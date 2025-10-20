Colombia

Esta es la multimillonaria suma que dejará de recibir Colombia tras el retiro de la ayuda económica de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que Petro es el peor mandatario en la historia de Colombia, además dijo que tiene serios problemas mentales

Luciano Niño

Por Luciano Niño

Guardar
Trump anunció que ya no
Trump anunció que ya no entregará ayudas financieras a Colombia - crédito Freepik/Colprensa/AFP

La drástica reducción de la asistencia económica de Estados Unidos a Colombia en 2025 encendió las alarmas en sectores clave del país sudamericano, que ahora enfrenta la posibilidad de perder programas sociales, proyectos de desarrollo rural, iniciativas de empleo y proyectos de seguridad.

El recorte, que se produce en medio de una escalada de tensiones diplomáticas entre Donald Trump y Gustavo Petro, dejó en suspenso el futuro de la cooperación bilateral y generó inquietud sobre el impacto directo en millones de colombianos.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que Petro es el peor mandatario en la historia de Colombia, además dijo, según él, que tiene serios problemas mentales - crédito Kevin Lamarque/Reuters

El 19 de octubre de 2025, la suspensión de la ayuda estadounidense se materializó tras un episodio en el que Trump calificó a Petro como “líder del narcotráfico” luego de un ataque a una lancha en aguas del Caribe. Este enfrentamiento público entre los mandatarios deterioró las relaciones bilaterales, especialmente en el ámbito comercial, donde las amenazas arancelarias de la actual administración de Estados Unidos incrementó la incertidumbre.

Ante el anuncio, la pregunta central que se plantea en Colombia es cuánto dejará de percibir el país tras los recortes financieros provenientes de Washington.

Durante el año fiscal 2023, según datos del portal oficial ForeignAssistance.gov, gestionado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, el Gobierno estadounidense destinó, USD708 millones (aproximadamente 2,7 billones de pesos colombianos) a Colombia. Estos fondos se canalizaron a través de 550 programas y actividades en el país, con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) como principal ejecutora, aportando, USD396 millones, mientras que el Departamento de Estado sumó otros USD290 millones.

La distribución de estos recursos se concentró en sectores como la asistencia humanitaria (USD249 millones), los programas de paz y seguridad (USD157 millones), el apoyo a instituciones (USD115 millones) y el desarrollo económico (USD9,15 millones), de acuerdo con información publicada por Portafolio. Sin embargo, la tendencia cambió de forma abrupta en 2025, cuando los desembolsos cayeron a USD232 millones, lo que representa una reducción del 67% respecto al año anterior.

Colombia perderá multimillonarias ayudas en
Colombia perderá multimillonarias ayudas en contra de la lucha contra las drogas - crédito @petrogustavo/X | @DirectorPolicia/X | @realdonaldtrump/IG | @gustavopetrourrego/IG

El cierre de Usaid en Colombia, ordenado por Trump, fue un factor determinante en la disminución de los ingresos, ya que la agencia había sido el principal canal de ayuda durante décadas. Mientras tanto, el Senado de Estados Unidos discute el presupuesto de ayuda exterior para 2026, y los expertos advierten que el futuro de la cooperación bilateral permanece incierto. Si se aprueba una reducción a USD209 millones, este monto sería el más bajo en más de veinte años, marcando un giro relevante en la política exterior de Washington hacia América Latina.

La Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham) advirtió que la crisis podría agravarse y derivar en consecuencias económicas directas para la población colombiana. Una eventual suspensión total de la ayuda impactaría negativamente en los programas sociales, el desarrollo rural, la generación de empleo y la seguridad. Además, si la situación escala hasta la imposición de aranceles, el efecto recaería no solo en el Gobierno, sino en millones de trabajadores, agricultores y pymes en Colombia, así como en empresas y consumidores de ambos países.

Javier Díaz Molina, presidente de
Javier Díaz Molina, presidente de Analdex habló sobre las consecuencias de las tensiones diplomáticas con Estados Unidos - crédito Analdex

Bajo la misma línea, Javier Díaz, presidente de Analdex, el gremio que agrupa al comercio exterior colombiano, expresó su inquietud ante la posibilidad de que se concreten las sanciones económicas. En un pronunciamiento, Díaz afirmó: “El anuncio del presidente Trump de imponer aranceles, sanciones a la economía colombiana, despierta gran preocupación e incertidumbre dentro de los empresarios y en general dentro de la comunidad colombiana”.

