Juan Carlos Pinzón acusó a Petro de tener una estrategia para destruir la economía del país: “Estoy en Washington para buscar que esta situación afecte lo menos posible a Colombia”

El exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón se despachó contra Gustavo Petro - crédito Colprensa/Presidencia

El exministro de Defensa de Colombia Juan Carlos Pinzón aseguró este lunes 20 de octubre de 2025 que el presidente Gustavo Petro desarrolla una estrategia calculada para hacerle daño al país.

Lo anterior se da en un momento de crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia, tras las fuertes palabras de Donald Trump a Gustavo Petro llamándolo “líder del narcotráfico” y su último anuncio de imponer aranceles al país.

A través de su cuenta oficial en la red social X, Pinzón señaló que las políticas del mandatario tienen como objetivo “aislarlo y destruir su economía”.

“Con lo que está pasando ganan los bandidos y pierden los colombianos”, advirtió Pinzón, que en sus declaraciones públicas cuestionó la actual dirección del gobierno colombiano.

De acuerdo con lo publicado por el exfuncionario, el manejo de la administración Petro representa un desgobierno que, en sus palabras, está acabando con el país.

El exembajador reveló que actualmente se encuentra en Washington, donde tiene previstas reuniones de alto nivel.

Según Pinzón, el propósito de estos encuentros busca que la situación política y económica “afecte lo menos posible a Colombia”. Pinzón manifestó que recabará apoyo internacional y abogará por el bienestar de la nación sudamericana.