María Fernanda Cabal contestó a críticas de Armando Benedetti al presidente de la Corte Constitucional: “Tú eres un iletrado incontenible”

El ministro del Interior, Armando Benedetti, expresó fuertes críticas contra Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, por la presentación de una ponencia que recomienda anular la reforma pensional impulsada por el Ejecutivo bajo la dirección de Gustavo Petro. A través de una publicación en su perfil de X, Benedetti calificó la propuesta de Ibáñez —que sugiere que la reforma viola la Constitución— como un “golpe de Estado”.

La senadora y precandidata del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, respondió a las declaraciones de Armando Benedetti con un mensaje directo. En su réplica a través de redes sociales, Cabal se refirió al ministro con una frase lapidaria: “Eres un iletrado incontenible”.

“Golpe de Estado! Resulta que ahora el líder de la oposición, “magistrado Ibáñez”, sabe más de la Ley Quinta que quien fue más de una década secretario general del Congreso, Gregorio Eljach, hoy Procurador! Hasta pasa por encima del Congreso! Una sola persona!“, aseveró el ministro del Interior en un mensaje de su cuenta de X.

Frente a dichas declaraciones, la senadora María Fernanda Cabal respondió a Armando Benedetti con un mensaje contundente en el que defendió la trayectoria del magistrado Jorge Enrique Ibáñez y criticó duramente las acusaciones del ministro. Cabal rechazó cualquier insinuación de irregularidad por parte de la Corte Constitucional y pidió frenar los ataques provenientes del Gobierno.

“Tú eres un iletrado incontenible frente a una mente lúcida como la del Mg Ibáñez. ¡Ni siquiera tenía quorum decisorio! No más golpes de Estado desde el ejecutivo que ahora adjudican a la Corte. No más delincuentes pasando por encima de la ley”, escribió por medio de su cuenta en la red social X la legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República.

En cuanto a las palabras de Benedetti también compartió un video en redes sociales, el jefe de la cartera aseguró que es falso que la Cámara de Representantes no haya subsanado el vicio de trámite que advirtió la Corte Constitucional en su momento y recordó que el procurador General de la Nación coincide en esa premisa.

“Lo que aquí hay es solamente una cosa vil por parte del magistrado Ibañez, de quererle hacerle daño al presidente Petro, llevándose a más de tres millones de, eh, adultos mayores por delante”, añadió.

Y es que, en el informe del presidente de la Corte Constitucional criticado por Benedetti, Ibáñez sostuvo que los problemas de procedimiento identificados durante las sesiones extraordinarias del 27 y 28 de junio en la Cámara de Representantes persistieron y no fueron subsanados al devolver la reforma pensional al legislativo.

El documento también recoge diversas objeciones esgrimidas por miembros del Congreso, incluyendo dudas sobre la validez del quórum que permitió definir el orden del día y posibles fallas en la convocatoria de estas sesiones extraordinarias, en la que fue aprobada nuevamente una de las reformas clave para el actual Gobierno.

En dicha ponencia se lee lo siguiente: “Si la convocatoria del Presidente al Congreso de la República para llevar a cabo sesiones extraordinarias incumple con alguno de tales requisitos, no produce efecto alguno, y, por lo tanto, los actos que en dichas sesiones se produzcan ”carecerán de validez”.

Según la perspectiva de Jorge Enrique Ibáñez, una de las mayores irregularidades en el proceso fue que solo pasaron cinco horas entre la emisión del decreto que convocaba a las sesiones y el arranque de la plenaria.

“Sin embargo, el artículo 138 de la Ley 5 de 1992establece que la citación de los congresistas a las sesiones plenarias debe hacerse ‘expresamente por la secretaría y en oportunidad’, se lee, recordando que la jurisprudencia ha interpretado este artículo “como un plazo mínimo de tres días naturales, con el fin de garantizar que los representantes puedan prepararse adecuadamente para participar en el debate”, dijo el magistrado en su ponencia.