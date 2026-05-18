Colombiano capturado en Rusia por ser mercenario ucraniano pidió perdón a su familia, cumplirá condena de 28 años de prisión

Godoy viajó a Ucrania luego de ver una oferta laboral en TikTok - crédito Visuales IA

En marzo de 2025 fue tendencia la noticia de que un colombiano de 25 años había sido capturado por el ejército ruso y sería acusado por crímenes asociados a operaciones militares contra ese país como mercenario ucraniano.

Se trataba de Ángel Arnulfo Godoy Luna, oriundo del departamento de Cundinamarca que, en diálogo con RT en Español, narró porque decidió dejar su país para ingresar a una guerra tras ver una oferta laboral en TikTok.

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El latino confesó que, debido a que tenía un trabajo por el que recibía poco dinero, decidió aceptar una propuesta en la que reclutadores ucranianos le afirmaron que ganaría entre 1.800 y 3.000 dólares.

En lugar de participar en misiones sencillas y de análisis, el colombiano estuvo más de 40 días en uno de los frentes de combate hasta que se rindió para evitar ser abatido por el ejército ruso; meses más tarde fue condenado a 28 años de prisión.

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El latino se entregó luego de 40 días combatiendo - crédito Visuales IA

En la entrevista citada, Godoy Luna aprovechó para enviarle un mensaje a sus seres queridos, puesto que lleva varios meses sin hablar con ellos y considera que en algún momento lo han dado por muerto.

“Lo siento mucho, sé que los he hecho pasar por un mal rato. A todas las personas que quieren viajar a Ucrania les digo que no lo hagan”.

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El colombiano reveló que no recibió ningún pago durante el tiempo que estuvo en el ejército ucraniano y aseguró que algunos de los mercenarios son sujetos que no tienen ningún tipo de experiencia con armas.

“El dinero no lo he visto, las situaciones que he vivido no son nada agradable. Ya me dieron por muerto. La verdad yo allá vi que llegan personas que no saben ni utilizar un arma. Vi soldados que se retiran y se vienen para una guerra en la que la muerte está segura”.

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No se tiene claridad del número de colombianos que están combatiendo en Ucrania - crédito Red Social X

Debido a que Colombia sigue siendo uno de los países que más mercenarios tiene en el conflicto entre Rusia y Ucrania, Godoy aconsejó a las personas que están pensando viajar a Europa para unirse al conflicto.

“Yo sé lo que les digo por qué yo pase por eso. Los colombianos y civiles que ni han prestado servicio, sin coger un arma. No viajen, no tomen esa decisión y no pierdan la oportunidad de estar con sus familias”

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Por último, volvió a hablar sobre su familia y el arrepentimiento que siente por haber dejado a sus seres queridos por la ambición.

“Yo estoy muy arrepentido. No sé cuando volveré a ver a mi familia. Lo que viví lo recuerdo todos los días y lo mejor es que se queden allá. El cuerpo nadie va a entrar a sacarlo, nadie va a ayudarlo. Solo espero el día en el que pueda volver a verlos y volver a estar con ustedes. Perdón por no haber sido una mejor persona”.

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El colombiano permanecerá 28 años en una prisión de Rusia - crédito Visuales IA

Cabe recordar que desde 2022, de acuerdo con un informe de la BBC, al menos 7.000 colombianos han llegado a Ucrania para combatir contra Rusia; sin embargo, esta cifra no ha sido confirmada y no se tiene claridad oficial sobre el número de mercenarios sudamericanos que se han unido al ejército de ese país.

La Cancillería de Colombia confirmó que tiene claridad de que 64 connacionales han muerto en ese conflicto; además, hay reportes de 122 desaparecidos tras haber viajado a Ucrania

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Estos casos han provocado que el presidente Gustavo Petro se pronuncie para pedir que los interesados en las ofertas laborales que son tendencia en redes sociales no se vayan del país para terminar como “carne de cañón”. De la misma forma, Petro pidió a Vladímir Zelenski, presidente de Ucrania, que libere a los colombianos “engañados” que “parecen estar secuestrados”.