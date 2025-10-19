Gustavo Petro aseguró que Estados Unidos habría invadido Colombia tras los ataques a lanchas en el mar Caribe: “Ofendió el territorio”

Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026) - crédito Presidencia

El presidente Gustavo Petro volvió a referirse al ataque por parte de Estados Unidos, que tuvo lugar el 15 de septiembre, y de acuerdo con un informe de Rtvc, la lancha involucrada sería colombiana y en ella estaría Alejandro Carranza, pescador de 40 años.

En su cuenta de X, el jefe de Estado cuestionó a los medios de comunicación y afirmó que Estados Unidos habría acabado con una familia de pescadores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Por qué, me pregunto, un noticiero nacional no le importa que un misil estadounidense haya asesinado a un humilde pescador de Colombia en Santa Marta. EE. UU. destruyó una familia de pescadores en la ciudad que hará la cumbre de América Latina y Europa”, expresó el mandatario colombiano.

Gustavo Petro afirmó que Estados Unidos habría acabado con una familia de pescadores - crédito Presidencia

En su publicación, el presidente Gustavo Petro acusó a Estados Unidos de supuestamente invadir a Colombia.

“EE. UU., ha invadido el territorio nacional, con un misil disparado para matar a un pescador humilde, ha destruido su familia, sus hijos. Está es la patria de Bolívar y están asesinando con bombas a sus hijos (sic)”, afirmó el jefe de Estado.

El mandatario colombiano también afirmó en su cuenta de X que el país norteamericano “ofendió” a Colombia.

“EE. UU. ofendió el territorio nacional de Colombia y asesinó a un colombiano trabajador honesto. !Que se levanté la espada de Bolívar!“, aseveró Gustavo Petro.

Gustavo Petro acusó a Estados Unidos de supuestamente invadir a Colombia - crédito @petrogustavo/X

Otras críticas de Gustavo Petro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó el martes 14 de octubre de 2025 la realización de una operación militar que, según afirmó, terminó con la muerte de seis personas durante un ataque a una embarcación vinculada al narcotráfico cerca de la costa de Venezuela.

Trump señaló que la acción, autorizada bajo su papel de Comandante en Jefe, se llevó a cabo bajo órdenes del Secretario de Defensa y tuvo lugar en aguas internacionales bajo el área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos.

Al respecto, el presidente Gustavo Petro denunció que Estados Unidos habría incumplido una resolución de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, impulsada por Colombia, que exige supeditar las políticas sobre drogas al respeto de los derechos humanos.

Petro señaló que, tras la aprobación de esta resolución, 27 latinoamericanos han sido asesinados, incluidos seis en el incidente más reciente.

“Asesinato de 27 latinoamericanos, estos últimos seis después de que la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas haya aprobado la resolución presentada por Colombia de supeditar toda política sobre drogas al respeto de los derechos humanos”, expresó Gustavo Petro.

Mediante su cuenta de X, el mandatario insistió en que los hechos representan una transgresión de los compromisos internacionales asumidos por Estados Unidos.

Indicó que el caso debe ser presentado tanto ante el Consejo de Seguridad como la Asamblea General de la ONU para que se evalúe el supuesto desacato a las normas adoptadas en el seno multilateral.

Gustavo Petro sobre el ataque a una quinta lancha por parte de Estados Unidos - crédito @petrogustavo/X

“EE. UU. acaba de incumplir la resolución de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el caso debe ser llevado al Consejo de Seguridad y a la Asamblea de las Naciones Unidas”, aseveró el presidente Petro.

El presidente colombiano remarcó que los operativos no pueden realizarse al margen del respeto a la vida y los derechos fundamentales, según lo establecido por la reciente resolución de la ONU.

El Gobierno de Colombia comunicó el 8 de octubre de 2025 que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas logró la adopción por consenso de la resolución “Las implicaciones de las políticas de drogas en los derechos humanos”, impulsada por Colombia junto a 40 naciones copatrocinadoras.

Al respecto, el presidente Gustavo Petro calificó el anuncio como uno de los mayores logros de Colombia en temas diplomáticos.

“Este es uno de los mayores triunfos diplomáticos de Colombia. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de determinar por resolución, que las políticas públicas sobre drogas tienen implicaciones sobre los derechos humanos”, indicó Gustavo Petro.