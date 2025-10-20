Petro no tendría la razón y el TLC entre Colombia y EE. UU. sigue vigente: esta es la explicación

El TLC entre Colombia y Estados Unidos está vigente hace 12 años - crédito Infobae

En medio de la nueva tensión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que lo llamó “líder del narcotráfico” y suspendió todos los subsidios para Colombia así como también anunció nuevos aranceles al país, el presidente Gustavo Petro informó el 20 de octubre que el Tratado de Libre Comercio firmado por ambas naciones hace 12 años está “suspendido de facto” desde que entraron en vigor en julio de 2025 los aranceles del 10% anunciados en abril.

No obstante, la presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, se refirió al asunto y aseguró que, teniendo en cuenta las afirmaciones sobre la “suspensión” del acuerdo comercial Colombia–EE. UU., es clave precisar que el TLC no está suspendido. “Sigue vigente. Lo anunciado por EE. UU. no lo termina ni lo suspende automáticamente”, escribió en X.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Según ella, el arancel de 10% de EE. UU. no suspende el TLC, ya que “es un recargo adicional sobre sus importaciones (nuestras exportaciones), sustentado en Ieepa y una emergencia: el TLC sigue vigente”.

María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, dice que el arancel no suspende el TLC - crédito @McLacouture/X

“La excepción de seguridad del Cap. 22 es auto-ejecutable: si se invoca, el panel debe aceptarla; por ello, medidas como el 10% pueden aplicarse por encima de las preferencias sin, por sí solas, constituir incumplimiento ni suspender el tratado”, precisó. Y anotó que el tratado sigue aplicando en reglas de origen, servicios, compras públicas, propiedad intelectual y sus demás disciplinas.

Como conclusión, la dirigente precisó que el 10% de EE. UU. no suspende el TLC y que, si hay diferencias, se tramitan por las vías del acuerdo. “Prudencia, rigor jurídico y anteponer el bienestar de los colombianos a las ideologías”, pidió Lacouture al final de la publicación.

Qué dijo exactamente el presidente Petro

El presidente Petro, por medio de X, escribió que “el TLC está suspendido de facto y por decisión unilateral del gobierno estadounidense”. Según él, “al poner aranceles de 10%, ya se violó el tratado del TLC y se volvieron nulas las antiguas preferencias arancelarias que hacían que Colombia estuviera bajo control de EE. UU”. Además, que “están rotas unilateralmente por EE. UU., no por nosotros y nos dejan libres. Que no nos asuste ser libres, tenemos todo el mundo por delante, trabajemos por recorrerlo, entenderlo y seducirlo”.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, dice que el TLC con EE. UU. está suspendido - crédito @PetroGustavo/X

Puntualizó que los colombianos y colombianas saben cómo hacerlo. “Como dice Trump, estamos fuera de control, es cierto. El único control real sobre una democracia, no lo ejercen extranjeros que odian migrantes y odian a los latinoamericanos; lo ejerce el propio pueblo. Trump no controla a Colombia, obedece solo al pueblo colombiano y latinoamericano, si quiere”, remarcó.

Manifestó que responderá de manera inteligente, ya que se han mantenido las cláusulas del TLC que sobreviven, porque “se nos ha dado la gana”, pero que el Ministerio de Comercio tiene los decretos que aún no firmó, con una posición colombiana en defensa del trabajo nacional y de la vida de la humanidad.

Crisis anunciada

La publicación de Gustavo Petro la hizo en respuesta a afirmaciones del expresidente Iván Duque. El exmandatario expresó en una entrevista con La FM que el país atraviesa una etapa de tensión diplomática con Estados Unidos, lo que podría desembocar en la suspensión del Tratado de Libre Comercio (TLC). Duque atribuyó esta situación al aumento de declaraciones hostiles del presidente Petro hacia la administración estadounidense.

Iván Duque, expresidente de Colombia, dijo que la nueva crisis con EE. UU. se veía venir - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Durante la conversación, Duque sostuvo que este escenario se anticipaba y lo describió como una “crisis anunciada”.

Según su análisis, el conflicto se agravó desde inicios del año, cuando comenzaron a manifestarse señales de distanciamiento bilateral. El expresidente afirmó que se registraron crecientes confrontaciones verbales dirigidas por Petro tanto a la Casa Blanca como al gobierno de Donald Trump.

Además, agregó que las intervenciones de Petro incluyeron críticas a figuras estadounidenses y llamados para que las fuerzas armadas de ese país no obedezcan a su comandante en jefe. Recordó que Petro hizo estas declaraciones en Nueva York instando a la desobediencia militar. También, señaló que, a su parecer, el presidente colombiano mantiene una actitud permisiva frente a la dictadura de Nicolás Maduro.