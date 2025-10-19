Gustavo Petro volvió a responder a Donald Trump y defendió su ideología política tras acusaciones de narcotráfico: “Yo no hago business”

Donald Trump, presidente de Estados Unidos; Gustavo Petro, presidente de Colombia - crédito AmCham Colombia/REUTERS/Cancillería de Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió nuevamente al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, que lo acusó públicamente de liderar el narcotráfico y amenazó con suspender la cooperación económica con el país sudamericano.

Gustavo Petro negó de manera tajante cualquier relación con el narcotráfico y criticó abiertamente las palabras de su homólogo estadounidense.

“Señor Trump, jamás Colombia ha sido grosera con EE. UU., al contrario, ha querido mucho su cultura. Pero usted es grosero e ignorante con Colombia”, expresó el mandatario colombiano en X.

Gustavo Petro negó de manera tajante cualquier relación con el narcotráfico y criticó abiertamente las palabras de su homólogo estadounidense - crédito @petrogustavo/X

Y agregó: “Pero usted es grosero e ignorante con Colombia. Léase, como si lo hizo, su encargado de negocios en Colombia, Cien Años de Soledad, y le aseguró que algo aprenderá de la soledad”.

Gustavo Petro fue enfático al poner distancia entre su filosofía de gobierno y el enfoque que atribuyó a Trump: “Yo no hago ‘business’, como usted, yo soy socialista, creo en la ayuda y el bien común y en los bienes comunes de la humanidad, el mayor de todos: la vida, puesta en peligro por su petróleo”.

Insistió en que no ha buscado enriquecimiento personal ni aceptación de conductas ilícitas. “Si yo no soy negociante, pues mucho menos narcotraficante, en mi corazón no hay codicias. Nunca pude entenderme con la codicia”, afirmó el presidente colombiano.

Desde su perspectiva, el narcotráfico y el delito surgen de una lógica capitalista que no comparte.

“Un mafioso es un ser humano que condensa lo mejor del capitalismo: la codicia, y yo soy lo contrario, un amante de la vida y por tanto un guerrero milenario de la vida. La codicia nos huye, porque la vida es más poderosa”, indicó el jefe de Estado.

El mandatario colombiano señaló que su disputa es de carácter personal con Trump, no con el pueblo estadounidense: “Yo respeto la historia, la cultura y los pueblos de los EE. UU. No son enemigos míos, ni los siento así. El problema es con Trump, no con los Estados Unidos”, precisó.

Gustavo Petro señaló que su disputa es de carácter personal con Trump, no con el pueblo estadounidense - crédito @petrogustavo/X

En el intercambio de mensajes, Gustavo Petro aludió a la historia estadounidense para contrastar la percepción de Trump sobre la cooperación internacional y los ideales humanitarios.

Hizo mención de la Segunda Guerra Mundial y de la decisión de jóvenes estadounidenses de combatir contra el nazismo en Europa.

“Simplemente Trump no comprende cómo pudieron millones de jóvenes norteamericanos ir a pelear por lo que parecía una causa ajena: la guerra en Europa. Allá lucharon y murieron muchos, esos jóvenes sí sabían por qué luchaban. Luchaban por la humanidad. El concepto de lo humano, Trump no lo entiende”, sostuvo el presidente colombiano.

El presidente Petro también aseguró que la desinformación ha influido en el juicio de Trump sobre la realidad colombiana y su gobierno.

En sus primeras respuestas, el presidente dijo: “Trump está engañado de sus logias y asesores. El principal enemigo que tuvo el narcotráfico en Colombia, fue en el siglo XXI, el que le descubrió sus relaciones con el poder político de Colombia. Ese fui yo”.

La controversia siguió escalando en la esfera política y diplomática luego de que Trump publicara en su red social que el narcotráfico “es el mayor negocio de Colombia”, acusara a Petro de “no hacer nada para detenerlo” y definiera los pagos y subsidios estadounidenses como “una estafa a largo plazo”.

Reacción de Gustavo Petro al anuncio de Donald Trump - crédito @petrogustavo/X

El mensaje incluía una advertencia directa: “Petro es un líder con baja aprobación y muy impopular, que se muestra impertinente con Estados Unidos; más le vale cerrar de inmediato esos campos de muerte, o Estados Unidos los cerrará por él, y no será algo agradable”.

En sus publicaciones, Petro rechazó “cualquier nexo personal con el narcotráfico” y defendió su historial de oposición a las redes ilícitas en Colombia. Así, remarcó: “Tratar de impulsar la paz de Colombia no es ser narcotraficante”.

Este nuevo intercambio marca uno de los momentos de mayor tensión pública entre Colombia y Estados Unidos durante los últimos años, al quedar expuestas diferencias profundas entre ambos presidentes respecto a la política antidrogas y los modelos económicos y sociales que representan.