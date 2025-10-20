Colombia

Petro no tendría la razón y el TLC entre Colombia y EE. UU. sigue vigente: esta es la explicación

María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, anotó que el arancel del 10% “es un recargo adicional sobre sus importaciones (nuestras exportaciones), sustentado en Ieepa y una emergencia”

Juan Escobar Fernández

Por Juan Escobar Fernández

Guardar
El TLC entre Colombia y
El TLC entre Colombia y Estados Unidos está vigente hace 12 años - crédito Infobae

En medio de la nueva tensión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que lo llamó “líder del narcotráfico” y suspendió todos los subsidios para Colombia así como también anunció nuevos aranceles al país, el presidente Gustavo Petro informó el 20 de octubre que el Tratado de Libre Comercio firmado por ambas naciones hace 12 años está “suspendido de facto” desde que entraron en vigor en julio de 2025 los aranceles del 10% anunciados en abril.

No obstante, la presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, se refirió al asunto y aseguró que, teniendo en cuenta las afirmaciones sobre la “suspensión” del acuerdo comercial Colombia–EE. UU., es clave precisar que el TLC no está suspendido. “Sigue vigente. Lo anunciado por EE. UU. no lo termina ni lo suspende automáticamente”, escribió en X.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Según ella, el arancel de 10% de EE. UU. no suspende el TLC, ya que “es un recargo adicional sobre sus importaciones (nuestras exportaciones), sustentado en Ieepa y una emergencia: el TLC sigue vigente”.

María Claudia Lacouture, presidenta de
María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, dice que el arancel no suspende el TLC - crédito @McLacouture/X

“La excepción de seguridad del Cap. 22 es auto-ejecutable: si se invoca, el panel debe aceptarla; por ello, medidas como el 10% pueden aplicarse por encima de las preferencias sin, por sí solas, constituir incumplimiento ni suspender el tratado”, precisó. Y anotó que el tratado sigue aplicando en reglas de origen, servicios, compras públicas, propiedad intelectual y sus demás disciplinas.

Como conclusión, la dirigente precisó que el 10% de EE. UU. no suspende el TLC y que, si hay diferencias, se tramitan por las vías del acuerdo. “Prudencia, rigor jurídico y anteponer el bienestar de los colombianos a las ideologías”, pidió Lacouture al final de la publicación.

Qué dijo exactamente el presidente Petro

El presidente Petro, por medio de X, escribió que “el TLC está suspendido de facto y por decisión unilateral del gobierno estadounidense”. Según él, “al poner aranceles de 10%, ya se violó el tratado del TLC y se volvieron nulas las antiguas preferencias arancelarias que hacían que Colombia estuviera bajo control de EE. UU”. Además, que “están rotas unilateralmente por EE. UU., no por nosotros y nos dejan libres. Que no nos asuste ser libres, tenemos todo el mundo por delante, trabajemos por recorrerlo, entenderlo y seducirlo”.

Gustavo Petro, presidente de Colombia,
Gustavo Petro, presidente de Colombia, dice que el TLC con EE. UU. está suspendido - crédito @PetroGustavo/X

Puntualizó que los colombianos y colombianas saben cómo hacerlo. “Como dice Trump, estamos fuera de control, es cierto. El único control real sobre una democracia, no lo ejercen extranjeros que odian migrantes y odian a los latinoamericanos; lo ejerce el propio pueblo. Trump no controla a Colombia, obedece solo al pueblo colombiano y latinoamericano, si quiere”, remarcó.

Manifestó que responderá de manera inteligente, ya que se han mantenido las cláusulas del TLC que sobreviven, porque “se nos ha dado la gana”, pero que el Ministerio de Comercio tiene los decretos que aún no firmó, con una posición colombiana en defensa del trabajo nacional y de la vida de la humanidad.

Crisis anunciada

La publicación de Gustavo Petro la hizo en respuesta a afirmaciones del expresidente Iván Duque. El exmandatario expresó en una entrevista con La FM que el país atraviesa una etapa de tensión diplomática con Estados Unidos, lo que podría desembocar en la suspensión del Tratado de Libre Comercio (TLC). Duque atribuyó esta situación al aumento de declaraciones hostiles del presidente Petro hacia la administración estadounidense.

Iván Duque, expresidente de Colombia,
Iván Duque, expresidente de Colombia, dijo que la nueva crisis con EE. UU. se veía venir - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Durante la conversación, Duque sostuvo que este escenario se anticipaba y lo describió como una “crisis anunciada”.

