Yeferson Cossio reveló cuál fue su amor platónico internacional y cómo coqueteaba con ella antes de conocer a Carolina Gómez

Yeferson Cossio confiesa su antiguo amor platónico - crédito @yefersoncossio/ Instagram

La vida sentimental de Yeferson Cossio, uno de los influencers colombianos más seguidos, volvió a captar la atención de sus seguidores tras una reciente confesión sobre su pasado amoroso.

Durante una conversación con Cristian Pasquel para su pódcast 40 grados, Cossio compartió detalles sobre su antiguo amor platónico internacional y la manera en que intentaba llamar la atención en redes sociales, tiempo atrás de iniciar su actual relación con Carolina Gómez.

En el diálogo, Cossio fue consultado sobre si alguna vez existió una persona por la que habría estado dispuesto a dejarlo todo, sin importar compromisos previos, porque sintiera que le gustaba mucho y quisiera que existiera algún vínculo o relación sentimental.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Aunque en la actualidad aseguró que su perspectiva ha cambiado por completo debido a su vínculo sentimental con Carolina Gómez, pues aseguró que se encuentra enamorado y que no le interesa nadie más, el influencer admitió que en el pasado sí tuvo un “crush” que lo desvelaba.

El pasado sentimental de Yeferson Cossio sale a la luz: así intentó acercarse a Alica Schmidt en redes sociales - crédito Infobae Colombia/ Mateo Riaños

“Papito, vos que has tenido acceso a tantas mujeres, yo quiero saber... cuál es el crush... una mujer que vos digás: ‘Parce, no importa, o sea, me vale verga la vida, me vale verga todo, los compromisos que tenga, si esta mujer, ya sea internacional o colombiana, me copia, yo peco’“, le preguntó Cristian Pasquel.

“Yo ya no pienso así, porque, la verdad, yo estoy muy enamorado. Yo, la verdad, no arriesgaría-- Yo ya ni perro soy. Yo ya... pues relajado con mis mierdas”, indicó Yeferson antes de revelar el nombre de su figura admirada.

De acuerdo con sus declaraciones, la mujer resultó ser Alica Schmidt, la reconocida atleta alemana especializada en pruebas de velocidad.

Cossio relató que, antes de conocer a su pareja actual, sentía una fuerte atracción por Schmidt, a la que describió como “preciosa” y en ese momento hubo una interacción entre ambossin embargo, se limitó al entorno digital y no pasó a mayores.

Yeferson Cossio revela su antiguo amor platónico internacional - crédito @kickitclips_1/tiktok

“Antes de yo sí tenía un crush y yo le daba me gustas y ella me volvía los me gustas y yo: ‘Ay, gonorrea’. Parce, esa mujer es preciosa, se llama Alica Schmidt”, explicó, dejando claro que nunca existió un contacto directo más allá de esos intercambios en redes sociales.

El influenciador detalló que, pese a la aparente reciprocidad en las redes, siempre percibió una distancia insalvable entre ambos y le aclaró a Cristian Pasquel, que en varias oportunidades dijo que podía conseguir una cita o hablar con cualquier mujer en el mundo, que la situación no es de esa magnitud.

“Es que este man tiene acceso a todas las atletas estadounidenses, atletas europeas”, mencionó Cristian.

“Acceso no, yo solo le daba me gustas y ella me volvía los me gustas, nada más. Es muy linda”, comentó Cossio, subrayando que la admiración se mantuvo en el plano virtual y nunca pasó a una interacción personal.

Al reflexionar sobre su presente, Cossio enfatizó que su actitud ha cambiado radicalmente desde que inició su relación con Carolina Gómez, aseguró en repetidas oportunidades de que actualmente se encuentra en un momento estable emocionalmente y que ya no piensa como en el pasado en cumplir sus deseos sin importar las consecuencias.

Yeferson Cossio deja atrás los coqueteos virtuales y celebra su transformación amorosa junto a Carolina Gómez - crédito captura de pantalla Yeferson Cossio/Kick

Afirmó que se encuentra enamorado y que su etapa de coqueteos digitales quedó atrás, pues se encuentra pleno y no quiere perder el compromiso y lo que tiene con su pareja.

Durante la charla, Cristian Pasquel celebró este cambio de actitud y lo calificó como un ejemplo de transformación personal, incluso, dijo que él se encuentra en el proceso de seguir esos procesos de superación.

“¡Se convirtió! ¡Yefferson Cossio, por favor, un aplauso para Yefferson! ¡La gente puede cambiar! Yo estoy en un proceso de cambio“, expresó Pasquel.