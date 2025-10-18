Colombia

Yeferson Cossio reveló cuál fue su amor platónico internacional y cómo coqueteaba con ella antes de conocer a Carolina Gómez

El influencer colombiano sorprendió al contar que una reconocida deportista alemana fue su gran crush y confesó qué ocurrió con ella hace un tiempo

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Guardar
Yeferson Cossio confiesa su antiguo
Yeferson Cossio confiesa su antiguo amor platónico - crédito @yefersoncossio/ Instagram

La vida sentimental de Yeferson Cossio, uno de los influencers colombianos más seguidos, volvió a captar la atención de sus seguidores tras una reciente confesión sobre su pasado amoroso.

Durante una conversación con Cristian Pasquel para su pódcast 40 grados, Cossio compartió detalles sobre su antiguo amor platónico internacional y la manera en que intentaba llamar la atención en redes sociales, tiempo atrás de iniciar su actual relación con Carolina Gómez.

En el diálogo, Cossio fue consultado sobre si alguna vez existió una persona por la que habría estado dispuesto a dejarlo todo, sin importar compromisos previos, porque sintiera que le gustaba mucho y quisiera que existiera algún vínculo o relación sentimental.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Aunque en la actualidad aseguró que su perspectiva ha cambiado por completo debido a su vínculo sentimental con Carolina Gómez, pues aseguró que se encuentra enamorado y que no le interesa nadie más, el influencer admitió que en el pasado sí tuvo un “crush” que lo desvelaba.

El pasado sentimental de Yeferson
El pasado sentimental de Yeferson Cossio sale a la luz: así intentó acercarse a Alica Schmidt en redes sociales - crédito Infobae Colombia/ Mateo Riaños

“Papito, vos que has tenido acceso a tantas mujeres, yo quiero saber... cuál es el crush... una mujer que vos digás: ‘Parce, no importa, o sea, me vale verga la vida, me vale verga todo, los compromisos que tenga, si esta mujer, ya sea internacional o colombiana, me copia, yo peco’“, le preguntó Cristian Pasquel.

“Yo ya no pienso así, porque, la verdad, yo estoy muy enamorado. Yo, la verdad, no arriesgaría-- Yo ya ni perro soy. Yo ya... pues relajado con mis mierdas”, indicó Yeferson antes de revelar el nombre de su figura admirada.

De acuerdo con sus declaraciones, la mujer resultó ser Alica Schmidt, la reconocida atleta alemana especializada en pruebas de velocidad.

Cossio relató que, antes de conocer a su pareja actual, sentía una fuerte atracción por Schmidt, a la que describió como “preciosa” y en ese momento hubo una interacción entre ambossin embargo, se limitó al entorno digital y no pasó a mayores.

Yeferson Cossio revela su antiguo amor platónico internacional - crédito @kickitclips_1/tiktok

Antes de yo sí tenía un crush y yo le daba me gustas y ella me volvía los me gustas y yo: ‘Ay, gonorrea’. Parce, esa mujer es preciosa, se llama Alica Schmidt”, explicó, dejando claro que nunca existió un contacto directo más allá de esos intercambios en redes sociales.

El influenciador detalló que, pese a la aparente reciprocidad en las redes, siempre percibió una distancia insalvable entre ambos y le aclaró a Cristian Pasquel, que en varias oportunidades dijo que podía conseguir una cita o hablar con cualquier mujer en el mundo, que la situación no es de esa magnitud.

Es que este man tiene acceso a todas las atletas estadounidenses, atletas europeas”, mencionó Cristian.

Acceso no, yo solo le daba me gustas y ella me volvía los me gustas, nada más. Es muy linda”, comentó Cossio, subrayando que la admiración se mantuvo en el plano virtual y nunca pasó a una interacción personal.

Al reflexionar sobre su presente, Cossio enfatizó que su actitud ha cambiado radicalmente desde que inició su relación con Carolina Gómez, aseguró en repetidas oportunidades de que actualmente se encuentra en un momento estable emocionalmente y que ya no piensa como en el pasado en cumplir sus deseos sin importar las consecuencias.