Según su análisis, el conflicto se agravó desde inicios del año, cuando comenzaron a manifestarse señales de distanciamiento bilateral. El expresidente afirmó que se registraron crecientes confrontaciones verbales dirigidas por Petro tanto a la Casa Blanca como al gobierno de Donald Trump.

Además, agregó que las intervenciones de Petro incluyeron críticas a figuras estadounidenses y llamados para que las fuerzas armadas de ese país no obedezcan a su comandante en jefe. Recordó que Petro hizo estas declaraciones en Nueva York instando a la desobediencia militar. También, señaló que, a su parecer, el presidente colombiano mantiene una actitud permisiva frente a la dictadura de Nicolás Maduro.

Temas Relacionados

Gustavo PetroDonald Trump ColombiaTLC Colombia y Estados UnidosTLC Colombia y EE. UUEE. UU.Colombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Día sin carro y sin moto en Tunja: más de 30.000 vehículos dejarán de circular el 22 de octubre, conozca las excepciones

El decreto municipal establece multas y la inmovilización de automotores durante la jornada, mientras se habilitan corredores viales estratégicos y se exceptúan servicios esenciales para garantizar la movilidad mínima

Día sin carro y sin

Las series más vistas en Netflix Colombia para pasar horas frente a la pantalla

Con estas historias, Netflix busca mantenerse en el gusto de la gente

Las series más vistas en

Petro hizo polémica defensa de la dictadura de Maduro y lanzó pullas a María Corina Machado: “Es una persona despreciable...”

En entrevista desde la Casa de Nariño, el jefe de Estado negó que el jefe del régimen de Venezuela se haya “robado” las elecciones; y, en cambio, aunque sin nombrarla, señaló lo que habrían sido algunas de las acciones de la Nobel de Paz

Petro hizo polémica defensa de

Voraz incendio consumió la bodega de un centro educativo en Bogotá

Una fuerte emergencia se registró en la jornada del lunes 20 de octubre, lo que generó preocupación entre la comunidad

Voraz incendio consumió la bodega

Petro negó pedir a militares norteamericanos desobedecer las órdenes de Donald Trump: “Nunca llamé a la insubordinación”

Frente a la ONU, el jefe de Estado pidió a la Fuerza Militar de Estados Unidos no cumplir las instrucciones sobre Palestina, pero en conversación con Daniel Coronell aclaró que se refería a rechazar actos contra la humanidad

Petro negó pedir a militares
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Judicializan a un hombre que

Judicializan a un hombre que engañó a un campesino que sería presentado como “baja en combate”

El audio con el que vinculan a alias Chejo con amenazas de desplazamiento forzado en Antioquia: “Que se quede una persona por casa si tiene que ordeñar”

Reportan combate activo entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes de las disidencias en plena jornada electoral, en Cauca

Videos: tensión en Tibú por patrullaje del ELN y disparos al aire tras la presencia del Ejército en la zona

Video: hallan dos cuerpos con heridas de bala tirados en la carretera en la vía Medellín-Anorí

ENTRETENIMIENTO

Las series más vistas en

Las series más vistas en Netflix Colombia para pasar horas frente a la pantalla

Karol G deslumbró con un ‘look’ muy diferente en la portada de Vogue México y Latinoamérica

Vicky Hernández se despachó contra la industria televisiva en Colombia por “abandonar” a Gustavo Angarita en su funeral

Creador de contenido que estuvo en el ‘Stream Fighters 4’ aseguró que Westcol le robó el dinero de su premio: “Yo seguiré aquí luchando”

Karen Sevillano reveló qué fue lo más duro de estar en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Sufrí”

Deportes

Jhon Jader Durán volvió a

Jhon Jader Durán volvió a los entrenamientos con el Fenerbahce: podría regresar a la acción frente a poderoso equipo alemán

Javier Fernández, ‘El cantante del gol’, se destapó tras su polémica salida de RCN: “No tengo reemplazo”

Jóvenes en Barranquilla, inspirados en el Stream Fighters de Westcol, se retaron en una pelea: uno terminó muerto

Santiago Londoño, el delantero de la selección Colombia, fue elegido entre las promesas del fútbol mundial por The Guardian

Colombianos en redes sociales se burlaron de la selección de Argentina que perdió con Marruecos en el Mundial Sub-20: “El fútbol no olvida”