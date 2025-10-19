Colombia

20 segundos: Así fueron los puños de Andrea Valdiri que recibió Yina Calderón y la dejaron contra las cuerdas

El encuentro entre las dos creadoras de contenido no se desarrolló de la manera en que los espectadores y asistentes esperaban, debido a las constantes indirectas protagonizadas en redes

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

La barranquillera llevó la iniciativa y la DJ bajó los brazos casi de inmediato, propiciando el rápido final de la pelea estelar en 'Stream Fighters 4' - crédito @stream_fighters/Instagram

En la noche del 18 de octubre se llevó a cabo una de las peleas más esperadas por los seguidores de Yina Calderón y Andrea Valdiri como parte del Stream Fighters 4 organizado por Westcol, en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

Sin embargo, el encuentro de boxeo entre las dos creadoras de contenido no se llevó a cabo de la manera en que esperaban. A menos de 20 segundos que diera inicio la pelea, Yina Calderón le pidió al juez del combate que detuviera la pelea en vista de que no estaba oponiendo resistencia a los golpes de la bailarina.

Así entró Yina Calderón al ring

Tal y como lo había anunciado días atrás, la DJ ingresó a la pelea vestida con un atuendo de sayayina, haciendo alusión al nombre con el que sus seguidores siempre la han conocido. Además, acompañó su entrada estuvo acompañada de la música de la serie Dragon Ball, además contó con la voz original en español del personaje de Gokú.

En su ingreso, la DJ estuvo acompañada de varios de los personajes de la serie como Freezer, Majin Buu, la androide 18 y después de esto, sus hermanas ingresaron a la pista para darle la bendición.

Andrea Valdiri tuvo problemas con el sonido

Contrario a lo que pasó con Yina Calderón que tuvo entrada con canción y acompañada de personajes de su serie animada favorita, Andrea Valdiri hizo su ingreso al ring con la película Gladiador de fondo, pues tuvo problemas con la música que tenía preparada para su pelea.

“Gracias por venir Machi. No importa que no tenga música, no importa que me hayan tirado mi entrada, pero aquí estoy cumpliendo y vamos por ese Knock Out Machi vamos...“, vestida con un atuendo completamente azul que llevaba su nombre grabado en la pantaloneta.

Cómo fue la pelea de 20 segundos

Después de que las dos creadoras de contenido hicieron su respectiva entrada, la DJ y la creadora de contenido se pusieron sus respectivas protecciones para evitar contusiones en el rostro. El juez del cuadrilátero les dio las respectivas indicaciones:

- Prohibido pegarse en la nuca

- No amarrar

- No golpes bajos

- Solo boxeo, juego deportivo

Mientras que Westcol y su acompañante narraban el momento previo a la pelea con la tensión que se vivía en el ring de boxeo, Calderón y Valdiri se miran detenidamente, distienden sus cuerpos para ponerse en posición de combate.

La primera en dar un golpe contundente fue Andrea Valdiri, que impone un gancho derecho a la huilense mientras esta se defiende y lanza algunos puños sin atinar alguno a la barranquillera.

Es en ese momento en el que Andrea vuelve a arremeter en el ring con otros jabs y la arrincona contra las cuerdas, mientras Yina permanecía inmóvil sin defenderse de los ataques y le pide al juez que detenga el ataque.

El juez se pone entre las dos combatientes y le hace un fuerte reclamo a la DJ: “Pero es que usted no está boxeando... No más, tienen que boxear, señorita tienen que boxear... Señorita si no boxea, toca parar el combate y tiene que defenderse”.

La DJ toma la decisión y se retira de la pelea, dejando al público alterado que entre gritos y abucheos corean el nombre de Andrea Valdiri.

Decepcionada, Andrea hace un gesto con su rostro, mientras que los organizadores critican la actitud que tomó la empresaria de fajas. De inmediato los asistentes comenzaron a lanzar objetos contundentes al cuadrilátero, debido a la decepción que produjo la pelea.

Los organizadores del evento debieron sacar a Yina del centro del evento para resguardar su seguridad, lo que provocó que internautas utilizaran audios de gallinas haciendo referencia a la actitud de temor que tuvo Yina Calderón 20 minutos después de iniciar la pelea.

