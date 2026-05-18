Colombia

Colombiano capturado en Rusia por ser mercenario ucraniano pidió perdón a su familia, cumplirá condena de 28 años de prisión

Ángel Arnulfo Godoy Luna aceptó unirse al conflicto internacional tras observar una oferta en TikTok en la que se afirmaba que recibiría hasta 3.000 dólares mensuales

Guardar
Google icon
Colombiano - Ucrania - Rusia
Godoy viajó a Ucrania luego de ver una oferta laboral en TikTok - crédito Visuales IA

En marzo de 2025 fue tendencia la noticia de que un colombiano de 25 años había sido capturado por el ejército ruso y sería acusado por crímenes asociados a operaciones militares contra ese país como mercenario ucraniano.

Se trataba de Ángel Arnulfo Godoy Luna, oriundo del departamento de Cundinamarca que, en diálogo con RT en Español, narró porque decidió dejar su país para ingresar a una guerra tras ver una oferta laboral en TikTok.

PUBLICIDAD

El latino confesó que, debido a que tenía un trabajo por el que recibía poco dinero, decidió aceptar una propuesta en la que reclutadores ucranianos le afirmaron que ganaría entre 1.800 y 3.000 dólares.

En lugar de participar en misiones sencillas y de análisis, el colombiano estuvo más de 40 días en uno de los frentes de combate hasta que se rindió para evitar ser abatido por el ejército ruso; meses más tarde fue condenado a 28 años de prisión.

PUBLICIDAD

Colombiano - Ucrania - Rusia
El latino se entregó luego de 40 días combatiendo - crédito Visuales IA

En la entrevista citada, Godoy Luna aprovechó para enviarle un mensaje a sus seres queridos, puesto que lleva varios meses sin hablar con ellos y considera que en algún momento lo han dado por muerto.

“Lo siento mucho, sé que los he hecho pasar por un mal rato. A todas las personas que quieren viajar a Ucrania les digo que no lo hagan”.

El colombiano reveló que no recibió ningún pago durante el tiempo que estuvo en el ejército ucraniano y aseguró que algunos de los mercenarios son sujetos que no tienen ningún tipo de experiencia con armas.

El dinero no lo he visto, las situaciones que he vivido no son nada agradable. Ya me dieron por muerto. La verdad yo allá vi que llegan personas que no saben ni utilizar un arma. Vi soldados que se retiran y se vienen para una guerra en la que la muerte está segura”.

No se tiene claridad del número de colombianos que están combatiendo en Ucrania - crédito Red Social X
No se tiene claridad del número de colombianos que están combatiendo en Ucrania - crédito Red Social X

Debido a que Colombia sigue siendo uno de los países que más mercenarios tiene en el conflicto entre Rusia y Ucrania, Godoy aconsejó a las personas que están pensando viajar a Europa para unirse al conflicto.

“Yo sé lo que les digo por qué yo pase por eso. Los colombianos y civiles que ni han prestado servicio, sin coger un arma. No viajen, no tomen esa decisión y no pierdan la oportunidad de estar con sus familias”

Por último, volvió a hablar sobre su familia y el arrepentimiento que siente por haber dejado a sus seres queridos por la ambición.

Yo estoy muy arrepentido. No sé cuando volveré a ver a mi familia. Lo que viví lo recuerdo todos los días y lo mejor es que se queden allá. El cuerpo nadie va a entrar a sacarlo, nadie va a ayudarlo. Solo espero el día en el que pueda volver a verlos y volver a estar con ustedes. Perdón por no haber sido una mejor persona”.

Colombiano preso en Rusia
El colombiano permanecerá 28 años en una prisión de Rusia - crédito Visuales IA

Cabe recordar que desde 2022, de acuerdo con un informe de la BBC, al menos 7.000 colombianos han llegado a Ucrania para combatir contra Rusia; sin embargo, esta cifra no ha sido confirmada y no se tiene claridad oficial sobre el número de mercenarios sudamericanos que se han unido al ejército de ese país.

