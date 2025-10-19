Elecciones de Consejos de Juventud en Colombia se desarrollaron en completa calma: registrador nacional entregó primer reporte

En todo el país se habilitaron más de 19.000 mesas de votación- crédito Colprensa

La Registraduría Nacional del Estado Civil entregó el reporte oficial del desarrollo de los comicios electorales de los Consejos Municipales y Locales de Juventud del país. De acuerdo con la entidad, la jornada se desarrolló en completa normalidad, por lo que luego del cierre de las urnas se inició el preconteo respectivo para la entrega de los resultados preliminares.

El registrador nacional, Hernán Penagos, aseguró que la entidad garantizo que los comicios se llevaran a cabo con todas las garantías para los más de 11 millones de jóvenes entre los 14 y 28 años que estaban habilitados para ejercer su derecho al voto en el territorio nacional.

El funcionario fue enfático en que en algunos puestos de votación se presentaron situaciones, propias de la dinámica electoral, que no revistieron gravedad alguna y que, por consiguiente, no pusieron en juego la jornada electoral juvenil que contó con más de 45.000 candidatos en todo el país.

“Todos los puestos de votación instalados en cada uno de los municipios funcionaron con normalidad y los jóvenes acudieron en calma a las urnas. Una vez más, la Registraduría Nacional cumplió con la organización de unas elecciones íntegras y transparentes, así como con una logística electoral impecable”, señaló Penagos.

En el mismo sentido, el funcionario destacó que para que la jornada se pudiera desarrollar en completa calma fue fundamental la participación de las autoridades del orden nacional, departamental y municipal, organismos de control, observadores nacionales e internacionales y miembros de la Fuerza Pública que acompañaron las elecciones en las zonas urbanas y rurales a nivel nacional.

