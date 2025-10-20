Colombia

Esta habría sido la millonaria cifra que se llevó Westcol con el ‘Stream Fighters 4′ y que dejó a más de uno con la boca abierta

La hazaña del ‘streamer’ en el coliseo Medplus de Bogotá impulsó a los creadores digitales a nuevas aventuras en la industria del espectáculo latinoamericano

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

El evento contó con patrocinadores importantes y catapultó en la escena digital al paisa - crédito @rafael.palmagz/TikTok

Más de cinco millones de dólares en apenas un fin de semana: esa es la suma que Westcol logró reunir con el evento Stream Fighters 4, estableciendo un récord sin precedentes para un creador de contenido latinoamericano.

La cita, celebrada en el Coliseo Medplus de Bogotá y transmitida en exclusiva a través de su canal en Kick, atrayendo a más de cuatro millones de espectadores en línea y a más de doce mil asistentes presenciales, marcando un antes y un después en la industria del streaming y el entretenimiento digital.

Stream Fighters 4 con Cristorata:
Stream Fighters 4 con Cristorata: peleas, artistas invitados y todos los detalles del evento de Westcol.

La recaudación total, que supera los 19.430 millones de pesos colombianos, provino de una combinación de fuentes que reflejan la diversificación de los modelos de negocio en el sector.

Solo la venta de entradas generó USD 1,5 millones -alrededor de 5.829.000.000 de pesos- mientras que los patrocinios oficiales y las marcas aliadas, entre las que se encuentran casas de apuestas, como Stake, bebidas energéticas y plataformas digitales, aportaron otros dos millones de dólares ($7.772.000.000).

A esto se sumaron cerca de 1 millón adicionales procedentes de acuerdos publicitarios con Stake y Kick, las plataformas responsables de la transmisión exclusiva del evento, lo que amplificó la visibilidad de Westcol a escala global.

Además, la viralidad en redes sociales, las menciones y las campañas cruzadas contribuyeron a que la cifra final superara con holgura los cinco millones de dólares, aunque el desglose exacto de estos ingresos adicionales no se especificó.

Aunque la pelea final dejó
Aunque la pelea final dejó un sinsabor entre los asistentes y espectadores, el paisa se coronó como el más grande de Latinoamérica - crédito @westcol/IG

El impacto de Stream Fighters 4 no se limitó a lo económico. Westcol duplicó su propio récord de audiencia, pasando de 1,4 millones a más de cuatro millones de espectadores concurrentes en Kick, y demostró que es posible organizar espectáculos de gran escala sin depender de las cadenas de televisión tradicionales.

La magnitud del evento y la respuesta del público evidenciaron el potencial de los creadores de contenido latinos para liderar proyectos de alcance internacional y generar ingresos millonarios a través de plataformas digitales.

La reacción del público fue entusiasta, tanto en el recinto como en las redes sociales, aunque el desenlace de la última pelea dejó un sabor agridulce debido a un desplante que no pasó desapercibido. A pesar de este detalle, el evento se consolidó como un referente para la industria y para quienes buscan nuevas formas de conectar con audiencias masivas.

Westcol da inicio a las
Westcol da inicio a las peleas en el Stream Fighters 4.

Así las cosas, el Stream Fighters 4 redefinió los límites del streaming en Latinoamérica y transformó una noche de espectáculo digital en una oportunidad de oro para Westcol y su comunidad.

Un poco sobre Luis Villa, conocido como Westcol

Consolidándose como uno de los streamer más vistos de Latinoamérica, el crecimiento de Luis Villa en las diferentes plataformas digitales ha resultado destacado por la magnitud de su audiencia y el alcance que tienen sus transmisiones, especialmente en Kick, donde se ha posicionado entre los creadores de contenido más influyentes para público hispanohablante.

Westcol se consolida como uno
Westcol se consolida como uno de los streamers más fuertes en audiencia en Latinoamérica - crédito @dradianapulgarin/ Instagram

De acuerdo con los datos más recientes, 2,5 millones de personas siguen su cuenta en Instagram, mientras que en Twitch su comunidad supera los 1,4 millones de seguidores. Las plataformas Kick y YouTube suman, respectivamente, más de 783.000 y 818.000 seguidores, y su presencia en Twitter sostiene una base de 575.000 usuarios siendo la más baja en audiencia.

Si bien mantiene su actividad en YouTube, su presencia principal se sitúa en Kick, donde transmite de manera diaria. “Yo hice muchos seguidores que ya son parte de mi familia. Los conozco desde que apenas iban al colegio. La comunidad ha crecido, antes todos éramos muy acelerados. Hoy seguimos siendo cercanos, pero con los pies en la tierra”, aseguró en entrevista con Infobae Tecno.

