Colombia

Corte Constitucional ordenó a Petro disculparse por llamar “muñecas de la mafia” a mujeres periodistas

El presidente colombiano tiene cinco días para ofrecer disculpas públicas por sus palabras durante la posesión de Iris Marín Ortiz, luego de que la Corte Constitucional fallara a favor de las profesionales afectadas

Lina Muñoz Medina

Por Lina Muñoz Medina

Guardar
La Corte Constitucional ordena a
La Corte Constitucional ordena a Gustavo Petro retractarse por llamar “muñecas de la mafia” a periodistas - crédito Presidencia de la República/Colprensa

La Corte Constitucional de Colombia exigió al presidente Gustavo Petro retractarse públicamente y pedir disculpas a las mujeres periodistas, tras considerar que sus declaraciones durante la posesión de la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, constituyeron una forma de violencia simbólica y discriminación de género.

El tribunal estableció un plazo máximo de cinco días para que el mandatario cumpla la orden mediante una alocución presidencial dedicada exclusivamente a este asunto.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El origen de la controversia se remonta al 30 de agosto de 2024, cuando Petro pronunció un discurso en el que, al referirse a la cobertura mediática de las protestas sociales, afirmó:

“Las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar y a decir ¡basta!”. Estas palabras, según la Corte Constitucional, vulneraron los derechos fundamentales de las comunicadoras a la libertad de expresión, a vivir una vida libre de violencias y a la no discriminación.

La sentencia SU-432/25 fue emitida
La sentencia SU-432/25 fue emitida por la Sala Plena de la Corte Constitucional con ponencia de Lina Marcela Escobar Martínez - crédito X

El proceso judicial se inició a partir de dos acciones de tutela presentadas de manera independiente: una por Germán Calderón España y otra por un grupo de mujeres periodistas representadas por un apoderado judicial.

Ambas solicitudes fueron acumuladas y conocidas en primera instancia por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, que inicialmente declaró improcedente la tutela por falta de legitimación en la causa. Sin embargo, la Sala Plena de la Corte Constitucional, con ponencia de la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez, revocó los fallos previos y ordenó la retractación y disculpas públicas del presidente.

En su sentencia, la Corte Constitucional subrayó que los servidores públicos, y en particular el jefe de Estado, tienen la obligación constitucional e internacional de prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer, incluyendo la violencia simbólica y digital.

El tribunal enfatizó que el lenguaje utilizado por Gustavo Petro no está protegido por la libertad de expresión, ya que “constituyó una forma de violencia y que perpetuó la discriminación de las mujeres periodistas”.

La Corte subraya la obligación
La Corte subraya la obligación de los servidores públicos de prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, incluyendo la simbólica y digital - crédito Corte Constitucional

El fallo también exige que, además de la alocución presidencial, se incluya una nota aclaratoria en el video y la transcripción del discurso original, en la que se reconozca que las manifestaciones que asociaron a las periodistas con “muñecas de la mafia” y las responsabilizaron de construir la tesis del terrorismo en la protesta “no fueron adecuadas, en los términos de esta sentencia”, según lo dispuesto por la Corte Constitucional.

La decisión fue acompañada de aclaraciones de voto de los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Carlos Camargo Assis. Ibáñez consideró que la sentencia representa un avance en la protección de las mujeres periodistas frente a la violencia simbólica y la discriminación, aunque opinó que el tribunal debió profundizar en el análisis a la luz de tratados internacionales como la Convención de Belém do Pará y la Cedaw, e incluso extender los efectos de la decisión a todas las comunicadoras en situaciones similares.

Las palabras de Petro durante
Las palabras de Petro durante la posesión de Iris Marín Ortiz vulneraron derechos fundamentales de las comunicadoras, según la Corte - crédito Presidencia

Por su parte, Camargo destacó la responsabilidad reforzada de los servidores públicos, especialmente del presidente, al expresarse en público, y recordó que la libertad de expresión de los altos dignatarios está cualificada por el impacto de sus palabras, que pueden fomentar entornos hostiles o de exclusión en contextos de polarización.

