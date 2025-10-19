Colombia

Estados Unidos le declaró la guerra al ELN tras confirmar que embarcación neutralizada les pertenecía: “Son la Al Qaeda del occidente”

Pete Hegseth, secretario de Guerra, indicó que tienen pruebas de que la lancha hacía recorridos recurrentes hacia Estados Unidos con grandes cargamentos de cocaína, lo que llevó a atacarla de forma letal el viernes 17 de octubre

Jhoan Pardo

Por Jhoan Pardo

Guardar
Según el Gobierno de Estados
Según el Gobierno de Estados Unidos, la lancha interceptada el 17 de octubre de 2025 era del ELN - crédito red social X

En la mañana del domingo 19 de octubre, el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó que la embarcación atacada el viernes 17 pertenecía al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Según informó el funcionario norteamericano, las instituciones de inteligencia tenían conocimiento de que dicha lancha ya había hecho recorridos en territorio norteamericano y, en varias ocasiones, transportó grandes cargamentos de cocaína por una vieja ruta del narcotráfico.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El 17 de octubre, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque afiliado al Ejército de Liberación Nacional (ELN), una organización terrorista designada, que operaba en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos”, señaló.

Hegseth aclaró que el ataque contra la embarcación se dio en aguas internacionales y, en su actuar, fueron abatidos tres presuntos integrantes del grupo guerrillero colombiano con fuerte presencia en la frontera con Venezuela.

Ataque de EEUU a una
Ataque de EEUU a una presunta "narcolancha" del ELN - crédito red social X

Nuestra inteligencia tenía conocimiento de que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, navegaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba cantidades sustanciales de narcóticos. Durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales, se encontraban tres narcoterroristas a bordo. Los tres terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida”, continuó el secretario.

Finalmente, Hegseth aseguró que el ELN, considerado grupo terrorista por los Estados Unidos, sería el equivalente al Al Qaeda en América, por lo que advirtió que seguirá desplegando toda su capacidad operativa para atacar cualquier embarcación ilícita.

Estos cárteles son la Al Qaeda del hemisferio occidental, que usa la violencia, el asesinato y el terrorismo para imponer su voluntad, amenazar nuestra seguridad nacional y envenenar a nuestro pueblo. El ejército estadounidense tratará a estas organizaciones como los terroristas que son: serán perseguidos y aniquilados, igual que Al Qaeda”, concluyó el funcionario norteamericano.

Las declaraciones desde el Gobierno estadounidense se dan justo después de que se desatara una crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos por cuenta de la decisión del presidente Donald Trump de acabar con todos los apoyos económicos al país.

El secretario de Guerra de
El secretario de Guerra de Estados Unidos confirmó que la lancha atacada el 17 de octubre es del ELN - crédito red social X

Entre las razones del mandatario estadounidense, que de paso acusó a Petro de ser un líder narcotraficante, se encuentran las denuncias del presidente colombiano sobre la presunta violación de la soberanía de Colombia al lanzar un misil contra una lancha, supuestamente, en Santa Marta el 15 de septiembre, lo que habría causado la muerte de Alejandro Carranza, un pescador de 40 años, y la destrucción de su familia.

El mandatario afirmó que este ataque representa una ofensa directa al país y exigió que el caso sea presentado ante el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la ONU para evaluar el presunto incumplimiento de las normas internacionales.

Asimismo, tras la operación militar comunicada por el presidente Donald Trump el 14 de octubre de 2025, en la que murieron seis personas durante un ataque a una embarcación vinculada al narcotráfico cerca de la costa de Venezuela, Petro sostuvo que Estados Unidos “desoyó” una resolución de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas impulsada por Colombia, que exige supeditar las políticas antidrogas al respeto de los derechos humanos.

Gustavo Petro sobre los ataques
Gustavo Petro sobre los ataques a lanchas - crédito @petrogustavo/X

El jefe de Estado destacó que, desde la aprobación de esta resolución, 27 latinoamericanos han sido asesinados, incluidos los seis fallecidos en el incidente más reciente.

