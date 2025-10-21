Colombia

Actriz de ‘Lady, la vendedora de rosas’ reveló detalles de la difícil enfermedad que padece

La joven colombiana compartió en redes sociales su lucha diaria desde hace tres meses

Jenny Alejandra Bustos Granados

Por Jenny Alejandra Bustos Granados

Guardar
La famosa ha sufrido varias crisis, que no solo afectan su físico, sino su estado emocional - crédito Michell Orozco / Instagram

Michell Orozco es una de las actrices colombianas más reconocidas en el territorio nacional, pues ha tenido una destacada participación en producciones como Tía Alison y Lady, la vendedora de rosas. Además, se ha destacado en las redes sociales por su carisma y mensajes de amor propio.

Sin embargo, en una de sus recientes publicaciones conmovió a sus seguidores al comentarles que, desde hace tres meses, enfrenta una enfermedad cutánea que ha afectado en gran medida su vida cotidiana. Mediante un sorprendente video habló de los detalles de su diagnóstico y el impacto que ha tenido en su salud física y emocional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A través de su publicación, Orozco reveló que padece urticaria, una afección que le ha provocado crisis recurrentes y ha afectado en gran medida su descanso en las noches, pues es tal la molestia que se despierta a altas horas de la madrugada.

Su padecimiento le deja fuertes
Su padecimiento le deja fuertes marcas en la piel - crédito Michell Orozco / Instagram

La actriz acompañó el video con el siguiente mensaje: “Así se ven tres meses de urticaria, tres meses sin poder dormir porque todos los días, sin falta, me despierta la picazón. Me levanto con desespero y ansiedad al verme llena de ronchas por todo el cuerpo, con la cara y los labios hinchados, en fin”, escribió la joven al mostrar imágenes de las lesiones que la enfermedad ha dejado en su piel.

La intérprete, de 25 años, también aseguró que ha consultado a varios dermatólogos, pero los tratamientos prescritos han dejado de ser efectivos.

Ya me han visto dermatólogos y me siguen mandando los mismos cuatro antihistamínicos, que desde hace más de dos meses dejaron de hacerme efecto. Conseguir una cita con un alergólogo parece imposible; en todos los lugares donde pido me dicen que solo hay disponibilidad para el otro año”, indicó Orozco en su mensaje, con lo que demostró la escasez de especialistas en esta área en el país.

La frustración ante la falta de alternativas llevó a la intérprete a dirigirse a los estudiantes de medicina, alentándolos a considerar la especialización en alergología.

Quizá algún día me canse de pelear con la urticaria y aprenda a ignorarla, o quizá algún día ella se canse de que me deje heridas de tanto rascarme… creo que es lo más probable, porque cita con especialista al parecer no se puede hasta 2026. Muchachos médicos que me están leyendo, consideren la alergología en sus carreras. Qué especialidad tan escasa… al menos en este país”, expresó la actriz en una publicación anterior.

Michell Orozco reveló detalles de
Michell Orozco reveló detalles de la enfermedad que padece - crédito Fandom / redes sociales

Las fotografías y video que compartió la joven, documentan las distintas fases de la enfermedad, lo que generó una respuesta masiva de apoyo y mensajes de solidaridad por parte de sus seguidores y compañeros que le enviaron mensajes de amor.

Entre los mensajes se encuentra uno de Julieth Restrepo: “Te abrazo fuerte hermosa Mich y sé que esto se te pasará pronto”. A su vez, su también colega Cristina Campuzano le escribió: “Mucho amor, Miche”. Y Ana María Estupiñán le dejó un mensaje de soporte: “Ay, Mich divina, te entiendo porque cada vez que me estreso mucho me da lo mismo. Es horrible. Pero vas a salir adelante y te vas a mejorar! Orando por ti”.

Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el del esposo de Michell, Camilo Henao, que se ha convertido en una figura destacada en sus redes sociales, teniendo en cuenta que comparten sus momentos más especiales, por lo que sus seguidores los han tomado como un verdadero referente: “Ánimo mi amor, saldremos de esta”, le dijo el joven en su publicación, reiterando su compañía en este proceso.

Temas Relacionados

Michell OrozcoLady, la vendedora de rosasUrticariaMichell Orozco enfermedadColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

David Vélez, dueño de Nu Bank, alertó sobre la crisis entre Estados Unidos y Colombia: “Cualquiera saldría corriendo”

La incertidumbre generada por la confrontación diplomática impulsa a empresarios y analistas a buscar alternativas para proteger el crecimiento nacional

David Vélez, dueño de Nu

Tensiones con Estados Unidos podrían terminar beneficiando políticamente a Petro: “Puede darle votos”, señaló analista

Las acusaciones del presidente Donald Trump contra Gustavo Petro y la suspensión de la ayuda estadounidense a Colombia abrieron un nuevo frente diplomático que podría redefinir los equilibrios políticos y económicos en la región

Tensiones con Estados Unidos podrían

Regulación de reclutamiento y financiamiento de mercenarios colombianos: esto dice el proyecto de ley

El Ministerio de Defensa y un grupo de congresistas buscan terminar con una problemática en la que han participado alrededor de 3.000 connacionales en los últimos años

Regulación de reclutamiento y financiamiento

Frank Fabra abrió la puerta a uno de los grandes del futbol colombiano: “¿Por qué no?”

El lateral colombiano no continuará en Boca Juniors de cara a la temporada 2026 y apunta a continuar su carrera en uno de los clubes más importantes del rentado nacional

Frank Fabra abrió la puerta

Valka se sumó a la segunda temporada de ‘La casa de Alofoke’ y ya se hace notar en redes sociales

El formato grabado en República Dominicana dio inicio a su segunda temporada y la cantante y expareja de Westcol no tardó en captar la atención de los seguidores del programa

Valka se sumó a la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La JEP publicó video de

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

Confirman el rescate de las dos niñas indígenas que permanecían en poder de las disidencias de las Farc

Judicializan a un hombre que engañó a un campesino que sería presentado como “baja en combate”

El audio con el que vinculan a alias Chejo con amenazas de desplazamiento forzado en Antioquia: “Que se quede una persona por casa si tiene que ordeñar”

Reportan combate activo entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes de las disidencias en plena jornada electoral, en Cauca

ENTRETENIMIENTO

Valka se sumó a la

Valka se sumó a la segunda temporada de ‘La casa de Alofoke’ y ya se hace notar en redes sociales

Karely Ruiz le respondió a Yaya Muñoz tras retarla a subirse al ‘ring’: “Yo voy a pelear con gente viral”

A Mariam Obregón le preguntaron si su futuro esposo la deja ir a ‘La casa de los famosos’: “No tengo por qué pedir permiso”

Revelan hallazgos en el cuerpo de la creadora de contenido ‘Baby Demoni’: nuevos datos para la investigación

Así reaccionó The Grefg al reto de JH para pelear el próximo año en boxeo: “Eso no es de Dios”

Deportes

Frank Fabra abrió la puerta

Frank Fabra abrió la puerta a uno de los grandes del futbol colombiano: “¿Por qué no?”

EN VIVO Millonarios vs. Atlético Bucaramanga, fecha 16 de la Liga BetPlay 2025-II: los azules se juegan todo ante el Leopardo

Imagen de la Liga BetPlay en el mundo quedó en el piso: lidera polémico listado a nivel mundial

Figura de Santa Fe tendría hasta seis ofertas para salir del club: fue esencial para la décima estrella

Sebastián Villa se pronunció en redes sociales luego del fallo de absolución: “Gracias”