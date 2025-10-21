Así fue la despedida de La Valdiri en Bogotá tras su victoria en Stream Fighters: “Gracias por tanto machis”

Así fue la despedida de la bailarina barranquillera tras su pelea en Bogotá - crédito @andreavaldirisos/ Instagram

La despedida de Andrea Valdiri en Bogotá tras su triunfo en Stream Fighters 4 se convirtió en un emotivo acontecimiento tanto para la influencer barranquillera como para sus seguidores.

Luego de una noche cargada de emociones y esfuerzo físico, Valdiri compartió con su audiencia un extenso mensaje de gratitud y reflexión donde repasó lo vivido en la capital colombiana.

A través de una serie de videos publicados en sus redes sociales, Andrea Valdiri documentó momentos clave de su experiencia en el certamen, mostrando desde los intensos entrenamientos previos hasta los instantes más significativos junto a su familia.

Las imágenes dejan ver la preparación física que antecedió su ingreso al ring, los ensayos estratégicos y la compañía permanente de sus hijas y su pareja, a quienes describió como su mayor fuente de apoyo.

Uno de los aspectos que más destacó la audiencia fueron las muestras de cercanía y afecto familiar que rodearon a Valdiri durante el evento. En los registros compartidos se observan risas, abrazos y lágrimas de felicidad, evidenciando el componente emocional que acompañó su participación.

“Las verdaderas victorias se viven al lado de quienes nos apoyan en cada paso”, manifestó la influencer en uno de los videos, haciendo alusión al papel fundamental de sus seres queridos.

“Cuando la realidad te recuerda lo valioso que eres 🤎Bye bye Bogotá, gracias por tanto cariño machi✨“, añadió la barranquillera junto a un carrusel de fotografía en una lujosa propiedad en la que estuvo junto a sus hijas y pareja antes de regresar a su hogar.

El post de despedida de Andrea Valdiri en redes sociales no pasó desapercibido.

Otras figuras del entretenimiento, como Dani Duke y Goyo, dejaron mensajes resaltando su energía, determinación y el ejemplo de disciplina que mostró durante todo el proceso.

La publicación se llenó rápidamente de palabras de aliento, celebrando la fuerza, resiliencia y autenticidad de la barranquillera.

“Siento un orgullo enorme por lo que logré, por demostrarme que sí podía y por tener el amor de mi familia junto a mí”, expresó Andrea Valdiri en uno de sus mensajes, recibiendo cientos de comentarios que exaltaron su capacidad para sobreponerse a los retos y mantener la frente en alto.

Con esta despedida, Valdiri dejó claro que su paso por Stream Fighters 4 no solo fue una prueba física, sino una oportunidad de crecimiento personal. “Los límites están para romperse con trabajo y determinación”, compartió, reivindicando el valor de la transformación más allá de cualquier resultado en el ring.

Entre emociones, reconocimiento público y muestras de cariño, la influencer cerró su participación en la capital, reafirmando que su mayor victoria reside en la capacidad de superarse y evolucionar junto a quienes la acompañan.

“A Andrea le quedó el cuerpazo con la dieta, a la gayina le quedó fue mondongo”, “La huella que dejas en los demás...😍🙌❤️“, ”Niña donde vamos a celebrar 🎉 DIME YAAAAAA", “Siempre brillando ❤️❤️❤️❤️❤️ las amo 😍😍“, ”Tú ya ganaste en la batalla de la vida desde antes de la pelea", dicen algunos de los comentarios en redes sociales.

La Valdiri habló de lo que pasó en el ring

Ante el rápido retiro de Yina Calderón del ring después de casi 20 segundos de pelea, Adrea habló de lo que vivió estando junto a ella y le envió un contundente mensaje.

La bailarina confesó que en medio de la incertidumbre de la pelea, le dijo a Yina que le iba a pegar más suave, “yo le dije que no dejara que la gente se fuera emputada, hubo gente que pagó vuelos, la entrada aquí… Marica, tenías un contrato, que se note que estás parada, pero te pones a amenazar, tienes la lengua larga y la muñequera que yo le metí, no es nada para la cachetada que le va a pegar la vida“, dijo La Valdiri en entrevista con The Corner.