La Corte Constitucional también ordenó al presidente abstenerse de emitir en el futuro mensajes o publicaciones que vulneren los derechos a la no discriminación y a una vida libre de violencia de género y digital de las accionantes o de las mujeres periodistas en general.

El tribunal resaltó el riesgo especial que enfrentan las mujeres periodistas, que son más vulnerables a la violencia basada en género tanto en espacios físicos como digitales.

Temas Relacionados

Muñecas de la mafiaCorte ConstitucionalGustavo PetroPeriodistas colombianosConsejo de EstadoDisculpas públicasColombia-Noticias

Más Noticias

Dayro Moreno salió al paso tras críticas por ausencia con Once Caldas: “Mucho morbo, mucha maric...”

El delantero tolimense no ha sido tenido en cuenta por el cuadro Albo, que pelea por clasificar a los cuadrangulares, por presuntos problemas de indisciplina tras la eliminación en la Copa Sudamericana

Dayro Moreno salió al paso

Madre de Harold Aroca denunció amenazas luego del asesinato del adolescente en Bogotá: “Me dijeron que si me veían me mataban”

Los padres del menor asesinado aseguraron que tuvieron que abandonar el sector donde residían por las amenazas

Madre de Harold Aroca denunció

Inician intervenciones 24 horas en la Estación 7 del metro de Bogotá: anuncian nuevos cierres viales

Medidas especiales buscan minimizar afectaciones mientras se ejecutan maniobras logísticas y se consolida la infraestructura del proyecto

Inician intervenciones 24 horas en

Destapan presunta maquinaria electoral liderada por el gobernador de Nariño para favorecer a candidata del Pacto Histórico

Los demandantes sostienen que la estrategia, coordinada por Luis Alfonso Escobar, se basa en la celebración masiva de convenios solidarios con Juntas de Acción Comunal, con el fin de impulsar la campaña de Rosaurina Guevara

Destapan presunta maquinaria electoral liderada

Día sin carro y sin moto en Tunja: más de 30.000 vehículos dejarán de circular el 22 de octubre, conozca las excepciones

El decreto municipal establece multas y la inmovilización de automotores durante la jornada, mientras se habilitan corredores viales estratégicos y se exceptúan servicios esenciales para garantizar la movilidad mínima

Día sin carro y sin
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Judicializan a un hombre que

Judicializan a un hombre que engañó a un campesino que sería presentado como “baja en combate”

El audio con el que vinculan a alias Chejo con amenazas de desplazamiento forzado en Antioquia: “Que se quede una persona por casa si tiene que ordeñar”

Reportan combate activo entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes de las disidencias en plena jornada electoral, en Cauca

Videos: tensión en Tibú por patrullaje del ELN y disparos al aire tras la presencia del Ejército en la zona

Video: hallan dos cuerpos con heridas de bala tirados en la carretera en la vía Medellín-Anorí

ENTRETENIMIENTO

Las series más vistas en

Las series más vistas en Netflix Colombia para pasar horas frente a la pantalla

Karol G deslumbró con un ‘look’ muy diferente en la portada de Vogue México y Latinoamérica

Vicky Hernández se despachó contra la industria televisiva en Colombia por “abandonar” a Gustavo Angarita en su funeral

Creador de contenido que estuvo en el ‘Stream Fighters 4’ aseguró que Westcol le robó el dinero de su premio: “Yo seguiré aquí luchando”

Karen Sevillano reveló qué fue lo más duro de estar en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Sufrí”

Deportes

Dayro Moreno salió al paso

Dayro Moreno salió al paso tras críticas por ausencia con Once Caldas: “Mucho morbo, mucha maric...”

Jhon Jader Durán volvió a los entrenamientos con el Fenerbahce: podría regresar a la acción frente a poderoso equipo alemán

Javier Fernández, ‘El cantante del gol’, se destapó tras su polémica salida de RCN: “No tengo reemplazo”

Jóvenes en Barranquilla, inspirados en el Stream Fighters de Westcol, se retaron en una pelea: uno terminó muerto

Santiago Londoño, el delantero de la selección Colombia, fue elegido entre las promesas del fútbol mundial por The Guardian