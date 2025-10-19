Estuvo mejor la pelea entre la mamá de Andrea Valdiri y Juliana Calderón en el ‘Stream Fighters 4’: los gestos de las dos son tendencia en redes sociales

Carmen Valdiri se robó todas las miradas en el enfrentamiento - crédito @sinnombre_colombia/IG

La reacción de Carmen Valdiri durante el enfrentamiento entre Andrea Valdiri y Yina Calderón en la cuarta edición de Stream Fighters se convirtió en uno de los momentos más comentados en redes sociales, superando incluso el interés por el resultado del combate.

La noche del 18 de octubre, el Coliseo MedPlus de Bogotá fue escenario de este evento que reunió a reconocidos creadores de contenido, generando gran expectativa entre los seguidores de ambas influencers.

Y es que la madre de la barranquillera se enfrentó con la hermana de la DJ, Juliana Calderón, debido a la retirada de Yina del ring de boxeo dejando como ganadora y con ganas de dar una buena pelea a “La Valdiri”.

La hermana de Yina no ocultó su molestia con las críticas a la DJ por abandonar la pelea - crédito @lenguardiendo.13/TikTok

El combate entre Andrea Valdiri y Yina Calderón era uno de los más esperados, tras meses de anticipación y preparación documentada en redes sociales. Sin embargo, la pelea se resolvió de manera inesperada: Calderón abandonó el ring apenas segundos después de iniciado el encuentro, lo que otorgó la victoria automática a Valdiri.

Esta decisión provocó abucheos y expresiones de decepción entre los asistentes, quienes consideraron que el espectáculo quedó inconcluso.

En ese contexto, la madre de Andrea Valdiri, Carmen Valdiri, se convirtió en protagonista involuntaria de la velada. Diversos videos difundidos en plataformas digitales captaron su gesto de disgusto al presenciar la retirada de Yina Calderón.

Las imágenes muestran cómo la mujer no disimuló su inconformidad ante la falta de continuidad en el combate, una reacción que coincidió con el sentir de buena parte del público presente en el coliseo.

Las creadoras de contenido tuvieron una fuerte pelea en el pesaje de Stream Fighters - crédito @stream_fighters/ Instagram

La preparación de Andrea Valdiri había sido ampliamente compartida en redes sociales durante los meses previos, lo que incrementó la frustración de los espectadores al no presenciar un enfrentamiento completo.

Para muchos, los gestos de Carmen Valdiri reflejaron no solo la decepción personal como madre, sin la de quienes esperaban un espectáculo de mayor duración.

En Internet, los comentarios destacaron que la actitud de Carmen Valdiri fue la reacción más genuina de la noche. Numerosos usuarios la calificaron como “la voz del público”, al considerar que su molestia representaba el descontento general frente a un desenlace que se resolvió en menos de 20 segundos.

La difusión de los fragmentos de su reacción la llevó a convertirse en tendencia en Colombia pocas horas después del evento, superando incluso el interés por lo ocurrido dentro del ring, pero se mezclaron con la airada respuesta de Juliana Calderón, la hermana menor de la empresaria de fajas, que también lanzó algunos gestos con sus manos y palabras de grueso calibre hacia la mamá de Andrea Valdiri como de la bailarina barranquillera.

Juliana Calderón afirmó que su hermana ayudó a resurgir la carrera de Wilfran Castillo. / Foto @julianacalderon12

En redes sociales las reacciones no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente dejaron mensajes en respaldo a la mamá de la Valdiri, dejaron mensajes como: “Después de Betsy Carmen Valdiri😂😂😂😂“; ”Ni las esferas del Dragón la salvaron de su Muñequera jajaja 😂“; ”😂😂😂😂😂la mamá de Colombia oyooo ❤️❤️❤️❤️“, entre otros.

Qué dijo Andrea Valdiri sobre la pelea

Después de que terminara la pelea y Calderón decidiera renunciar al encuentro con la bailarina barranquillera, Andrea Valdiri concedió una entrevista en la que lamentó que los asistentes al evento perdieran tiempo y dinero por la manera en la que actuó la empresaria de fajas.

Valdiri lamentó públicamente el poco compromiso de su rival con el espectáculo:“No dejes que la gente se vaya emputada, porque hay gente que pagó vuelos, pagó una entrada aquí... Esto es una vaina que no se puede mamar gallo. Si tú tenías un contrato, dale hasta el final”.

Cuestionó además la profesionalidad de Calderón:“Si tú sabías que no bajo una vaina de deporte, que nunca en tu puta vida hacés ejercicio, no te metas en esta cagada”, declaró en la entrevista.