Desde su análisis, “estos aranceles, estas sanciones pueden terminar afectando a la economía formal, a la economía legal, a aquellos empresarios, productores de bienes y de servicios que se exportan al mercado de Estados Unidos, con todas las consecuencias en materia de empleo e ingresos para la población”.

El dirigente gremial también advirtió sobre el efecto contraproducente que podrían tener las sanciones, al señalar que “golpea la economía formal, pero fortalece la economía ilegal. Fortalece al narcotráfico, que es el enemigo común que tenemos los dos países. El enemigo no son los Estados Unidos, el enemigo no es Colombia, es el narcotráfico”.

Temas Relacionados

Colombia y Estados UnidosAyudas economicasEstados UnidosNarcotraficoGustavo PetroDonald TrumpLucha antidrogasColombia-NoticiasColombia-Economía

Más Noticias

Andrés Pastrana se pronunció sobre la controversia entre Donald Trump y Gustavo Petro: “Gobierna buena parte de Colombia montado en una falsa paz”

El expresidente colombiano criticó la gestión de Petro, cuestionando la legitimidad de su mandato tras las acusaciones de Trump sobre narcotráfico

Andrés Pastrana se pronunció sobre

Judicializan a un hombre que engañó a un campesino que sería presentado como “baja en combate”

El judicializado enfrenta otro proceso por un ‘falso positivo’ registrado en Santander

Judicializan a un hombre que

Petro respondió a la dura carta de Álvaro Uribe y Andrés Pastrana: “Dos expresidentes de los que se tienen sospechas...”

En un fuerte mensaje en sus redes sociales, el presidente de la República le salió al paso a la petición de los exmandatarios, que le pidieron que aclare su relación con el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y lo que sería el ‘Pacto de La Picota’

Petro respondió a la dura

La “súplica” de Vicky Dávila a Donald Trump para que no sancione a Colombia: “El panorama es aterrador”

El posible aumento de restricciones comerciales y aranceles genera preocupación en los sectores políticos que contradicen a Gustavo Petro

La “súplica” de Vicky Dávila

ELN estaría detrás de ataques contra la fuerza pública frente a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá

El viernes 17 de octubre de 2025 se registró una jornada de manifestaciones en el sector de Quinta Paredes, al oriente de la capital colombiana, que incluyeron actos de vandalismo, así como bloqueos sobre la calle 26, una de las más importantes en la ciudad

ELN estaría detrás de ataques
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Judicializan a un hombre que

Judicializan a un hombre que engañó a un campesino que sería presentado como “baja en combate”

El audio con el que vinculan a alias Chejo con amenazas de desplazamiento forzado en Antioquia: “Que se quede una persona por casa si tiene que ordeñar”

Reportan combate activo entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes de las disidencias en plena jornada electoral, en Cauca

Videos: tensión en Tibú por patrullaje del ELN y disparos al aire tras la presencia del Ejército en la zona

Video: hallan dos cuerpos con heridas de bala tirados en la carretera en la vía Medellín-Anorí

ENTRETENIMIENTO

Creador de contenido que estuvo

Creador de contenido que estuvo en el ‘Stream Fighters 4’ aseguró que Westcol le robó el dinero de su premio: “Yo seguiré aquí luchando”

Karen Sevillano reveló qué fue lo más duro de estar en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Sufrí”

Karina García, expareja de Andrés Altafulla, le reclamó al cantante por millonaria deuda tras la ruptura de la relación

Esta habría sido la millonaria cifra que se llevó Westcol con el ‘Stream Fighters 4′: “Gracias por confiar en mí”

Yina Calderón explicó por qué se retiró de la pelea con Andrea Valdiri en el ‘Stream Fighters 4’: “Me querían en ambulancia”

Deportes

Jóvenes en Barranquilla, inspirados en

Jóvenes en Barranquilla, inspirados en el Stream Fighters de Westcol, se retaron en una pelea: uno terminó muerto

Santiago Londoño, el delantero de la selección Colombia, fue elegido entre las promesas del fútbol mundial por The Guardian

Colombianos en redes sociales se burlaron de la selección de Argentina que perdió con Marruecos en el Mundial Sub-20: “El fútbol no olvida”

Publicaron audios del VAR del partido de Pasto vs. Nacional: técnico insinuó favorecimientos para el ‘Verdolaga’

Por qué el Cruz Azul multará a jugadores de la selección Colombia: “Los angelitos algo hicieron después del juego”