En su cuenta de X, Petro cuestionó la cobertura de los medios nacionales y reiteró que el país norteamericano “ofendió el territorio nacional de Colombia y asesinó a un colombiano trabajador honesto”.

Además, calificó la adopción por consenso de la resolución “de las políticas de drogas en los derechos humanos” por parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como “uno de los mayores triunfos diplomáticos de Colombia”, al establecer que las políticas públicas sobre drogas tienen implicaciones directas en los derechos humanos.

Temas Relacionados

Lancha Estados UnidosELNSecretario de Guerra Estados UnidosPete HegsethNarcotráfico ColombiaColombia-noticias

Más Noticias

Kevin Mier y Willer Ditta incumplieron la fecha de regreso a México y tuvieron problemas en Cruz Azul tras partidos de la selección Colombia

El portero y el defensor, referentes del equipo mexicano, no fueron tenidos en cuenta en una nueva edición del clásico joven de México ante el Club América

Kevin Mier y Willer Ditta

Colombia vs. España - EN VIVO: fecha 1 del grupo E de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

La Tricolor femenina, subcampeona en la edición 2022 del certamen, enfrenta un duro grupo junto a Costa de Marfil y Corea del Sur

Colombia vs. España - EN

EN VIVO| Crisis entre Colombia y Estados Unidos se agudiza: Gustavo Petro respondió a Trump por acusarlo de ser “líder del narcotráfico”

La decisión del presidente Donald Trump de cortar los recursos destinados a Colombia y acusar al mandatario colombiano de no actuar frente a la producción y exportación de drogas dejó fuertes reacciones en ambos países

EN VIVO| Crisis entre Colombia

Las palabras de Andrea Valdiri tras ganar en ‘Stream Fighters 4′: “Tengo pena”

El abandono de Yina Calderón al inicio de la pelea, durante un evento de Westcol, desata la molestia de Valdiri y del público, mientras la influenciadora agradece el apoyo de sus seguidores

Las palabras de Andrea Valdiri

Ejército y Armada encuentran depósito de explosivos ligado al Clan del Golfo en Nechí, Antioquia

El hallazgo incluyó más de cien barras de Indugel, minas y radios de comunicación, lo que revela la capacidad logística de la subestructura Manuel Alexander Ariza Rosario

Ejército y Armada encuentran depósito
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video: hallan dos cuerpos con

Video: hallan dos cuerpos con heridas de bala tirados en la carretera en la vía Medellín-Anorí

Director de medio alternativo amenazado de muerte vuelve a irse del país: “Volví de mi primer exilio pensando que con Petro iba a ser diferente”

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

ENTRETENIMIENTO

Las palabras de Andrea Valdiri

Las palabras de Andrea Valdiri tras ganar en ‘Stream Fighters 4′: “Tengo pena”

Controversia en ‘Stream Fighters 4’: Westcol veta a Yina Calderón tras su rápida derrota contra Andrea Valdiri

Colombia sigue reaccionando con memes a ‘Stream Fighters 4’: Yina Calderón la burla de la noche

20 segundos en ‘Stream Fighters 4’: Así fueron los puños de Andrea Valdiri que dejaron contra las cuerdas a Yina Calderón

Lista de los artistas más vistos hoy en YouTube Colombia

Deportes

Kevin Mier y Willer Ditta

Kevin Mier y Willer Ditta incumplieron la fecha de regreso a México y tuvieron problemas en Cruz Azul tras partidos de la selección Colombia

Colombia vs. España - EN VIVO: fecha 1 del grupo E de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

La rabieta de Juan Fernando Quintero tras ser sustituido en la victoria de River Plate: insulto y golpe al banco de suplentes

David Alonso consiguió su tercer podio en la temporada de Moto2: así fue la carrera del colombiano en el GP de Australia

Los memes y reacciones tras el retiro de Yina Calderón en el Stream Fighters 4 en Bogotá