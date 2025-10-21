Colombia

Así fue la despedida de La Valdiri en Bogotá tras su victoria en Stream Fighters: “Gracias por tanto machis”

La ‘influencer’ documentó momentos desde su preparación hasta el apoyo recibido por sus hijas y pareja, y la lujosa casa donde pasó sus últimas horas en la capital

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Guardar
Así fue la despedida de
Así fue la despedida de la bailarina barranquillera tras su pelea en Bogotá - crédito @andreavaldirisos/ Instagram

La despedida de Andrea Valdiri en Bogotá tras su triunfo en Stream Fighters 4 se convirtió en un emotivo acontecimiento tanto para la influencer barranquillera como para sus seguidores.

Luego de una noche cargada de emociones y esfuerzo físico, Valdiri compartió con su audiencia un extenso mensaje de gratitud y reflexión donde repasó lo vivido en la capital colombiana.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A través de una serie de videos publicados en sus redes sociales, Andrea Valdiri documentó momentos clave de su experiencia en el certamen, mostrando desde los intensos entrenamientos previos hasta los instantes más significativos junto a su familia.

Las imágenes dejan ver la preparación física que antecedió su ingreso al ring, los ensayos estratégicos y la compañía permanente de sus hijas y su pareja, a quienes describió como su mayor fuente de apoyo.

La ganadora de Stream Fighters
La ganadora de Stream Fighters estuvo el fin de semana después de la pelea en Bogotá y agradeció el cariño que recibió - crédito @andreavaldirisos/ Instagram

Uno de los aspectos que más destacó la audiencia fueron las muestras de cercanía y afecto familiar que rodearon a Valdiri durante el evento. En los registros compartidos se observan risas, abrazos y lágrimas de felicidad, evidenciando el componente emocional que acompañó su participación.

“Las verdaderas victorias se viven al lado de quienes nos apoyan en cada paso”, manifestó la influencer en uno de los videos, haciendo alusión al papel fundamental de sus seres queridos.

Así fueron los últimos momentos
Así fueron los últimos momentos de La Valdiri después de la pelea con Yina - crédito @andreavaldirisos/ Instagram

“Cuando la realidad te recuerda lo valioso que eres 🤎Bye bye Bogotá, gracias por tanto cariño machi✨“, añadió la barranquillera junto a un carrusel de fotografía en una lujosa propiedad en la que estuvo junto a sus hijas y pareja antes de regresar a su hogar.

El post de despedida de Andrea Valdiri en redes sociales no pasó desapercibido.

Otras figuras del entretenimiento, como Dani Duke y Goyo, dejaron mensajes resaltando su energía, determinación y el ejemplo de disciplina que mostró durante todo el proceso.

La publicación se llenó rápidamente de palabras de aliento, celebrando la fuerza, resiliencia y autenticidad de la barranquillera.

“Siento un orgullo enorme por lo que logré, por demostrarme que sí podía y por tener el amor de mi familia junto a mí”, expresó Andrea Valdiri en uno de sus mensajes, recibiendo cientos de comentarios que exaltaron su capacidad para sobreponerse a los retos y mantener la frente en alto.

Esta es la lujosa propiedad
Esta es la lujosa propiedad donde La Valdiri se despidió de la capital - crédito @andreavaldirisos/ Instagram

Con esta despedida, Valdiri dejó claro que su paso por Stream Fighters 4 no solo fue una prueba física, sino una oportunidad de crecimiento personal. “Los límites están para romperse con trabajo y determinación”, compartió, reivindicando el valor de la transformación más allá de cualquier resultado en el ring.

Entre emociones, reconocimiento público y muestras de cariño, la influencer cerró su participación en la capital, reafirmando que su mayor victoria reside en la capacidad de superarse y evolucionar junto a quienes la acompañan.

“A Andrea le quedó el cuerpazo con la dieta, a la gayina le quedó fue mondongo”, “La huella que dejas en los demás...😍🙌❤️“, ”Niña donde vamos a celebrar 🎉 DIME YAAAAAA", “Siempre brillando ❤️❤️❤️❤️❤️ las amo 😍😍“, ”Tú ya ganaste en la batalla de la vida desde antes de la pelea", dicen algunos de los comentarios en redes sociales.

La Valdiri habló de lo que pasó en el ring

Ante el rápido retiro de Yina Calderón del ring después de casi 20 segundos de pelea, Adrea habló de lo que vivió estando junto a ella y le envió un contundente mensaje.