La Cancillería de Colombia confirmó que tiene claridad de que 64 connacionales han muerto en ese conflicto; además, hay reportes de 122 desaparecidos tras haber viajado a Ucrania

Estos casos han provocado que el presidente Gustavo Petro se pronuncie para pedir que los interesados en las ofertas laborales que son tendencia en redes sociales no se vayan del país para terminar como “carne de cañón”. De la misma forma, Petro pidió a Vladímir Zelenski, presidente de Ucrania, que libere a los colombianos “engañados” que “parecen estar secuestrados”.

Temas Relacionados

Ángel Arnulfo Godoy LunaMercenarioRusiaUcraniaColombianoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Video inédito podría cambiar el rumbo de la investigación por la muerte de Baby Demoni: “Ya no quiero vivir más”

Las autoridades analizan evidencias extraídas de los dispositivos de la víctima, registros digitales hasta ahora desconocidos que desatan dudas sobre las hipótesis iniciales que se manejan sobre el caso, pues sus familiares afirman que la pareja de la joven la mató y él dice que ella se suicidó

Video inédito podría cambiar el rumbo de la investigación por la muerte de Baby Demoni: “Ya no quiero vivir más”

Así puede postularte como docente provisional en 2026: requisitos y pasos clave en Colombia

Los aspirantes deben conocer las plataformas oficiales, preparar sus documentos y mantener sus datos actualizados ante cada convocatoria

Así puede postularte como docente provisional en 2026: requisitos y pasos clave en Colombia

Sinuano Día resultados de hoy lunes 18 de mayo: ganadores del último sorteo

Sinuano realiza dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora del premio de las 14:30 horas

Sinuano Día resultados de hoy lunes 18 de mayo: ganadores del último sorteo

Paloma Valencia se despachó contra la Paz Total del Gobierno Petro y lanzó advertencia a criminales: “Van a sentir la mano de acero”

Desde Antioquia, en donde continúa su correría por el país en el inicio de la última semana de proselitismo, la senadora lanzó duras críticas contra el Ejecutivo, al que responsabilizó del resurgimiento de la violencia y la pérdida de control territorial en Colombia

Paloma Valencia se despachó contra la Paz Total del Gobierno Petro y lanzó advertencia a criminales: “Van a sentir la mano de acero”

Envigado FC vs. Deportes Quindío: se define el primer gran finalista del Torneo BetPlay 2026-1

En la noche de este lunes 18 de mayo se conocerá quién será el finalista de la segunda división del fútbol colombiano, a Quindío le basta con empatar, Envigado debe ganar

Envigado FC vs. Deportes Quindío: se define el primer gran finalista del Torneo BetPlay 2026-1
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

ELN amenazó a mineros en el Bajo Cauca antioqueño por supuestos nexos con el Clan del Golfo: “Objetivo militar”

Ataque con explosivos contra patrulla de la Policía en El Bordo, Cauca, deja dos heridos: esto fue lo que pasó

Un sargento y un soldado fueron asesinados durante un combate con el Clan del Golfo en Chocó

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Diva Jessurum contó la verdad detrás del final de su matrimonio por una “deslealtad económica”

Diva Jessurum contó la verdad detrás del final de su matrimonio por una “deslealtad económica”

Ana del Castillo fue captada bajando de un árbol unos mangos sin permiso y su reacción desató risas

El abogado de Shakira celebra la sentencia que tumba el caso fiscal de 2011 y argumentó que hubo "presión moral y psicológica"

Mamá de Yina Calderón mostró cómo cicatrizaron las heridas de su cara tras accidente de tránsito

Cronología del caso Shakira y Hacienda española: La reconstrucción fiscal, las pruebas clave y el desenlace judicial tras casi una década de investigación en España

Deportes

Envigado FC vs. Deportes Quindío: se define el primer gran finalista del Torneo BetPlay 2026-1

Envigado FC vs. Deportes Quindío: se define el primer gran finalista del Torneo BetPlay 2026-1

Tabla de posiciones de la Liga Femenina tras la fecha 11: Atlético Nacional, Deportivo Cali y América con cupo asegurado en las finales

São Paulo vs. Millonarios: hora y dónde ver el partido de Copa Sudamericana, al Embajador solo le sirve ganar

“Lumumba”, el viral hincha de República Democrática del Congo que hará parte de la delegación en el Mundial 2026 por pedido de los mismos jugadores

Citado en la prelista de la selección Colombia la ve como favorita en el Mundial 2026: “Puede pelear por el título”