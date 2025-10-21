Actriz de ‘Lady, la vendedora de rosas’ reveló detalles de la difícil enfermedad que padece

La famosa ha sufrido varias crisis, que no solo afectan su físico, sino su estado emocional - crédito Michell Orozco / Instagram

Michell Orozco es una de las actrices colombianas más reconocidas en el territorio nacional, pues ha tenido una destacada participación en producciones como Tía Alison y Lady, la vendedora de rosas. Además, se ha destacado en las redes sociales por su carisma y mensajes de amor propio.

Sin embargo, en una de sus recientes publicaciones conmovió a sus seguidores al comentarles que, desde hace tres meses, enfrenta una enfermedad cutánea que ha afectado en gran medida su vida cotidiana. Mediante un sorprendente video habló de los detalles de su diagnóstico y el impacto que ha tenido en su salud física y emocional.

A través de su publicación, Orozco reveló que padece urticaria, una afección que le ha provocado crisis recurrentes y ha afectado en gran medida su descanso en las noches, pues es tal la molestia que se despierta a altas horas de la madrugada.

Su padecimiento le deja fuertes marcas en la piel - crédito Michell Orozco / Instagram

La actriz acompañó el video con el siguiente mensaje: “Así se ven tres meses de urticaria, tres meses sin poder dormir porque todos los días, sin falta, me despierta la picazón. Me levanto con desespero y ansiedad al verme llena de ronchas por todo el cuerpo, con la cara y los labios hinchados, en fin”, escribió la joven al mostrar imágenes de las lesiones que la enfermedad ha dejado en su piel.

La intérprete, de 25 años, también aseguró que ha consultado a varios dermatólogos, pero los tratamientos prescritos han dejado de ser efectivos.

“Ya me han visto dermatólogos y me siguen mandando los mismos cuatro antihistamínicos, que desde hace más de dos meses dejaron de hacerme efecto. Conseguir una cita con un alergólogo parece imposible; en todos los lugares donde pido me dicen que solo hay disponibilidad para el otro año”, indicó Orozco en su mensaje, con lo que demostró la escasez de especialistas en esta área en el país.

La frustración ante la falta de alternativas llevó a la intérprete a dirigirse a los estudiantes de medicina, alentándolos a considerar la especialización en alergología.

“Quizá algún día me canse de pelear con la urticaria y aprenda a ignorarla, o quizá algún día ella se canse de que me deje heridas de tanto rascarme… creo que es lo más probable, porque cita con especialista al parecer no se puede hasta 2026. Muchachos médicos que me están leyendo, consideren la alergología en sus carreras. Qué especialidad tan escasa… al menos en este país”, expresó la actriz en una publicación anterior.

Michell Orozco reveló detalles de la enfermedad que padece - crédito Fandom / redes sociales

Las fotografías y video que compartió la joven, documentan las distintas fases de la enfermedad, lo que generó una respuesta masiva de apoyo y mensajes de solidaridad por parte de sus seguidores y compañeros que le enviaron mensajes de amor.

Entre los mensajes se encuentra uno de Julieth Restrepo: “Te abrazo fuerte hermosa Mich y sé que esto se te pasará pronto”. A su vez, su también colega Cristina Campuzano le escribió: “Mucho amor, Miche”. Y Ana María Estupiñán le dejó un mensaje de soporte: “Ay, Mich divina, te entiendo porque cada vez que me estreso mucho me da lo mismo. Es horrible. Pero vas a salir adelante y te vas a mejorar! Orando por ti”.

Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el del esposo de Michell, Camilo Henao, que se ha convertido en una figura destacada en sus redes sociales, teniendo en cuenta que comparten sus momentos más especiales, por lo que sus seguidores los han tomado como un verdadero referente: “Ánimo mi amor, saldremos de esta”, le dijo el joven en su publicación, reiterando su compañía en este proceso.