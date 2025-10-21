Cambio Radical pidió no votar en la consulta del Pacto el 26 de octubre: “El petrismo quiere que le paguemos la campaña”

Cambio Radical llamó a la ciudadanía a no respaldar lo que consideran un negocio político - crédito Archivo/Infobae

El partido Cambio Radical criticó este miércoles 21 de octubre de 2025 al Gobierno de Gustavo Petro al referirse a la consulta electoral prevista para este domingo 26 de octubre.

Mediante una publicación en X, la colectividad expresó su rechazo a la iniciativa y consideró que la convocatoria implica un gasto injustificado para el Estado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“El petrismo quiere que le paguemos la campaña”, afirmó el movimiento político.

De acuerdo con Cambio Radical, cada sufragio emitido en la denominada consulta representaría un costo para las arcas públicas.

“Cada voto en la consulta ‘chimba’ del 26 de octubre le costará al país 2.555 pesos y es una reelección encubierta”, señaló.

Cambio Radical se despachó contra el petrismo por consulta del 26 de octubre - crédito @PCambioRadical

El partido exhortó a la ciudadanía a no participar en la jornada, al considerar que la propuesta es perjudicial para los intereses nacionales y favorece al oficialismo.

“No votes su negocio, no su farsa”, escribió Cambio Radical, intensificando el debate sobre los alcances y la transparencia del proceso electoral impulsado desde el Gobierno.

El pronunciamiento de Cambio Radical se suma a las voces críticas que rodean la consulta, en un momento donde el ambiente político colombiano permanece polarizado ante las reformas planteadas por la administración de Petro.

Proponen imprimir adhesivos para ponerlos en los tarjetones de la consulta del Pacto

La consulta interna del Pacto Histórico, prevista para el 26 de octubre de 2025, enfrenta retos importantes tras decisiones tomadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal Superior de Bogotá y la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El último episodio de esta controversia gira en torno al tarjetón electoral que se entregará a los votantes, un elemento clave que ha suscitado inquietud entre los aspirantes y organizadores del proceso.

Este es el tarjetón que reveló la Registraduría Nacional - crédito Registraduría

La inconformidad se originó cuando la exministra de Salud Carolina Corcho, el senador Iván Cepeda y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, advirtieron imprecisiones en el tarjetón que, según su análisis, podrían inducir “engaño” al electorado.

Los aspirantes solicitaron oficialmente a la Registraduría Nacional, liderada por Hernán Penagos, que se procediera con la reimpresión de 39 millones de tarjetones para corregir el error identificado.

De acuerdo con la carta enviada al registrador, el título del tarjetón indicaba que se debía elegir una candidatura a la presidencia de la República, lo que según los solicitantes confundía la verdadera naturaleza de la consulta del 26 de octubre.

Los políticos explicaron que no se estaba escogiendo al candidato definitivo para la contienda presidencial de 2026, sino a la persona que representará al Pacto Histórico en una nueva consulta con el Frente Amplio programada para el 8 de marzo de 2026.

“Esta redacción induce a engaño al electorado que participe en la consulta, que no estaría votando en los términos arriba declarados sino definiendo de quien gane la misma, una participación directa en la elección presidencial el 31 de mayo de 2026”, señalaron en el documento.

No obstante, la Registraduría rechazó la petición, argumentando que la impresión de los tarjetones ya se había completado y que no existían recursos ni tiempo para llevar a cabo una nueva impresión y distribución a nivel nacional.

La Registraduría Nacional del Estado Civil no reimprimirá los tarjetones de la consulta del Pacto Histórico - crédito Colprensa

La autoridad expresó que, por razones materiales y presupuestales, era imposible satisfacer el requerimiento de los aspirantes en esta coyuntura.

La urgencia de encontrar una solución frente a la imposibilidad de imprimir nuevos tarjetones llevó a exfuncionarios y otros líderes políticos a proponer alternativas.

El exmagistrado del CNE Luis Guillermo Pérez sugirió que el Pacto Histórico podría imprimir siete millones de adhesivos para cubrir el título erróneo del tarjetón y reemplazarlo por un nuevo texto: “Voto para elegir precandidatura presidencial del Pacto Histórico a la Consulta del Frente amplio del 8 de marzo de 2026.”

Esta estrategia busca minimizar los riesgos jurídicos y asegurar la participación del ganador en la consulta del Frente Amplio el próximo año.

En su cuenta de X, Pérez solicitó la colaboración de la Registraduría, así como la veeduría de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, para garantizar transparencia y proteger la decisión del electorado.

“Esperamos la colaboración de la @Registraduria y el acompañamiento de la @PGN_COL y de la @DefensoriaCol para que no se desvirtúe la decisión del @PactoCol y el pueblo elija sin engaño alguno”, publicó el exmagistrado.