Yeferson Cossio deja atrás los
Yeferson Cossio deja atrás los coqueteos virtuales y celebra su transformación amorosa junto a Carolina Gómez - crédito captura de pantalla Yeferson Cossio/Kick

Afirmó que se encuentra enamorado y que su etapa de coqueteos digitales quedó atrás, pues se encuentra pleno y no quiere perder el compromiso y lo que tiene con su pareja.

Durante la charla, Cristian Pasquel celebró este cambio de actitud y lo calificó como un ejemplo de transformación personal, incluso, dijo que él se encuentra en el proceso de seguir esos procesos de superación.

¡Se convirtió! ¡Yefferson Cossio, por favor, un aplauso para Yefferson! ¡La gente puede cambiar! Yo estoy en un proceso de cambio“, expresó Pasquel.

Temas Relacionados

Yeferson CossioAlica SchmidtCarolina GómezAmor platónico Yeferson CossioCristian PasquelColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund EN VIVO, fecha 7 de la Bundesliga, siga el minuto a minuto de Luis Díaz en su primer clásico

Los “Gigantes de Baviera” sufren pese a los goles de Harry Kane y Michael Olise, en un partido emocionante en el Allianz Arena, ya que Julian Brandt descuenta

Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund

Más de 170 empresas ofrecerán descuentos a jóvenes que voten en los Consejos de Juventud: tiendas de ropa, comida y entretenimiento darán beneficios

Compañías del sector gastronómico, moda, gimnasios y entretenimiento han unido esfuerzos para incentivar la participación electoral de adolescentes entre 14 y 28 años en la jornada del 19 de octubre

Más de 170 empresas ofrecerán

Director de medio alternativo amenazado de muerte vuelve a irse del país: “Volví de mi primer exilio pensando que con Petro iba a ser diferente”

Además, Alejandro Villanueva señaló al director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, tras la intimidación que sufrió una de las funcionarias del joven en la localidad de Chapinero, en Bogotá la mañana del miércoles 15 de octubre de 2025

Director de medio alternativo amenazado

Jorge Restrepo, director del Cerac, aclara que Congreso de los Pueblos es un movimiento social y no está vinculado al ELN

El enfrentamiento frente a la embajada de Estados Unidos dejó cuatro uniformados heridos por flechas; El director del Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto señaló que el Congreso de los Pueblos es un movimiento social, independiente de grupos armados ilegales

Jorge Restrepo, director del Cerac,

Deportivo Cali vs. América de Cali: hora y dónde ver el clásico vallecaucano por la Liga BetPlay

En el estadio del cuadro azucarero se vivirá otra edición del clásico vallecaucano, en donde los “Diablos Rojos” quieren acercarse a puestos de clasificación

Deportivo Cali vs. América de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Director de medio alternativo amenazado

Director de medio alternativo amenazado de muerte vuelve a irse del país: “Volví de mi primer exilio pensando que con Petro iba a ser diferente”

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Caso de Baby Demoni toma

Caso de Baby Demoni toma un nuevo giro, amigo da nuevos detalles sobre complicaciones en su cirugía: “Tuvo dos paros cardiovasculares”

Marcela Reyes preocupa a seguidores al mostrarse vulnerable en redes sociales que fue relacionado con B King: “Hay procesos que sacan lágrimas”

Jessi Uribe habló de cómo surgió el amor con Paola Jara y dio detalles de cómo mantienen su relación

Como homenaje al actor Gustavo Angarita, Patrimonio Fílmico Colombiano compartió un fragmento de la primera película que protagonizó

Karen Sevillano reveló sus trucos de belleza para oler rico y mantener hidratado el cuerpo

Deportes

Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund

Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund EN VIVO, fecha 7 de la Bundesliga, siga el minuto a minuto de Luis Díaz en su primer clásico

Deportivo Cali vs. América de Cali: hora y dónde ver el clásico vallecaucano por la Liga BetPlay

Corinthians vs. Deportivo Cali EN VIVO, final de la Copa Libertadores Femenina 2025: a 90 minutos del título

Atlético Nacional tendría dudas para jugar en Fin de año en el Atanasio Girardot para la Liga BetPlay: esto se sabe

Juan Carlos Osorio sigue en el radar del fútbol mundial: esta es la exótica selección que lo buscaría como su técnico