Colombia

Ministro de defensa del gobierno Petro aseguró que las declaraciones del presidente Donald Trump son un “irrespeto” para el país

Uno de los primeros en dar declaraciones al respecto fue el jefe de la cartera de Defensa, Pedro Sánchez, al afirmar que el país ha luchado incansablemente contra la producción de droga

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

Guardar
Ministros reaccionaron a las declaraciones
Ministros reaccionaron a las declaraciones de Donald Trump sobre Gustavo Petro - crédito @realdonaldtrump/IG | @gustavopetrourrego/IG

Las recientes declaraciones de Donald Trump, en las que calificó al presidente Gustavo Petro como “un líder del narcotráfico que fomenta fuertemente la producción masiva de drogas, en grandes y pequeños campos, en toda Colombia”, generaron rápidas reacciones dentro del Gobierno colombiano.

El mandatario estadounidense sostuvo en la red Truth Social que Petro “no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala provenientes de Estados Unidos, que no son más que una estafa a largo plazo para América”. Asimismo, Trump anunció la “cancelación inmediata de todos los recursos hacia Colombia”, decisión que pone en riesgo la financiación de las Fuerzas Militares y afecta directamente la economía estatal.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El jefe de la cartera de Defensa defendió a Petro de las declaraciones de Trump en Truth Social - crédito X

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó como un irrespeto a Colombia cualquier declaración que ataque al presidente de la República en los términos utilizados por Donald Trump. Sánchez subrayó que Gustavo Petro fue elegido democráticamente y afirmó que puede dar fe del empeño del mandatario para neutralizar el narcotráfico.

Si hay algún país que haya empleado todas sus capacidades y también haya perdido hombres y mujeres combatiendo el narcotráfico, y que hemos visto que en el último año se ha incrementado aún más esta ofensiva por parte de Colombia, vuelvo y, y ratifico, es Colombia ese país que tiene una convicción, un compromiso absoluto por neutralizar el narcotráfico de mano de la fuerza pública y el comandante de las Fuerzas Armadas. Es el presidente de la República, pero también es el presidente de los colombianos”, sentenció el funcionario en una rueda de prensa.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Gustavo PetroDonald TrumpMinistros de Gustavo PetroPedro SánchezMinistro de DefensaNarcotráfico en ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Controversia en ‘Stream Fighters 4’: Westcol veta a Yina Calderón tras su rápida derrota contra Andrea Valdiri

La contienda entre las creadoras Yina Calderón y Andrea Valdiri terminó en decepción luego de que la DJ se retirara antes de completar el primer asalto en el Coliseo MedPlus de Bogotá ante miles de espectadores

Controversia en ‘Stream Fighters 4’:

Colombia vs. España - EN VIVO: fecha 1 del grupo E de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

La Tricolor femenina, subcampeona en la edición 2022 del certamen, enfrenta un duro grupo junto a Costa de Marfil y Corea del Sur

Colombia vs. España - EN

Piter Albeiro se unió a las críticas en contra de Juan Manuel Santos luego de vídeo del expresidente cuestionando a los extremos: “Callese traidor”

El humorista Omar Alejandro Leiva criticó al expresidente colombiano luego de que este pidiera frenar la división política, sumándose a las voces que rechazan sus declaraciones sobre la situación nacional

Piter Albeiro se unió a

Vicky Dávila señaló que los criminales tienen que pagar por el mal que han hecho: “Los vamos a perseguir hasta derrotarlos”

Tras los atentados recientes contra policías y militares, la periodista reclamó acciones inmediatas y el uso de inteligencia artificial para reforzar la seguridad

Vicky Dávila señaló que los

EN VIVO| Crisis entre Colombia y Estados Unidos se agudiza: Gustavo Petro respondió a Trump por acusarlo de ser “líder del narcotráfico”

La decisión del presidente Donald Trump de cortar los recursos destinados a Colombia y acusar al mandatario colombiano de no actuar frente a la producción y exportación de drogas dejó fuertes reacciones en ambos países

EN VIVO| Crisis entre Colombia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video: hallan dos cuerpos con

Video: hallan dos cuerpos con heridas de bala tirados en la carretera en la vía Medellín-Anorí

Director de medio alternativo amenazado de muerte vuelve a irse del país: “Volví de mi primer exilio pensando que con Petro iba a ser diferente”

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

ENTRETENIMIENTO

Controversia en ‘Stream Fighters 4’:

Controversia en ‘Stream Fighters 4’: Westcol veta a Yina Calderón tras su rápida derrota contra Andrea Valdiri

Colombia sigue reaccionando con memes a ‘Stream Fighters 4’: Yina Calderón la burla de la noche

20 segundos en ‘Stream Fighters 4’: Así fueron los puños de Andrea Valdiri que dejaron contra las cuerdas a Yina Calderón

Lista de los artistas más vistos hoy en YouTube Colombia

El extraño mundo de Jack y otras 9 películas que conquistan a los usuarios de Disney+ en Colombia

Deportes

Colombia vs. España - EN

Colombia vs. España - EN VIVO: fecha 1 del grupo E de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

David Alonso consiguió su tercer podio en la temporada de Moto2: así fue la carrera del colombiano en el GP de Australia

Los memes y reacciones tras el retiro de Yina Calderón en el Stream Fighters 4 en Bogotá

Yina Calderón aguantó 20 segundos ante Andrea Valdiri en ‘Stream Fighters 4′: así se desarrolló el evento de Westcol en el Coliseo Medplus

Yina Calderón se retira del ring en plena pelea contra Andrea Valdiri y el público la abuchea: “Se cago”