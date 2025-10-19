Gobierno de Colombia respondió a las acusaciones de Donald Trump contra Gustavo Petro: “Un acto de la mayor gravedad”

Las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia enfrentaron una nueva crisis tras las recientes declaraciones de Donald Trump - crédito AmCham Colombia/Colprensa

A través de un comunicado, la Cancillería de Colombia rechazó las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en contra del mandatario colombiano, Gustavo Petro.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia rechaza las declaraciones ofensivas y desobligantes al Presidente de los colombianos, Gustavo Petro Urrego, y la amenaza directa contra la soberanía nacional hecha por el presidente de los Estados Unidos Donald Trump, emitida por la Casa Blanca, en la que acusa sin fundamento alguno al Presidente colombiano”, indicó la cartera.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Cancillería de Colombia aseguró que”estas acusaciones constituyen un acto de la mayor gravedad y van en contra de la dignidad del Presidente de los colombianos, quien ha liderado y combatido de manera incansable el narcotráfico en nuestro país, logrando, en sus años de gobierno, las mayores incautaciones de drogas ilícitas jamás logradas en la historia reciente, además de impulsar una lucha orientada a erradicar de manera integral el flagelo de la droga en toda la región".

Comunicado oficial de la Cancillería de Colombia sobre las declaraciones de Donald Trump, presidente de Estados Unidos - crédito @petrogustavo/X

Noticia en desarrollo...