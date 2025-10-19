Ministro de defensa del gobierno Petro aseguró que las declaraciones del presidente Donald Trump son un “irrespeto” para el país

Ministros reaccionaron a las declaraciones de Donald Trump sobre Gustavo Petro - crédito @realdonaldtrump/IG | @gustavopetrourrego/IG

Las recientes declaraciones de Donald Trump, en las que calificó al presidente Gustavo Petro como “un líder del narcotráfico que fomenta fuertemente la producción masiva de drogas, en grandes y pequeños campos, en toda Colombia”, generaron rápidas reacciones dentro del Gobierno colombiano.

El mandatario estadounidense sostuvo en la red Truth Social que Petro “no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala provenientes de Estados Unidos, que no son más que una estafa a largo plazo para América”. Asimismo, Trump anunció la “cancelación inmediata de todos los recursos hacia Colombia”, decisión que pone en riesgo la financiación de las Fuerzas Militares y afecta directamente la economía estatal.

El jefe de la cartera de Defensa defendió a Petro de las declaraciones de Trump en Truth Social - crédito X

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó como un irrespeto a Colombia cualquier declaración que ataque al presidente de la República en los términos utilizados por Donald Trump. Sánchez subrayó que Gustavo Petro fue elegido democráticamente y afirmó que puede dar fe del empeño del mandatario para neutralizar el narcotráfico.

“Si hay algún país que haya empleado todas sus capacidades y también haya perdido hombres y mujeres combatiendo el narcotráfico, y que hemos visto que en el último año se ha incrementado aún más esta ofensiva por parte de Colombia, vuelvo y, y ratifico, es Colombia ese país que tiene una convicción, un compromiso absoluto por neutralizar el narcotráfico de mano de la fuerza pública y el comandante de las Fuerzas Armadas. Es el presidente de la República, pero también es el presidente de los colombianos”, sentenció el funcionario en una rueda de prensa.

