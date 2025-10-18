Yina Calderón lanzó controvertido mensaje antes de su pelea con Andrea Valdiri en ‘Stream Fighters 4′: hizo advertencia a Westcol

Yina Calderón lanzó duro mensaje contra Westcol antes de su pelea ante Andrea Valdiri en 'Stream Fighters 4' - crédito @yinacalderontv y @westcol/IG

Todo está listo para la celebración de Stream Fighters 4 en el Coliseo Medplus de Bogotá. El evento, organizado por Westcol, reune una serie de combates de boxeo entre creadores de contenido de Colombia y América Latina, a los que se suma la presencia de cantantes que se presentarán en los intermedios de cada pelea.

Aunque todos los combates tienen su atractivo, el de Yina Calderón y Andrea Valdiri se ganó por derecho propio su lugar como la pelea estelar de la velada.

Durante los meses previos los roces e intercambios de palabras entre la huilense y la bararanquillera fueron recurrentes, pero Yina también encarnó el papel de villana durante la promoción hasta con Westcol, el streamer que organiza la velada, y al que le lanzó un duro comentario horas antes de su pelea con Valdiri.

A través de sus historias de Instagram, Yina publicó un mensaje en el que se refirió directamente a Westcol y le hizo una severa advertencia que dio de qué hablar en redes sociales.

“Espero que no se presente durante el evento favoritismo por parte del dueño del evento Westcol hacia algunas de las peleadoras o peleadores pues TODOS somos parte y debe ser transparente, espero ser tratada de la misma manera que mis oponentes”, expresó inicialmente.

Yina Calderón pidió a Westcol igualdad de trato entre todos los peleadores de 'Stream Fighters 4', sin favoritismos, haciendo énfasis tanto en su caso como en el de Karely Ruíz - crédito @yinacalderontv/Instagram

Acto seguido, se refirió a la mexicana Karely Ruíz, la contrincante de Karina García (con la que Yina mantiene una tensa relación desde que coincidieron en La casa de los famosos Colombia) e hizo énfasis en que no hubiese algún favoritismo hacia la modelo paisa.

“Y ojalá a Karely Ruíz también se le trate IGUAL pues yo que lo vivo se que no es así y muchas cosas ni siquiera las consultan sino que toman la decisión a favor de otras personas y deben tener IGUALDAD”, puntualizó, dando a entender que todo estaría planteado para que los jueces le den la victoria a Karina.

Tensión y provocaciones entre Yina Calderón y Andrea Valdiri, durante el pesaje

Yina Calderón y Andrea Valdiri encienden la previa de Stream Fighters 4 con un tenso cara a cara - crédito @stream_fighters/ Instagram

No conforme con esta declaración, Yina ya dio de qué hablar el pasado viernes 17 de octubre durante el pesaje oficial de Stream Fighters 4. Como es habitual en este tipo de encuentros, Yina Calderón y Andrea Valdiri se lanzaron declaraciones provocadoras, rodeadas de un ambiente de creciente expectativa antes de su combate.

Durante la rueda de prensa celebrada como parte del pesaje, Yina dejó clara su postura mediática y lanzó comentarios directos hacia Valdiri. En una de sus intervenciones más comentadas, la huilense afirmó que el enfrentamiento no tenía un trasfondo personal, sino que respondía al interés de la audiencia.

El clima subió de tono cuando Yina Calderón hizo comentarios sobre el atuendo futurista de Andrea. “Pensé que era un mosco”, sostuvo Calderón durante la interacción, generando un momento de tensión, a lo que La Valdiri respondió: “No, lo que pasa es que así como la Matrix, vengo del futuro de la muñequera tan hijueputa que te he dado”.

Así fue el tensó cara entre Yina Calderón y Andrea Valdiri - crédito @yotelocuento237/ TikTok

La reacción de Andrea Valdiri no fue inmediata. Con gestos de serenidad y una sonrisa retadora, la también creadora de contenido optó por retirar la vestimenta con la que llegó al evento, dejando ver su equipo deportivo personalizado y mostrando el resultado de su entrenamiento físico.

Ante los ataques de Yina, Andrea de manera serena añadió: “Qué mujer tan vulgar, dale un drink para que se calme, para que pase porque está como seca", a lo que Yina respondió, “yo creo que me falta toda la leche de todos los hombres”, “eso es lo que te hace falta, por eso es que estás amargada, estás falta de leche, tu mamá toma, tu hermana toma y tú también”, respondió Andrea.

Mientras Calderón intentó sostener su carácter provocador, el ambiente evidenció el impacto de la confrontación verbal también en su ánimo. Por otro lado, la postura de Valdiri reafirmó que la constancia y la preparación son centrales en su estrategia.

“Bajar de peso fue un proceso difícil de deshidratación, le agradezco a mi entrenador… Ha estado aquí con otros peleadores y con todos ha ganado y esta no será la excepción", reveló, añadiendo que logró bajar 8 kilos en solo 7 días.