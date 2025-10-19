Colombia

Intento de robo en Cartagena terminó con asaltante herido y capturado

El enfrentamiento ocurrió luego de que el sospechoso intentó despojar a un conductor, que respondió a los disparos

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

La identidad del hombre capturado
La identidad del hombre capturado todavía no se conoce - crédito Colprensa

Un intento de atraco registrado en la mañana del 19 de octubre de 2025 en Villagrande de Indias, entre Cartagena y Turbaco, terminó con un presunto asaltante herido y capturado.

Testigos se acercaron al lugar luego de observar a dos hombres armados y, poco después, supieron que uno de ellos habría intentado despojar a un conductor de sus pertenencias.

De acuerdo con la información obtenida por El Universal, el supuesto atracador interceptó a su víctima y, tras desenfundar un arma de fuego, le exigió que entregara sus objetos de valor.

Sin embargo, el conductor portaba un arma y disparó en repetidas ocasiones, hiriendo al atacante en las piernas. El conductor abandonó la escena mientras decenas de personas se congregaron en el sitio.

El conductor hirió en repetidas
El conductor hirió en repetidas ocasiones con arma de fuego a su atacante - crédito Pixabay

La Policía Metropolitana de Cartagena trasladó al herido, cuya identidad aún no se ha hecho pública, a una clínica después de capturarlo por su presunta participación en el intento de robo, informó el medio citado.

Las autoridades reportaron que el detenido se encuentra bajo su custodia.

Capturas en Cartagena en el 2025

Con corte a octubre de 2025, la Policía Metropolitana de Cartagena ha registrado la captura de 5.213 personas por distintos delitos, incluyendo 101 por homicidio y 685 por porte ilegal de armas de fuego.

Se han incautado 585 armas ilegales, como explicó el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana.

El oficial afirmó: “Este golpe es una respuesta institucional por parte de la Policía Nacional, en un trabajo contundente contra las estructuras delincuenciales que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana”.

Mototaxista fue asesinado a tiros dentro de un billar en El Carmen de Bolívar

Un nuevo episodio de violencia estremeció este viernes 17 de octubre de 2025 a El Carmen de Bolívar, en Cartagena, tras el asesinato de Luis Armando Martínez Moreno en el barrio El Prado, sector conocido como La Polaca.

Sicarios entraron a un billar
Sicarios entraron a un billar y mataron a Luis Martínez Moreno - crédito Colprensa

El hecho se presentó en horas de la tarde, cuando la localidad se encontraba bajo una intensa lluvia que no impidió a los agresores ejecutar el ataque.

De acuerdo con versiones preliminares, Martínez Moreno, dedicado al servicio de mototaxismo, se encontraba al interior de un billar del sector cuando fue sorprendido por individuos armados.

Sin pronunciar palabra, los atacantes ingresaron al establecimiento y descargaron varios disparos contra la víctima. Los impactos fueron fatales, y el cuerpo de Martínez Moreno quedó tendido en el piso, rodeado de charcos de agua y sangre que acentuaron la escena de consternación.

Al identificarse la víctima, amigos y familiares acudieron de inmediato al lugar. La reacción de dolor se hizo visible ante la trágica imagen, mientras vecinos expresaban su desconcierto por la pérdida.

La víctima era reconocida en la comunidad como una persona trabajadora y dedicada a prestar servicios de transporte en motocicleta, labor por la que era ampliamente conocido.

Las autoridades municipales, acompañadas de funcionarios judiciales, atendieron la situación procediendo con el levantamiento del cadáver e iniciando la recolección de evidencias.

El CTI realizó el levantamiento
El CTI realizó el levantamiento del cuerpo - crédito Colprensa

En la zona se practicaron labores de inspección ocular y toma de testimonios a posibles testigos presentes durante el hecho.

Por el momento, las causas del ataque permanecen sin esclarecer, así como la identidad de los autores materiales, quienes huyeron tras cometer el crimen.

La Policía Nacional y la Fiscalía abrieron una investigación para determinar tanto las circunstancias del hecho como posibles motivaciones detrás de este caso que se suma a otros actos de sicariato que han afectado al municipio.

Las autoridades también hicieron un llamado a la comunidad para aportar información relevante que conduzca a la captura de los responsables y permita restituir la tranquilidad alterada por la violencia en la región.

El crimen de Luis Armando Martínez Moreno mantiene conmocionada a la población de El Carmen de Bolívar, donde los habitantes esperan medidas efectivas para frenar la ola de homicidios y garantizar la seguridad de quienes viven del trabajo diario.

