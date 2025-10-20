Colombia

Fiscalía trasladó a Bogotá la investigación por la desaparición de Tatiana Hernández por presuntas irregularidades en la seccional de Cartagena

Las autoridades nacionales asumen la pesquisa luego de que la familia denunciara manejo deficiente de pruebas y falta de resultados: se reaviva la esperanza de esclarecer la desaparición ocurrida en abril de 2025

Jhoan Pardo

Por Jhoan Pardo

Guardar
La Fiscalía traslada a Bogotá
La Fiscalía traslada a Bogotá la investigación por la desaparición de Tatiana Hernández tras denuncias de negligencia en Cartagena - crédito Colprensa/Redes Sociales

Medio año después de la desaparición de la joven Tatiana Hernández en Cartagena, el caso vuelve a tomar un rumbo luego de que la Fiscalía General de la Nación decidiera trasladar el caso a la seccional Bogotá.

La acción se toma luego de que la familia de la joven alegara en repetidas ocasiones sobre presuntas negligencias y demoras en las indagaciones de la seccional Cartagena que, durante más de seis meses, no ha mostrado resultados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Esta decisión, concretada tras la insistencia de Lucy Díaz, madre de Tatiana, y bajo asesoría legal de Iván Cancino, no se limita a un ajuste administrativo.

Por el contrario, es leída por los allegados como un gesto de desconfianza hacia la actuación de la Seccional Bolívar y como el intento final por reactivar una investigación marcada por la inacción.

En la Fiscalía se percataron que el proceso que llevaba el fiscal de Cartagena no avanzaba y no se han obtenido resultados que permitan conocer realmente lo qué pasó con mi hija, quien ya lleva seis meses desaparecida y sin tener noticias de ella”, indicó Lucy Díaz en diálogos recientes.

El traslado, entonces, constituye una esperanza renovada para la familia, que espera en la instancia nacional mayor capacidad técnica y un liderazgo distinto para esclarecer el caso.

Este lunes, 20 de octubre de 2025, se acordó una reunión presencial en Bogotá para que los investigadores asignados informen a los familiares sobre el estado actual del expediente y las primeras medidas adoptadas tras asumir la competencia.

Entre las motivaciones para elevar el caso al nivel central se encuentra el manejo deficiente de evidencias durante la investigación local.

Lucy Díaz denunció abiertamente que funcionarios de la Fiscalía en Cartagena filtraron los detalles de una llamada anónima relevante a un medio de comunicación, en vez de seguir los protocolos investigativos, situación que, de acuerdo con la familia, “alertó a quienes están detrás de la desaparición de Tatiana” y complicó la obtención de pruebas tempranas.

“Reitero los cuestionamientos a la fiscalía en Cartagena, porque debieron hacer muchas cosas y no las hicieron, por el contrario, filtraron los datos de una llamada anónima que recibieron, y en vez de investigar la entregaron a un medio de comunicación”, recalcó la madre, solicitando una auditoría integral de los procedimientos y una investigación sin reservas sobre las fallas detectadas.

La desaparición de Tatiana Hernández, de 25 años, ocurrió la noche del 13 de abril de 2025, tras finalizar su jornada en el Hospital Naval y caminar hacia la costa por la avenida Santander, en el Centro Histórico de Cartagena.

Su caso tomó notoriedad al coincidir con el inicio de la Semana Santa y el aumento del flujo de turistas en la ciudad. El registro más reciente ubica a la joven sobre un cinturón en roca junto a la costa, zona donde fue grabada por un conductor. En ese lugar, al día siguiente, sus compañeras hallaron tanto sus sandalias como su teléfono móvil.

Desde la desaparición, el círculo familiar denuncia un prolongado vacío informativo, agravado por la falta de pistas firmes, actividad en sus cuentas o redes sociales, y la ausencia de llamadas extorsivas.

Las hipótesis planteadas incluyen una posible desaparición forzada o secuestro, impulsada por la interrupción total de contacto y los indicios de que pudo haber sido privada de su voluntad. La investigación tampoco descarta circunstancias ligadas al ámbito laboral o personal, dada la actividad de Hernández como practicante en el hospital y la existencia de dinámicas criminales en un puerto estratégico como Cartagena.

