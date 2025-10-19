Sectores cercanos al Gobierno reaccionaron a la arremetida de Donald Trump contra Gustavo Petro: “Exigimos respeto por el presidente”

Congresistas del Pacto Histórico calificaron de amenazas las declaraciones de Donald Trump, llamaron a la unidad nacional y exigieron acciones diplomáticas para proteger la soberanía y la dignidad de Colombia - crédito Presidencia - Carlos Barria/Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó al mandatario colombiano Gustavo Petro de ser el “jefe del narcotráfico” y anunció la suspensión de cualquier tipo de ayuda económica o subsidios enviados desde Washington a Colombia. Esta declaración profundizó las ya existentes tensiones diplomáticas con Bogotá, incorporando un nuevo capítulo a los desacuerdos entre ambos gobiernos tras el regreso de Trump al poder.

Frente a esta nueva escalada en la relación con Estados Unidos, sectores cercanos al Gobierno de Gustavo Petro manifestaron su respaldo al presidente, expresando sus posturas a través de redes sociales. Varios dirigentes alineados con el Ejecutivo utilizaron estas plataformas para defender a Petro y cuestionar las afirmaciones de Trump, lo que intensificó el debate público sobre la relación bilateral y las posibles repercusiones internacionales para Colombia.

La senadora del Pacto Histórico María José Pizarro sostuvo que las acusaciones contra Gustavo Petro corresponden a una represalia vinculada a su postura sobre el conflicto en Gaza y su condena a las violaciones al Derecho Internacional Humanitario.

Recalcó que el Gobierno ha sido el más efectivo en la lucha contra el narcotráfico en la historia reciente del país, destacando los altos niveles de incautación de cocaína y el impacto sobre las redes criminales.

Finalmente, exigió respeto para el presidente Petro y pidió una respuesta diplomática firme ante estos señalamientos.

“Mientras @petrogustavo alza la voz para denunciar el genocidio en Gaza y condena las ejecuciones extrajudiciales que violan el DIH, es atacado con acusaciones sin pruebas. Un predecible represalia porque Petro no se doblega. Una mentira no tapa la verdad: este es el gobierno que más ha golpeado al narcotráfico en la historia reciente de Colombia. Somos el país que más cocaína incauta en el mar y el que más afecta las estructuras de los grandes capos. Exigimos respeto por el presidente @petrogustavo y esperamos una movilización diplomática internacional contundente ante estas calumniosas afirmaciones”, comentó la congresista.

El representante del Pacto Histórico David Racero calificó las declaraciones de Donald Trump como una amenaza directa tanto para Gustavo Petro como para el pueblo colombiano.

“Esta es una amenaza directa contra el presidente @petrogustavo y el pueblo colombiano. Desde el congreso de la república rechazamos contundentemente las declaraciones mentirosas del presidente Trump y su clara intención de amenaza violenta contra Colombia. Rodeamos al presidente Petro e invitamos a todas las fuerzas políticas, sectores económicos y movimientos sociales a rechazar las declaraciones del presidente Trump que atentan contra la soberanía y la dignidad del pueblo colombiano”, comentó Racero.

El senador y precandidato presidencial Iván Cepeda denunció que las acusaciones de Donald Trump forman parte de una política de agresión contra Colombia, señalando la contradicción de tales señalamientos provenientes desde un país con alto consumo de drogas. Reafirmó que la molestia de Trump radica en la postura digna e independiente de Gustavo Petro.

“El presidente de Estados Unidos sigue escalando su política de agresión contra Colombia. Ahora llama al presidente @petrogustavo “líder del narcotráfico”. Lo dice él: el Jefe de Estado del país que tiene 5 millones de consumidores de cocaína, y un mercado en expansión de todo tipo de drogas ilícitas. Su furia es que en Colombia tenemos un mandatario digno, que no se arrodilla y que exige que EEUU asuma su responsabilidad en el problema del narcotráfico", dijo Cepeda.

La senadora Martha Peralta rechazó de forma contundente las acusaciones realizadas por Donald Trump contra Gustavo Petro y el Estado colombiano, calificándolas de infundadas, irrespetuosas y desinformadas.

“Presidente Trump, somos Colombia, no Columbia. Ni sabe cómo se llama nuestro país. Desde el Senado de Colombia, rechazo de manera categórica y enérgica las acusaciones infundadas, irrespetuosas y peligrosamente desinformadas emitidas por el expresidente Donald J. Trump contra el Presidente @petrogustavo y contra el Estado colombiano”, escribió Peralta.

A lo anterior añadió: “Colombia no se arrodilla ante amenazas ni chantajes, vengan de donde vengan. Somos una nación soberana que ha pagado con sangre el precio de una guerra contra el narcotráfico que se ha librado, durante décadas, muchas veces bajo las reglas impuestas por otros, mientras en el norte no se detiene el consumo que alimenta esta cadena de muerte”.

La congresista Clara López señaló que las declaraciones de Donald Trump representan una amenaza contra la soberanía de Colombia, utilizadas como herramienta para intimidar a quienes no ceden ante sus presiones. Ratificó su respaldo al país y al presidente Gustavo Petro.

“La irresponsable afirmación del presidente @realDonaldTrump contra el presidente @petrogustavo es una nueva amenaza del gran garrote que utiliza para amedrentar y someter la soberanía de países que no se arrodillan. Con amigos así para que enemigos. Estamos firmes con Colombia y el presidente Petro”, dijo.

De igual manera el líder político del partido Comunes, Rodrigo Londoño dio su opinión del tema diciendo: "Las declaraciones de Trump contra el Presidente @petrogustavo son simplemente absurdas y están motivadas por odio racial y clasista. El imperialismo y el colonialismo no aceptan que los pueblos del sur seamos libres y autónomos, mientras bregamos por construir justicia social".

