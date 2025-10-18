Ornella Sierra reveló detalles de su relación con Farid y entre lágrimas recordó lo que vivió cuando el hombre la expuso

Ornella Sierra rompe el silencio sobre el escándalo de sus chats filtrados y revela cómo superó la crisis - crédito ornellasierra / Instagram

La exposición pública de conversaciones privadas marcó un antes y un después en la vida de Ornella Sierra, la cual recientemente relató en el pódcast Realidades ocultas cómo la difusión de sus chats por parte de Farid Pineda la sumió en una etapa de profunda vulnerabilidad.

La creadora de contenido, reconocida por su participación en La casa de los famosos Colombia, abordó en la entrevista los desafíos personales y profesionales que enfrentó tras el escándalo mediático que la involucró en un triángulo amoroso.

Durante la conversación, Ornella Sierra compartió que el vínculo sentimental con el empresario Farid Pineda no solo le generó problemas emocionales, también tuvo consecuencias laborales.

Según relató, la controversia derivada de la supuesta infidelidad de Pineda y la exposición de sus mensajes privados provocó una ola de críticas en redes sociales y la pérdida de contratos.

“Esa persona para mí fue un bache en la vida. Yo creía que era lo mejor del mundo. Yo lo veía, como lo más bonito que me había pasado en el momento”, expresó la influencer en el pódcast.

Sin embargo, en medio de su relación, Leidy Durán, la que era la pareja de Farid salió a publicar en las redes sociales que Ornella se había metido en su familia, pues Pineda y ella tenían una hija.

En ese momento, Ornella tomó la decisión de dejar el vínculo amoroso e indicó en algunas oportunidades que no tenía conocimiento de que el hombre en cuestión estuviera comprometido.

Pero la situación se agravó cuando Pineda, para supuestamente demostrar que Sierra estaba mintiendo y que empezó a sostener un amorío con él sabiendo que tenía pareja, publicó capturas de pantalla de las conversaciones que mantenían en privado, lo que, según la propia Sierra, la dejó en una posición incómoda ante la opinión pública.

“Este man cogió a poner todos los screenshots míos donde yo hablaba con él, donde, pues prácticamente yo quedaba como una buscona porque solamente colocó mis partes. Y pues, otra vez una ola de hate”, relató la creadora de contenido en Realidades ocultas.

Aunque evitó mencionar el nombre de Pineda de manera directa en la entrevista, el contexto permitió a sus seguidores identificar al empresario como el protagonista de la historia.

El impacto emocional de este episodio fue considerable, según recordó Ornella Sierra, ya que entre lágrimas confesó que atravesó ese periodo en soledad, recurriendo al sueño como vía de escape y enfrentando una etapa marcada por el llanto y la inseguridad.

“Llegué a sentirme tan fea, tan insuficiente”, admitió, evidenciando el peso psicológico de la exposición mediática y el acoso digital.

A pesar de la adversidad, la influencer logró superar la crisis y redirigir su energía hacia nuevos proyectos personales y profesionales, un proceso de recuperación que le permitió retomar su carrera y establecerse definitivamente en Bogotá, donde ha encontrado nuevas oportunidades tras su paso por el reality.

Ornella ya se había referido al tema de las conversaciones y el triángulo amoroso en una oportunidad anterior, pues en una entrevista concedida al programa Buen Día, Colombia, relató entre lágrimas cómo las críticas y señalamientos públicos la habían llevado a crisis emocional y a la pérdida de contratos laborales, mientras intentaba defender su versión de los hechos.

En ese momento fue cuando la exparticipante de La casa de los famosos Colombia explicó que, al inicio de su vínculo con Pineda, desconocía que él aún mantenía un compromiso matrimonial.

Según sus palabras, intentó mantenerse al margen de la polémica y buscó la verdad directamente con el empresario: “Yo intenté mantenerme alejada de todo eso y yo hablaba con él y le decía ‘dime la verdad que si algo yo me alejo, tomo distancia’”, declaró Sierra en la entrevista con Buen Día, Colombia.

La influenciadora insistió en que nunca tuvo la intención de involucrarse en una situación que pudiera perjudicar a terceros y que optó por no pronunciarse públicamente en su momento, temiendo que su versión no fuera creída.