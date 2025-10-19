Con parodia de frase de Vargas Lleras, senador de Cambio Radical le respondió a Gustavo Petro: “Qué invitaciones tan...”

El senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, salió en respuesta a las afirmaciones del presidente Gustavo Petro, y lo que sería su última convocatoria - crédito @cmotoa/Instagram - Andrea Puentes/Presidencia

Una fuerte controversia sacude al presidente de la República, Gustavo Petro, que ha sido blanco de duras acusaciones en su contra por parte del mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, que lo acusó de proteger a estructuras narcotraficantes; en medio de la polémica por la ofensiva del Gobierno norteamericano en el Caribe, con el fin de interceptar -a las buenas o a las malas- las embarcaciones sospechosas.

“El presidente Gustavo Petro, de Colombia, es un líder del narcotráfico que fomenta fuertemente la producción masiva de drogas, en grandes y pequeños campos. Se ha convertido, por mucho, en el negocio más grande de Colombia, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala provenientes de Estados Unidos, que no son más que una estafa a largo plazo para América”, dijo Trump.

Frente a este ataque frontal a su investidura como jefe de Estado, Petro -en uno de sus múltiples mensajes de respuesta- se desató contra el presidente de EE. UU., pero además hizo una llamativa invitación a los ciudadanos para que salgan, según él, en defensa de la institucionalidad, y en respaldo del jefe de Estado: que recordó que merece el respeto frente al cargo que ostenta y lo que serían sus denuncias.

Con este mensaje en X, el presidente Gustavo Petro extendió su invitación a los colombianos para que concurran a la Plaza de Bolívar - crédito @petrogustavo/X

“Los voy a invitar a la plaza de Bolívar. Al lado de la estatua del emancipador, el guía de seres libres, y al lado de su espada. Bolívar cabalga de nuevo”, expresó Petro, con lo que desató toda clase de respuestas. Una de ellas, la del senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa, que a través de la misma plataforma tecnológica no dudó en responder al primer mandatario frente a la invitación hecha a sus seguidores.

¿Qué dijo Carlos Fernando Motoa de Gustavo Petro y sus mensajes en redes?

En su perfil de X, Motoa -que es uno de los senadores de Cambio Radical más activos en el ejercicio de oposición- publicó una imagen con la que le salió al paso a la reciente invitación de Petro. Y, recordando uno de los términos más sonoros del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, cuestionó las intenciones del presidente. Una reacción que rápidamente se hzo viral en X, entre los que son declarados opositores.

Con esta espacie de meme, el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, le respondió al presidente Gustavo Petro y su convocatoria - crédito @senadormotoa/X

“Qué invitaciones tan chimbas”, expresó Motoa, con una imagen de Vargas Lleras, hecha con IA, en el que se ve al político en una de sus correrías cuando fue candidato presidencial en los comicios del 2018, con la Plaza de Bolívar de Bogotá de fondo. Esto haciendo alusión a un conocido momento en una entrevista con RCN Radio, hace justamente siete años, en la que expresó el recordado “esas preguntas tan chimbas”.

A su vez, en otra de sus publicaciones, el senador destacó cómo, por culpa de Petro, Colombia está quedando en medio de lo que denominó una “guerra arancelaria”, desde enero de 2025. “Por culpa de Petro la Casa Blanca nos descertificó en lucha contra el narcotráfico por primera vez en décadas. Y por culpa de Petro en Washington acaban de anunciar la eliminación de cualquier subsidio o forma de pago a Colombia", agregó.

Con este mensaje, el senador Carlos Fernando Motoa reaccionó a lo dicho por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en contra del mandatario Gustavo Petro - crédito @senadormotoa/X

En ese sentido, Motoa se preguntó si el primer mandatario dimensionará el impacto de lo que llamó su activismo en las dinámicas del Estado. “¿Cuándo entenderá que su activismo no solo es inútil sino equivocado? ¿Realmente valía la pena lavarle la cara a los narcotraficantes en el Caribe o meter las manos al fuego fue el narcorrégimen de Nicolás Maduro?“, se cuestionó el senador de oposición en sus redes sociales.

Es por ello que insistió en expresar que quedó “más que claro” que Petro quiere “provocar una ruptura con los EE.UU. para encontrar un nuevo chivo expiatorio”, según él, como lo hizo el fallecido dictador venezolano Hugo Chávez en su momento, ante la arremetida norteamericana.