENTO

Valentino reveló que Yina Calderón

Valentino reveló que Yina Calderón habría hecho millonarias apuestas a favor del triunfo de Valdiri: “Perdió para recuperar la plata”

Cuál sería la multa que tendría que pagar Yina Calderón por abandonar el combate con Andrea Valdiri en ‘Stream Fighters 4’: abogada especialista explicó

⁠Aida Victoria Merlano estaría saliendo con un reconocido empresario paisa: las pruebas son virales en redes sociales

Marcela Reyes se refirió al enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri: “Ella en persona es diferente”

Tensión en ‘MasterChef Celebrity’, Patricia Grisales ‘se cansó’ de Valentina Taguado: “Ya párala”

Deportes

Nueva polémica con Neiser Villarreal

Nueva polémica con Neiser Villarreal tras la Copa Mundial Sub-20: no llegó a los entrenamientos con Millonarios

Dos figuras de la selección Colombia fueron resaltados por la prensa internacional luego del Mundial Sub-20

Se conoció fuerte regaño de Jorge Luis Pinto a los jugadores de la selección Colombia por culpa de Lionel Messi: “Cómo nos va a hacer gol un enano”

Bayern Múnich vs. Brujas de Bélgica: hora y dónde ver a Luis Díaz en la ‘Champions League’

Hora y dónde ver a los colombianos en la ‘Champions League’: Real Madrid y Newcastle United, los rivales más destacados