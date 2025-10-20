Colombia

Encontraron una cabeza humana en un termo en el área metropolitana de Cúcuta

Un recipiente verde con restos humanos fue encontrado en una bolsa negra en el sector La Esperanza, generando alarma entre residentes

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

El recipiente fue encontrado cerca
El recipiente fue encontrado cerca de la cancha 'La polvorera', en el área metropolitana de Cúcuta

El hallazgo de una cabeza humana dentro de un termo de color verde conmocionó en la mañana del lunes 20 de octubre a los habitantes del barrio La Esperanza, en el municipio de Los Patios, área metropolitana de Cúcuta.

Según información preliminar, el recipiente, envuelto en una bolsa negra, fue encontrado abandonado cerca de la cancha conocida como “La polvorera”, lo que alertó a la comunidad y motivó la intervención inmediata de las autoridades.

Al examinar el contenido del termo, los presentes confirmaron que en su interior se hallaba la cabeza de un hombre aún no identificado.

Las primeras indagaciones señalan que el objeto habría sido dejado en el lugar en horas de la mañana, sin que hasta el momento existan detalles sobre la identidad de la víctima ni las motivaciones del hecho.

La víctima aún no ha
La víctima aún no ha sido identificada, lo que dificulta el avance de las investigaciones

Residentes del sector manifestaron su alarma ante la gravedad lo sucedido y recordaron que en esta zona operan bandas delincuenciales que mantienen una disputa por el control territorial.

Este antecedente refuerza el clima de inseguridad que denuncian los vecinos y eleva la preocupación frente a posibles represalias o ajustes de cuentas en el entorno.

Al lugar acudieron miembros de las autoridades encargándose de iniciar las pesquisas correspondientes y proceder con el levantamiento de evidencias.

Tanto la Policía metropolitana como la administración municipal permanecen sin pronunciamiento oficial, mientras continúa la investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Sigue la violencia en Cúcuta: Tintero fue asesinado por pistolero que quiso robarle sus implementos de trabajo

Vecinos del barrio El Rosal, en el occidente de Cúcuta, expresaron profundo pesar tras el asesinato de Adolfo Carrascal González, un reconocido vendedor de tinto de la zona, ocurrido en la madrugada del 11 de octubre de 2025.

La víctima fue identificada como
La víctima fue identificada como Adolfo Carrascal González de 71 años

“Este señor pasaba todos los días por nuestro barrio ofreciendo tinto de manera honesta y jamás se le vio enredado en problemas con nadie”, resaltaron habitantes consultados por el diario regional La Opinión.

Carrascal, de 71 años, había salido a primera hora de su vivienda en la ciudadela Juan Atalaya, desplazándose como de costumbre con su canasta con ruedas repleta de termos con tinto, aromáticas y café con leche. Según informó el medio mencionado, recorría cada mañana distintos sectores del occidente de la ciudad, donde era valorado por su trabajo constante y cercanía con los clientes.

Hacia las 5:00 a. m. de ese día, mientras cruzaba una calle de El Rosal, un sujeto armado lo interceptó y le disparó en la cabeza. Testigos relataron que tras el disparo, el agresor huyó de inmediato del lugar sin ser identificado.

Vecinos que escucharon la detonación acudieron rápidamente a auxiliar a la víctima, trasladándolo al Hospital Universitario Erasmo Meoz. A pesar de los esfuerzos médicos, Carrascal falleció a las 8:22 a. m., debido a la severidad de la herida recibida.

El ataque ocurrió cuando el
El ataque ocurrió cuando el adulto mayor llegaba a su trabajo y fue sorprendido por un hombre armado que le disparó en la cabeza

Informes preliminares de las autoridades citadas por el diario regional La Opinión señalan que el móvil principal sería un robo, pues el atacante habría intentado arrebatarle la canasta de termos. “Las primeras versiones indican que el agresor pretendía robarle la canasta, pero Carrascal se resistió, lo que derivó en el disparo”, reportó el medio mencionado.

Familiares manifestaron también que el sustento diario dependía exclusivamente de las ventas que Carrascal realizaba por la zona. Consultados sobre la posibilidad de amenazas previas o intentos de extorsión, negaron haber tenido noticia de alguna intimidación hacia él en días anteriores.

Las autoridades, por su parte, se mantienen abiertas varias líneas de investigación y no descartan que el homicidio guarde relación con otros episodios recientes de violencia dirigidos contra trabajadores informales en Cúcuta.