Las autoridades han enfocado sus esfuerzos en el análisis forense de los dispositivos electrónicos de Tatiana, revisando sus últimas comunicaciones y datos de ubicación, aunque la familia mantiene la esperanza de que la Fiscalía en Bogotá, con mayores recursos y personal especializado, logre un avance crucial en la pesquisa.

El abogado de la familia pidió que se incorporen equipos de búsqueda de personas desaparecidas y que se considere el análisis de nuevas líneas investigativas frente a la falta de esclarecimiento.

Temas Relacionados

Tatiana HernándezFiscalía General de la NaciónCartagenaDesaparición CartagenaFiscalía BogotáColombia-noticias

Más Noticias

Este es el sushi boyacense, un curioso platillo derivado de la gallina que genera amores y odios

Este particular plato nació tras la necesidad de no desperdiciar ninguna parte de la gallina, por lo que se combina con otros ingredientes para convertirse en una comida completa

Este es el sushi boyacense,

Legalizar la exportación de marihuana, la polémica propuesta de Gustavo a Donald Trump: “Como cualquier bien”

El jefe de Estado de Colombia propuso liberar el comercio de marihuana y abrir nuevos contratos agrícolas con Estados Unidos, para favorecer así la producción lícita y la reforma agraria

Legalizar la exportación de marihuana,

Falla global de AWS afectó servicios bancarios en Colombia: esto se sabe

Usuarios y compañías experimentaron dificultades para realizar transacciones y trámites digitales tras una caída de la plataforma, afectando entidades como Bancolombia, Nequi, Davivienda y Daviplata

Falla global de AWS afectó

Gerente de campaña de Daniel Quintero anunció fracaso en la consultra del Pacto Histórico tras resultados de los Consejos de Juventud: “La cúpula de la izquierda es la gran perdedora”

Esteban Restrepo considera que la coalición enfrentará serias dificultades en la próxima consulta, luego del bajo desempeño de sus partidos en la votación de los Consejos Municipales de Juventud

Gerente de campaña de Daniel

Cuándo será el próximo partido de la selección Colombia en el Mundial Femenino Sub-17: duelo para aspirar a la clasificación

El equipo dirigido por Carlos Paniagua perdió ante España, favorita al título, en su primera salida, y está obligada a ganar para seguir con vida en el certamen que se juega en Marruecos

Cuándo será el próximo partido
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El audio con el que

El audio con el que vinculan a alias Chejo con amenazas de desplazamiento forzado en Antioquia: “Que se quede una persona por casa si tiene que ordeñar”

Reportan combate activo entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes de las disidencias en plena jornada electoral, en Cauca

Videos: tensión en Tibú por patrullaje del ELN y disparos al aire tras la presencia del Ejército en la zona

Video: hallan dos cuerpos con heridas de bala tirados en la carretera en la vía Medellín-Anorí

Director de medio alternativo amenazado de muerte vuelve a irse del país: “Volví de mi primer exilio pensando que con Petro iba a ser diferente”

ENTRETENIMIENTO

Del amor, a enfrentarse legalmente

Del amor, a enfrentarse legalmente por dinero: el reclamo millonario de Karina García a Andrés Altafulla enciende las redes

Creador de contenido que estuvo en el ‘Stream Fighters 4’ aseguró que Westcol le robó el dinero de su premio: “Yo seguiré aquí luchando”

Esta habría sido la millonaria cifra que se llevó Westcol con el ‘Stream Fighters 4′: “Gracias por confiar en mí”

Yina Calderón explicó por qué se retiró de la pelea con Andrea Valdiri en el ‘Stream Fighters 4’: “Me querían en ambulancia”

‘La Barbie colombiana’ rompió con Marcela Reyes y le ofreció disculpas a Karina García: “Soy leal y con los ovarios bien puestos”

Deportes

Santiago Londoño, el delantero de

Santiago Londoño, el delantero de la selección Colombia, fue elegido entre las promesas del fútbol mundial por The Guardian

Colombianos en redes sociales se burlaron de la selección de Argentina que perdió con Marruecos en el Mundial Sub-20: “El fútbol no olvida”

Publicaron audios del VAR del partido de Pasto vs. Nacional: técnico insinuó favorecimientos para el ‘Verdolaga’

Por qué el Cruz Azul multará a jugadores de la selección Colombia: “Los angelitos algo hicieron después del juego”

Así quedó Colombia en el grupo del Mundial Femenino Sub-17: esto necesita para avanzar de ronda