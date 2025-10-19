Colombia

Vicky Dávila señaló que los criminales tienen que pagar por el mal que han hecho: “Los vamos a perseguir hasta derrotarlos”

Tras los atentados recientes contra policías y militares, la periodista reclamó acciones inmediatas y el uso de inteligencia artificial para reforzar la seguridad

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Vicky Dávila se pronunció sobre
Vicky Dávila se pronunció sobre ataques terroristas en Colombia a la Fuerza Pública - crédito Colprensa

La precandidata presidencial Vicky Dávila enfatizó la urgencia de una respuesta estatal contundente tras los recientes atentados contra la fuerza pública y la Policía Nacional.

En su cuenta de X, Dávila expresó: “NO MÁS MIEDO. Los criminales tienen que pagar por todo el daño que han hecho”.

Su mensaje apuntó directamente a los grupos armados responsables, a quienes advirtió que el Estado no cederá territorio ni permitirá que los ciudadanos sean sometidos por la violencia.

Dávila subrayó: “No vamos a permitir que aterroricen a los colombianos y se apoderen del territorio”.

Añadió también que las autoridades actuarán con determinación: “Los vamos a perseguir cada minuto hasta derrotarlos con la ley y la firmeza de un Gobierno decidido a defender la vida y los bienes de los ciudadanos y la seguridad nacional”.

Dávila instó al Gobierno Petro
Dávila instó al Gobierno Petro a no ceder territorio ante la criminalidad y a mejorar la colaboración ciudadana mediante recompensas eficaces - crédito @VickyDavilaH

Durante una conferencia el 18 de octubre de 2025, la también periodista planteó la necesidad de potenciar la seguridad con apoyo tecnológico y mayor articulación institucional.

“Vamos a tomar lo mejor de esa seguridad democrática para meterle inteligencia. Recuperamos la inteligencia militar y policial, hacemos unos reintegros, tenemos un gran consejo de retirados que nos ayude a guiar las fuerzas y le metemos inteligencia artificial y tecnología”, afirmó.

Esta propuesta busca optimizar la prevención de actos delictivos y mejorar la capacidad de reacción de las instituciones encargadas del orden público.

Uno de los puntos centrales de su intervención fue el llamado a fortalecer las recompensas y la colaboración ciudadana.

Señaló: “Aquí hay algo fundamental: las recompensas. ¿A ustedes les gusta la colaboración ciudadana o no? Para prevenir. Es muy, pero muy importante. Pero que la recompensa sea buena”.

En su opinión, incentivar la participación de la ciudadanía resulta esencial para anticipar hechos delictivos y desmantelar estructuras criminales.

Los recientes hechos de violencia contra uniformados han generado preocupación y repudio en diferentes sectores sociales y políticos.

Vicky Dávila habló de cómo
Vicky Dávila habló de cómo enfrentar la violencia en Colombia - crédito @VickyDavilaH - crédito Vicky Davila/Facebook

Autoridades locales y nacionales reiteraron el compromiso de proteger a la población y enfrentar con decisión a las organizaciones ilegales. Según datos oficiales, estas acciones violentas han dejado víctimas mortales y heridos en varias regiones de Colombia.

Para Vicky Dávila, el empleo de inteligencia artificial y tecnología representa un paso necesario, mientras que el respaldo de líderes retirados aporta experiencia para orientar a las fuerzas de seguridad.

La reactivación de estos mecanismos se perfila como una alternativa frente a la compleja situación de seguridad del país.

Repunte de ataques con drones en el Cauca dejó heridos y daños a la fuerza pública

La fuerza pública enfrentó una jornada de ataques con explosivos lanzados desde drones en el departamento del Cauca.

Fuentes del Ejército Nacional y la Policía Nacional confirmaron que los responsables son miembros de las disidencias de las Farc, quienes utilizaron aeronaves no tripuladas para perpetrar estas acciones durante la tarde del sábado 18 de octubre de 2025.

Un policía y un soldado sufrieron heridas por esquirlas generadas tras la detonación de los artefactos explosivos.

Dos explosivos fueron lanzados a
Dos explosivos fueron lanzados a la estación de Policía de El Bordo, Cauca - crédito Redes sociales/X

Entre los afectados también se encuentra un miembro de la Fuerza Aérea, identificado como Segundo Vargas Simanca, quien resultó lesionado en uno de los incidentes.

El episodio ocurrió en El Bordo, cabecera municipal de El Patía, al sur del Cauca, donde integrantes de las disidencias lanzaron dos cargas explosivas desde drones contra la estación de Policía.

Según testigos, como Guido Urbano, la población civil experimentó temor y comercios cerraron rápidamente tras las explosiones.

“Me tocó devolverme para la finca porque tras esas explosiones, lo que hicieron los comerciantes de este poblado fue cerrar inmediatamente sus establecimientos”, relató Urbano.

El alcalde de El Patía, Jhon Jairo Fuentes, rechazó los hechos y precisó que las lesiones producidas a los uniformados no ponen en riesgo sus vidas.

En el caso del policía Juan Andrés Suárez Daza, recibió atención primaria en el hospital local antes de ser trasladado a un centro asistencial en Popayán; su estado es estable, detalló la Policía Nacional.

Las autoridades informaron que la explosión provocó daños materiales en la infraestructura de la base policial. El mandatario municipal destacó la importancia estratégica de El Patía y advirtió que esta región continúa siendo objetivo de acciones armadas por parte de grupos criminales.