Andrea le envió contundente mensaje
Andrea le envió contundente mensaje a Yina- crédito @stream_fighters/IG

La bailarina confesó que en medio de la incertidumbre de la pelea, le dijo a Yina que le iba a pegar más suave, “yo le dije que no dejara que la gente se fuera emputada, hubo gente que pagó vuelos, la entrada aquí… Marica, tenías un contrato, que se note que estás parada, pero te pones a amenazar, tienes la lengua larga y la muñequera que yo le metí, no es nada para la cachetada que le va a pegar la vida“, dijo La Valdiri en entrevista con The Corner.

Temas Relacionados

La ValdiriLa Valdiri Yina CalderónYina CalderónColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Segundo piso de restaurante colapsó en Punta Arena, Cartagena: hay 15 heridos y tres hospitalizados

Un grupo de treinta personas esperaban sus almuerzos, cuando parte de la estructura del local colapsó y los comensales cayeron unos sobre otros

Segundo piso de restaurante colapsó

Condenan a Carlos Eduardo Mora, alías el Veneco, por magnicidio de Miguel Uribe Turbay

La justicia colombiana impuso una sentencia de 21 años de cárcel a Mora, considerado pieza clave en el crimen del senador, ocurrido en un parque de Bogotá

Condenan a Carlos Eduardo Mora,

Álvaro Uribe reaccionó a la absolución de su condena por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos: “El tiempo de Dios es perfecto”

En la sentencia, el Tribunal fundamentó la nulidad de las grabaciones utilizadas por la Fiscalía, aduciendo su obtención irregular y, por tanto, su invalidez como pruebas en el proceso

Álvaro Uribe reaccionó a la

Turistas decepcionados muestran en TikTok por qué es recomendable no ir a Santa Marta en octubre: “Mis ahorros, mi dinero”

La temporada invernal le ha dado malos ratos a los turistas que esperaban disfrutar las playas, pero han tenido que permanecer en los hoteles

Turistas decepcionados muestran en TikTok

Leonel Álvarez reveló que tuvo contactos con Atlético Nacional: “No había tenido tanta cercanía como hoy”

El entrenador de Atlético Bucaramanga reconoce la importancia de estar en la órbita de Atlético Nacional, aunque insiste en que su presente y compromiso están con el club santandereano y su afición

Leonel Álvarez reveló que tuvo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La JEP publicó video de

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

Confirman el rescate de las dos niñas indígenas que permanecían en poder de las disidencias de las Farc

Judicializan a un hombre que engañó a un campesino que sería presentado como “baja en combate”

El audio con el que vinculan a alias Chejo con amenazas de desplazamiento forzado en Antioquia: “Que se quede una persona por casa si tiene que ordeñar”

Reportan combate activo entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes de las disidencias en plena jornada electoral, en Cauca

ENTRETENIMIENTO

Hija de Andrés Felipe Arias

Hija de Andrés Felipe Arias se refirió a su estado de salud y aclaró cuál es su diagnóstico, lo que siente y cómo está viviendo su día a día

La Liendra reveló la millonaria suma que le ofrecieron por hacer parte de una campaña política: “Si me ofrecen otra vez, los expongo”

Abogados del papá de Greeicy Rendón se pronunciaron sobre la supuesta tortura: “Los hechos imputados no constituyen una verdad judicial”

Influenciador bogotano reveló la historia de joven que tiene muñecos como hijos y comparte su “maternidad” en redes sociales: “Son mis niños”

Aida Victoria Merlano respondió si volvería o no con Westcol y dejó a más de uno pensando: “Está muy guapo”

Deportes

Leonel Álvarez reveló que tuvo

Leonel Álvarez reveló que tuvo contactos con Atlético Nacional: “No había tenido tanta cercanía como hoy”

Presidente del Fenerbahce calificó de “falsas” las noticias sobre la salida de Jhon Jader Durán

Narrador chileno se emocionó con el gol de Colombia ante Francia por el tercer puesto en el Mundial Sub-20: “Parece el carnaval de Barranquilla”

Presidente del Cali aclaró polémica de premios al plantel femenino por ganar la Liga y participar en la Copa Libertadores

Figura del Mundial Sub-20 con la selección Colombia será compañero de James Rodríguez en el Club León